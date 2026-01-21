Getty Images Sport
A Jobe Bellingham le dijeron que 'estaría trabajando en un call center si Jude no fuera su hermano' mientras el hombre del Borussia Dortmund es destrozado por los fanáticos después de una actuación 'horrenda' en Champions League ante Tottenham
Bellingham sufre mientras el Dortmund pierde ante unos atribulados Spurs
Dortmund llegó al partido del martes como favorito para llevarse los tres puntos, con especulaciones sobre el futuro del entrenador del Tottenham, Thomas Frank, dominando la previa del encuentro. Con los Spurs en el 14º puesto de la Premier League tras una sorprendente derrota por 2-1 ante el West Ham United el fin de semana, el BVB parecía listo para dar el golpe final a Frank y posiblemente enviarle al despido, pero en cambio, el equipo de Niko Kovac se mostró pobre.
Romero marcó su quinto gol de la temporada en todas las competiciones y a los locales se les otorgó un gran impulso cuando Svensson recibió una tarjeta roja tras la intervención del VAR por golpear con los tacos la pantorrilla de Odobert. Solanke pronto hizo el 2-0 y la segunda mitad fue un paseo mientras el Tottenham aseguraba la victoria que mejoró significativamente sus posibilidades de asegurar un puesto entre los ocho primeros y clasificarse automáticamente para las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones.
Para el Dortmund, sin embargo, la noche fue un desastre. No lograron generar muchas oportunidades de gol incluso antes de la tarjeta roja y, ahora sentados en el 12º lugar, enfrentan la perspectiva de tener que participar en un partido de repesca de la fase eliminatoria.
Los fans critican a Bellingham por ser 'mediocre'
Bellingham recibió la mayor parte de las críticas en las redes sociales, con algunos aficionados y espectadores proporcionando reseñas particularmente condenatorias sobre el rendimiento del exjugador del Sunderland en su regreso a Inglaterra.
@7watert escribió: "Jobe Bellingham estaría trabajando en un centro de llamadas si Jude no fuera su hermano, es impactante."
@Craigquinny1875 añadió: "Jobe Bellingham es f***ing horrendo, btw nunca un futbolista de nivel Dortmund."
@MusialaEra dijo: "Jobe Bellingham ha dominado el arte de parecer ocupado en un campo de fútbol. A los casuales les encanta, a los analistas les encanta, yo veo a través de ello. No es élite en ningún sentido de la palabra, más cercano a un Jude Bellingham que a un Szmodics o un Eccles. Un 0/10 en su mejor día. Sobrevalorado."
@david_gipp también escribió: "¿Cómo demonios está Jobe Bellingham jugando en la Champions League? Es nivel de liga nacional."
@TanguyNdembele simplemente concluyó: "Jobe Bellingham es increíblemente mediocre."
Jobe tiene dificultades para dejar su huella en Dortmund
El hermano de Jobe, Jude, se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del fútbol moderno, impresionando durante su etapa en el Dortmund antes de disfrutar de una increíble primera temporada llena de goles con el Real Madrid. La estrella inglesa anotó 23 goles en su campaña de debut en el Bernabéu y marcó otros 15 en la temporada siguiente. Ya ha ganado un título de La Liga y la Liga de Campeones 2023-24, así como la Supercopa de España, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.
Sin embargo, con solo 20 años de edad, las cosas no han ido tan bien para Jobe al inicio de su carrera profesional. Al mudarse al Dortmund después de ayudar al Sunderland a lograr el ascenso a la Premier League, el centrocampista aún no ha logrado salir de la sombra de su hermano y hubo drama fuera del campo a principios de la temporada cuando sus padres supuestamente intentaron confrontar al entrenador del Dortmund, Kovac, por la falta de tiempo de juego regular de su hijo.
BVB espera presionar al Bayern en la carrera por el título de la Bundesliga
Dortmund parece ser el principal competidor de Bayern por el título de la Bundesliga en la segunda mitad de la temporada, pero tienen mucho trabajo que hacer si quieren amenazar seriamente a los campeones reinantes. Harry Kane y compañía ya están 11 puntos por delante de sus rivales del Klassiker y parece poco probable que desperdicien una posición tan dominante.
Para Jobe, tendrá la esperanza de dejar atrás una noche difícil contra el Tottenham antes del próximo partido de Dortmund, que es un viaje a Union Berlin el sábado por la tarde.
