Slavia Praga vs Barcelona Pronóstico y Apuestas Champions League | 21/01/26

+

Mejores apuestas Slavia Praga vs Barcelona

Robert Lewandowski marca en cualquier momento ⭐ @ 1.57 en bet365

El Barcelona marcará más de 2.5 goles ⭐ @ 1.86 en bet365

El Barcelona ganará sin recibir goles ⭐ @ 2.35 en bet365

Predicción de marcador: Slavia Praga 0-3 Barcelona

Predicción de goleadores: Barcelona: Robert Lewandowski x2, Marcus Rashford

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Slavia Praga vs Barcelona son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Es probable que Slavia Praga esté en una ligera desventaja, ya que aún no ha regresado de su pausa invernal. Su última participación en la Liga de Campeones terminó en una derrota 3-0 ante el Tottenham a principios de diciembre y solo han jugado un partido desde entonces.

En contraste, este ya será el sexto partido del Barcelona en 2026. Mantenían un récord perfecto este año antes de caer sorpresivamente 2-1 ante la Real Sociedad el domingo. El equipo de Hansi Flick buscará recuperarse en este partido, dado que actualmente están fuera de los ocho primeros en esta competición.

Alineaciones Probables Slavia Praga vs Barcelona

Posible alineación del Slavia Praga:

Stanek, Mbodji, Chaloupek, Zima, Moses, Dorley, Sadilek, Sanyang, Provod, Doudera, Chory.

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Kounde, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

Las mejores apuestas Slavia Praga vs Barcelona

1er Pronóstico Slavia Praga vs Barcelona: Robert Lewandowski marca en cualquier momento @ 1.57 en bet365

Los jugadores están compitiendo por el puesto de delantero titular en la alineación de Flick. Ferran Torres ha jugado la mayoría de los minutos en la delantera del Barça esta temporada. Sin embargo, Lewandowski fue titular y marcó contra el Real Madrid en la reciente final de la Supercopa de España.

Con Ferran lesionado, Lewandowski podría tener la ocasión de jugar todo el partido en Praga. Aunque aún no ha anotado en la Champions esta temporada, el delantero de 37 años sigue en una forma formidable. Sus 9 goles en la liga esta temporada han llegado a un ritmo de uno cada 80 minutos.

El veterano delantero también anotó con un inteligente remate en el primer partido de 2026 del Barça contra el Espanyol. Parece capaz de registrar un gol contra una defensa del Slavia Praga que no juega hace tiempo.

2ºPronóstico Slavia Praga vs Barcelona: El Barcelona marcará más de 2.5 goles @ 1.86 en bet365

Los visitantes se han visto afectados por la suspensión de Lamine Yamal, pero ganaron 5-0 contra el Athletic Club sin el joven hace solo dos semanas. Raphinha destacó en ese partido y se espera que esté lo suficientemente en forma para regresar en Praga.

Mientras que la diferencia de goles podría ser decisiva para determinar quién entra en los 8 primeros, el Barcelona idealmente buscará una victoria contundente. Eso sugiere que no dejarán de atacar, incluso si ya llevan una ventaja clara. Tienen un promedio de 2.33 goles por partido en Europa hasta ahora esta temporada.

La defensa del Slavia Praga se ha mostrado vulnerable a lo largo de la fase de liga. Inter, Arsenal y Tottenham les han marcado tres veces. Han permitido 15.1 xG en total, lo cual es el cuarto peor récord en la Liga de Campeones.

Esos factores sugieren que respaldar más de 2.5 goles del Barcelona ofrece cierto valor en las apuestas Slavia Praga vs Barcelona con una probabilidad implícita del 54.1%.

3er Pronóstico Slavia Praga vs Barcelona: El Barcelona ganará sin recibir goles @ 2.35 en bet365

Aunque su campaña comenzó con un empate 2-2 fuera de casa contra el Bodo/Glimt, el Slavia Praga ha tenido dificultades en ataque desde entonces. No han logrado anotar en ninguno de sus cinco partidos posteriores. Los campeones checos reinantes crearon 0.8 xG o menos en todos esos encuentros.

Eso augura una noche fácil para los semifinalistas de la campaña pasada, si están cerca de su mejor nivel. Aunque la defensa del Barça ha sido inestable a veces, ha mejorado ligeramente desde su última participación en Europa.

Desde que vencieron al Eintracht Frankfurt 2-1, los catalanes han mantenido su portería a cero en seis de ocho partidos. El portero Joan García realizó varias paradas destacadas durante ese período. Aun así, han hecho ligeras modificaciones en su línea defensiva.

Considerando el pobre ataque del Slavia, respaldar al Barcelona para ganar sin recibir goles es una opción prometedora para las apuestas Slavia Praga vs Barcelona.