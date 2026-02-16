Getty Images Sport
¿A la tercera va la vencida? El Brighton hace una oferta oficial por Said El Mala, la estrella emergente de la Bundesliga, tras haber rechazado ya dos ofertas
Una búsqueda persistente
El interés del club inglés no es nada nuevo. El Brighton ya se interesó por El Mala el verano pasado, pero su interés se ha intensificado tras su rápido ascenso esta temporada.
En enero, el equipo de la Premier League estaba dispuesto a ofrecer un paquete total de hasta 30 millones de euros, una cifra que habría permitido al jugador permanecer en Alemania cedido durante el resto de la temporada actual. Sin embargo, la directiva del Colonia se mantuvo firme y el director deportivo Thomas Kessler rechazó de plano la lucrativa propuesta inglesa.
Los detalles de la megaoferta rechazada
Según Sky Sport, la oferta inicial del Brighton en enero fue considerable, con un traspaso garantizado de aproximadamente entre 25 y 26 millones de euros. El acuerdo también incluía una cláusula de reventa del 10 % y habría supuesto para El Mala un salario bruto de hasta 3,5 millones de euros por temporada en la Premier League. En un giro inusual, los Seagulls incluso ofrecieron fichar a su hermano, Malek, que actualmente juega en el equipo reserva del Colonia, pero Kessler se negó a entablar negociaciones para no desestabilizar al equipo durante su lucha por evitar el descenso.
Kessler ha expresado abiertamente su deseo de mantener al joven en el equipo, afirmando: «Por regla general, no comento en detalle especulaciones como esa. Lo que nos importa es que Said ha progresado muy positivamente en poco tiempo y ha contribuido de manera significativa a nuestra temporada hasta ahora con sus actuaciones. Es importante para nosotros apoyarle de cerca, proporcionarle estabilidad y dar los siguientes pasos juntos para que siga ayudándonos en la segunda mitad de la temporada».
La tensión aumenta entre bastidores.
Aunque el club sigue mostrándose desafiante públicamente, la situación del jugador en Domstadt se está volviendo cada vez más compleja. Se dice que algunos problemas menores han avivado la tensión entre El Mala y el entrenador Lukas Kwasniok, entre ellos los comentarios públicos y la falta de oportunidades para ser titular. A pesar de haber contribuido con siete goles y tres asistencias esta temporada, el extremo ha sido suplente en 13 de sus 22 partidos en la Bundesliga, un papel que, según se informa, ha dejado al talentoso jugador nacido en Krefeld frustrado y buscando un nuevo reto.
En cuanto al compromiso a largo plazo del jugador, Kessler señaló que el club vinculó deliberadamente a Said con un contrato a largo plazo hasta 2030 sin cláusula de rescisión. Añadió: «Vinculamos deliberadamente a Said al club a largo plazo antes de la temporada porque estamos convencidos de su desarrollo y tenemos un plan claro para él. Al mismo tiempo, forma parte de nuestro negocio ocuparnos de cuestiones relacionadas con el mercado. Lo hacemos con seriedad y con la calma necesaria. Para nosotros, lo importante es que Said sea una parte importante de nuestro concepto deportivo, y esperamos que continúe su trayectoria con el FC Colonia».
El Brighton se enfrenta a la competencia de los gigantes europeos.
A pesar de la oferta oficial, el Brighton está presionando para que se tome una decisión rápida, ya que teme que el precio del extremo se dispare hasta los 40 millones de euros en verano. En el club alemán crece la sensación de que podrían llegar ofertas aún más lucrativas durante el próximo mercado, especialmente del Bayern de Múnich, uno de los grandes del país. Según se informa, el campeón récord está siguiendo de cerca a El Mala como posible suplente a largo plazo de Luis Díaz, lo que significa que el Brighton debe actuar con rapidez para evitar perderlo.
La saga está lista para una conclusión dramática este verano. Si la situación de El Mala en cuanto a minutos de juego no mejora con Kwasniok, se espera que el delantero presione para marcharse. Tanto si se va a Inglaterra como si se queda en la Bundesliga, está claro que la determinación del Colonia se pondrá a prueba una vez más. El Brighton ha dado el paso, pero con los clubes más grandes del mundo observando, la carrera por uno de los prospectos más brillantes de Alemania no ha hecho más que empezar.
