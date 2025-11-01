Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

Aaron Ramsey se convierte en la primera baja de Pumas en el Apertura 2025 al rescindir contrato con el club

La decepcionante etapa de Aaron Ramsey en México ha llegado a su fin. El centrocampista galés ha dejado oficialmente a los Pumas tras rescindir su contrato, debido a una lesión muscular y a un problema personal tras la pérdida de su perro durante unas vacaciones en México. El club aún no ha emitido un comunicado oficial.

    Movimiento en desarrollo durante semanas.

    Según ESPN, el club simplemente estaba esperando que Aaron Ramsey apareciera en Cantera para completar el proceso de rehabilitación de su lesión. El exjugador del Arsenal y Juventus hizo solo seis apariciones para el equipo de la Ciudad de México, comenzando en tres de ellas y totalizando solo 235 minutos en el campo, aunque logró anotar una vez.

    Los números que Ramsey dejó en México

    El tiempo de Ramsey en México estuvo marcado por la inactividad. Llegó ya con una lesión de larga duración que retrasó su debut con el equipo. Y una vez que finalmente estuvo en condiciones de jugar, problemas musculares recurrentes le impidieron mantener la consistencia y lo mantuvieron al margen durante gran parte de la temporada.

    La situación empeoró durante la última ventana de la FIFA. Mientras se preparaba para viajar con su familia a Gales, Ramsey perdió a su perro, que se quedaba en México. El incidente afectó al mediocampista, quien terminó perdiéndose la convocatoria a su selección nacional debido a una lesión, y tampoco se presentó de regreso a Pumas para su rehabilitación.

    Informes indican que Ramsey permaneció en Guanajuato buscando a su mascota, situación que finalmente le impidió regresar a entrenar con el equipo universitario.

    Pumas pierde a un jugador clave antes de la Liguilla

    Los Pumas pierden a Ramsey en un momento crucial en su intento por calificar a la Liguilla, ya que el equipo actualmente se encuentra en el puesto 14 en la clasificación y Efraín Juárez ya no podrá contar con uno de sus jugadores clave. 

    ¿Qué sigue?

    El equipo Azul y Oro recibirá a Tijuana este domingo en un choque crucial en el Apertura 2025 que deben ganar.