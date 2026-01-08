+

Tras una primera parte con un rendimiento excepcional, Villarreal se perfila para quedarse con el tercer lugar en el remate de LaLiga.

Mercado de ganador sin Real Madrid y FC Barcelona

Equipo Cuotas⭐ Atlético de Madrid 1.85 Villarreal 1.90 Real Betis 70.00

Un vistazo al Panorama de LaLiga

Tras 19 fechas disputadas en LaLiga y con el cierre del semestre por delante, el campeonato vuelve a mostrar un escenario ya habitual: una lucha directa por el liderato entre Real Madrid y Barcelona. Villarreal campeón sin los grandes

Ambos equipos no dejan de sumar y, hasta el momento, parecen no tener rivales capaces de seguirles el ritmo. Con 49 puntos para el Barcelona y 45 para el Real Madrid, todo indica que el título podría definirse entre los dos grandes.

La situación más interesante aparece justo por detrás. Villarreal, que viene firmando una excelente campaña, y Atlético de Madrid, que ha sabido remar desde atrás, se encuentran igualados con 38 puntos.

Sus rendimientos y números son muy similares, lo que hace difícil anticipar quién logrará quedarse con el tercer puesto en la tabla en esta etapa de la temporada.

Más abajo surge el Espanyol, protagonista de una campaña sobresaliente, junto a un Betis que se mantiene firme en puestos europeos y sigue siendo competitivo en la pelea por las plazas internacionales.

¿Podrá el Atlético mantener el ritmo del Villarreal?

Nos encontramos en un momento que puede ser crucial para el desarrollo de LaLiga y, en especial, para la lucha por el tercer puesto. La disputa de la Supercopa obliga a algunos equipos a cambiar el foco, aunque sea de manera momentánea.

En ese contexto, el Atlético de Madrid podría verse afectado, una situación que Villarreal podría aprovechar para aferrarse con fuerza al tercer lugar de la tabla.

No ha sido sencilla la primera parte del semestre para el equipo de Simeone, que ha navegado entre irregularidades antes de lograr acercarse a la parte alta de la clasificación.

Sin embargo, el panorama que se presenta sigue siendo complejo para el Atlético, que deberá compaginar Champions League, Copa del Rey, LaLiga y la Supercopa, lo que podría dificultar sostener un ritmo ganador tras haber mostrado ciertas flaquezas a lo largo de la temporada.

Villarreal a paso firme en LaLiga

Desde el inicio de la temporada, Villarreal ha logrado mantenerse en la parte alta de LaLiga, firmando una campaña de altísimo nivel y mostrando una regularidad notable jornada tras jornada.

El conjunto amarillo se ha sostenido casi a la par de Barcelona y Real Madrid, y todo indica que no piensa aflojar el paso en la pelea por los primeros puestos.

Este sólido rendimiento en liga contrasta con un panorama decepcionante en la Champions League, donde el equipo ya se encuentra eliminado y sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Con el tercer mejor ataque y la tercera mejor defensa del campeonato, Villarreal parece tener todo su foco puesto en LaLiga, donde cuenta con un contexto favorable para conservar el tercer lugar, a diferencia del Atlético de Madrid, que debe repartir esfuerzos en más competiciones.

Además, aunque hoy ambos comparten la misma cantidad de puntos, Villarreal tiene partidos pendientes que podrían darle ventaja.

Pese a que los puntos esperados son similares, las casas de apuestas siguen viendo más probable al Atlético, pero por todo el contexto actual, Villarreal se presenta como la opción más atractiva y con una alta probabilidad de terminar tercero.