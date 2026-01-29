Reto 6 Resultados bet365: Guía completa de cómo apostar

¿Cómo funciona el Desafío de los 6 resultados de bet365?

Este juego gratuito te permite ganar premios reales pronosticando los resultados de 6 partidos de fútbol seleccionados. Podés editar tus pronósticos las veces que quieras hasta que el último partido entre en vivo. Los premios varían según tus aciertos:

Premios por aciertos:

1 resultado correcto: 5 giros gratis

2 resultados correctos: 10 giros gratis

3 resultados correctos: 25 giros gratis

4 resultados correctos: $10.000 en efectivo

5 resultados correctos: $100.000 en efectivo

6 resultados correctos: Parte proporcional de $50.000.000

⚠️ Importante sobre el premio mayor: Los $50.000.000 son el monto máximo si hay un único ganador. Si varios participantes aciertan los 6 resultados, el premio se divide equitativamente entre todos los ganadores.

Cómo participar en el Desafío de 6 resultados paso a paso

Paso 1: Accedé a tu cuenta bet365

Iniciá sesión en tu cuenta existente o registrate como nuevo cliente usando el código promocional GOALVIP para acceder a bonificaciones adicionales.

Paso 2: Encontrá el desafío

Navegá a la sección "Promociones" en el menú principal, o hacé clic en "Fútbol" en el menú lateral y luego seleccioná "Juegos Gratis" para acceder al Desafío de los 6 Resultados.

Paso 3: Realizá tus predicciones

Analizá los 6 partidos disponibles y seleccioná el resultado que consideres más probable para cada encuentro (local, empate o visitante).

Paso 4: Guardá tus pronósticos

Hacé clic en "Guardar tus predicciones". Recordá que podés modificarlas cuantas veces quieras antes de que comience el último partido.

¿Quiénes pueden participar en este desafío?

La participación está abierta a todos los clientes nuevos y elegibles de bet365. Este desafío es completamente gratuito y no requiere realizar apuestas. Consultá los términos y condiciones completos en la plataforma para verificar si cumplís con los requisitos de elegibilidad en tu región.

Información importante sobre los giros gratis

Si ganás giros gratis (por 1, 2 o 3 aciertos), tenés que tener en cuenta lo siguiente:

Plazo de solicitud: Tenés 3 días para aceptar tus giros gratis desde que los ganás

Cómo reclamarlos: Andá a Casino en la app de Deportes y aceptá el mensaje emergente, o accedé desde la sección "Mis ofertas"

Validez: Una vez aceptados, tenés 3 días más para utilizarlos

Juegos disponibles: Los giros solo funcionan en 'Book of Horus', 'Sizzling 7s Fortune' y 'Spin O'Reely' a través de Deportes

Sin requisitos de apuesta: Las ganancias obtenidas con los giros gratis pueden retirarse inmediatamente

Términos y condiciones del Desafío de 6 resultados

Antes de participar, considerá estos aspectos importantes del desafío:

Independencia de apuestas: Este desafío es completamente independiente de las apuestas estándar de bet365 y no está sujeto a ninguna otra promoción del sitio. Partidos pospuestos: Los premios mostrados se basan en que los partidos se jueguen según lo programado. Si un evento es pospuesto, los premios pueden ser modificados. Responsabilidad fiscal: Sos responsable de cumplir con las obligaciones fiscales (declaración y/o pago de impuestos) aplicables en tu jurisdicción sobre cualquier ganancia obtenida. Los valores mostrados no incluyen deducciones fiscales. Corrección de errores: bet365 se reserva el derecho de reclamar premios otorgados incorrectamente debido a errores en la determinación de resultados. Disponibilidad del desafío: bet365 puede cambiar, suspender o eliminar el Desafío de 6 resultados en cualquier momento, y se reserva el derecho de aceptar o rechazar participaciones a su discreción. Prevención de abusos: La plataforma puede eliminar el acceso al desafío para clientes o grupos que hagan uso indebido de esta función.

¿Vale la pena participar en el Desafío de 6 resultados?

Este desafío gratuito de bet365 ofrece una oportunidad emocionante para los fanáticos del fútbol de poner a prueba sus conocimientos sin riesgo financiero. Con premios que van desde giros gratis hasta millones en efectivo, y la posibilidad de modificar tus pronósticos hasta el último momento, es una promoción que combina entretenimiento, estrategia y potenciales recompensas significativas.