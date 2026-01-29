A Kylian Mbappé le dijeron que el Arsenal sería el lugar perfecto si decide dejar el Real Madrid
Mbappe previamente vinculado con Man City y Liverpool
Mientras estaba en las filas del Paris Saint-Germain, Mbappé fue vinculado regularmente con equipos de peso pesado en la Premier League. El Manchester City presume de la capacidad financiera para hacer cualquier acuerdo de transferencia posible.
El Liverpool también ha estado volando alto últimamente, y Anfield ha sido mencionado como un posible destino futuro para uno de los delanteros más temibles del planeta. Se dice que Mbappé habló con los Reds al dirigirse hacia las salidas en el PSG.
Los dejó como el máximo goleador de todos los tiempos del club, habiendo encontrado el objetivo en 235 ocasiones, y pudo obtener un lucrativo contrato en España al no tener que pagar una tarifa después de alcanzar la agencia libre.
Mbappe explicó por qué un futuro traslado al Arsenal podría ser perfecto
Mbappé nunca ha ocultado el hecho de que quería convertirse en ‘Galáctico’ en el Santiago Bernabéu en algún momento de su carrera. Se han mantenido estándares individuales notables en Madrid, con 80 goles registrados para el Real en solo 88 apariciones.
Está vinculado a un contrato hasta el verano de 2029, y ya habrá cumplido 30 años para entonces, pero un nuevo desafío aún podría atraerle. Equipos ambiciosos en Inglaterra siempre tendrán interés en jugadores del calibre de Mbappé.
Cuestionado sobre si el ganador de la Copa del Mundo podría terminar en uno de sus antiguos empleadores, como el Arsenal o el Manchester City, el ex internacional francés Sagna, hablando en asociación con Parimatch Online Casino, dijo: “Si se uniera a la Premier League, creo que el Arsenal le sentaría bien.
“Todos los jugadores tienen más o menos la misma edad, dinámicos, jóvenes. Los jugadores del Arsenal son rápidos. Si miras la línea delantera, tienes a [Bukayo] Saka, quien es muy rápido, tienes a [Eberechi] Eze, quien es poderoso y rápido. Tienes velocidad y diversión. El Arsenal le sienta mejor en Inglaterra.
“No estoy seguro de que va a suceder. No creo que vaya a suceder nunca porque podría retirarse en Europa con el Real Madrid. Tiene el mismo tipo de velocidad que Thierry Henry y sabemos lo impactante que fue Thierry en la Premier League con su velocidad y habilidad. Creo que le iría bien en Inglaterra.”
Candidatura al Balón de Oro: Se respalda a Mbappé para ganar el Balón de Oro en 2026
Mbappe tuvo una breve estancia con el equipo juvenil del Chelsea a la edad de 14 años, habiendo sido invitado por los Blues para participar en una reunión con el rival londinense Charlton. Nunca se concretó ningún acuerdo allí.
Mónaco terminó siendo el que desató a Mbappe en el mundo, con un cambio al PSG realizado en el mismo verano de 2017 en que Neymar completó su transferencia récord de €222 millones (£192m/$265m) al Parc des Princes desde Barcelona.
En ese momento, Mbappe era ampliamente pronosticado para convertirse en un ganador del Balón de Oro. Todavía está esperando su primer Balón de Oro a la edad de 27 años, pero Sagna lo ha pronosticado para terminar con esa racha estéril en 2026.
Él dijo sobre las afirmaciones al título de mejor jugador del planeta: “Lo ganará. Creo que es la temporada adecuada para él para ganarlo este año. Creo que la Copa del Mundo será buena con la selección nacional de Francia.
“Creo que tendrá un buen desempeño en la Liga de Campeones con el Real Madrid. A nivel personal, ya está por delante porque lo está haciendo bien y está en la primera posición. A menos que tenga una Copa del Mundo terrible, lo cual dudo, creo que ganará el Balón de Oro esta temporada.”
Otro Henry: ¿Alguna vez Mbappé jugará en la Premier League?
Mbappe está a solo dos goles de Olivier Giroud en la tabla de máximos goleadores de Francia, por lo que debería hacer más historia allí en 2026. Queda por ver si su velocidad asombrosa y su agudo sentido del gol alguna vez iluminarán la Premier League de una manera similar a la del icónico compatriota Henry.