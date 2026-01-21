Dortmund llegó al partido del martes como favorito para llevarse los tres puntos, con especulaciones sobre el futuro del entrenador del Tottenham, Thomas Frank, dominando la previa del encuentro. Con los Spurs en el 14º puesto de la Premier League tras una sorprendente derrota por 2-1 ante el West Ham United el fin de semana, el BVB parecía listo para dar el golpe final a Frank y posiblemente enviarle al despido, pero en cambio, el equipo de Niko Kovac se mostró pobre.

Romero marcó su quinto gol de la temporada en todas las competiciones y a los locales se les otorgó un gran impulso cuando Svensson recibió una tarjeta roja tras la intervención del VAR por golpear con los tacos la pantorrilla de Odobert. Solanke pronto hizo el 2-0 y la segunda mitad fue un paseo mientras el Tottenham aseguraba la victoria que mejoró significativamente sus posibilidades de asegurar un puesto entre los ocho primeros y clasificarse automáticamente para las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones.

Para el Dortmund, sin embargo, la noche fue un desastre. No lograron generar muchas oportunidades de gol incluso antes de la tarjeta roja y, ahora sentados en el 12º lugar, enfrentan la perspectiva de tener que participar en un partido de repesca de la fase eliminatoria.