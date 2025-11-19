República de Irlanda vs Portugal Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa Mundial | 13/11/25

+

Mejores apuestas República de Irlanda vs Portugal

Portugal gana sin recibir goles ⭐@ 2.02 en bet365

Menos de 2.5 goles ⭐@ 2.20 en bet365

Cristiano Ronaldo anotará en cualquier momento ⭐@ 1.61 en bet365

Predicción de marcador: República de Irlanda 0-2 Portugal

Predicción de goleadores: Portugal: Cristiano Ronaldo, Vitinha

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Portugal ha tenido una buena temporada y llegará a este partido con una racha de siete partidos sin perder. Son campeones de la Liga de Naciones y saben que una victoria en el Aviva Stadium asegurará su clasificación para la Copa del Mundo. El empate 2-2 con Hungría fue frustrante, pero confían en mejorar ese resultado.

La República de Irlanda ha sido inconsistente en su forma en 2025. Aún tienen una oportunidad de clasificar, pero solo a través de los playoffs, por lo que deben depender de resultados favorables de otros equipos. Vencieron a Armenia en su último partido y perdieron por poco ante los portugueses en su enfrentamiento de octubre, por lo que todavía tienen una oportunidad de clasificar.

Alineaciones Probables República de Irlanda vs Portugal

Posible alineación del República de Irlanda:

Kelleher, O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman, Cullen, Taylor, Johnston, Ebosele, Azaz, Parrott

Posible alineación del Portugal:

Costa, Cancelo, Dias, Inácio, Dalot, Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao

Las mejores apuestas República de Irlanda vs Portugal

1er Pronóstico República de Irlanda vs Portugal: Portugal gana sin recibir goles @ 2.02 en bet365

Portugal no ha ganado muchos partidos sin recibir goles este año. Solo mantuvieron la portería a cero en dos de ocho partidos. Sin embargo, uno de esos dos fue contra Irlanda, y con Evan Ferguson fuera por lesión, podría suceder de nuevo.

Roberto Martínez querrá que su equipo asegure su plaza en la Copa del Mundo, y lo logrará si mantienen una defensa sólida.

Los irlandeses no han sido prolíficos frente al gol, a pesar de haber anotado en la mayoría de los partidos este año. La ausencia de su máximo goleador, Ferguson, es un problema para su ataque.

Sin embargo, los portugueses estarán confiados, ya que mantuvieron la portería a cero en su último partido contra este rival. Mientras tanto, la lesión de Nuno Mendes es una preocupación para el ataque de los visitantes, aunque tienen más que suficiente calidad y profundidad en su plantilla.

Dado lo que está en juego, la Seleção buscará salir victoriosa en Dublín y asegurarse de tener los deberes hechos antes de enfrentarse a Armenia. Una portería a cero nos parece una de las apuestas República de Irlanda vs Portugal de mayor valor.

2ºPronóstico República de Irlanda vs Portugal: Menos de 2.5 goles @ 2.20 en bet365

Portugal no logró anotar más de dos veces en sus dos últimos partidos de clasificación, y solo lo ha hecho tres veces en todo el año. Jugando en casa, Irlanda buscará frustrarlos, por lo que no se esperan muchos goles. Los de Heimir Hallgrímsson no han concedido más de dos goles en ninguno de sus últimos ocho partidos.

Posiblemente sea un encuentro relativamente cerrado, incluso si los visitantes logran ganar finalmente. Según las estadísticas, son el equipo más fuerte y no han perdido contra los irlandeses en más de dos décadas. Sin embargo, solo han anotado más de dos goles en duelos directos cuatro veces desde su primer encuentro en 1946.

3er Pronóstico República de Irlanda vs Portugal: Cristiano Ronaldo anotará en cualquier momento @ 1.61 en bet365

Aunque Cristiano Ronaldo tiene casi 41 años, sigue en gran forma goleadora. Tiene 13 goles en sus últimos 13 partidos con su selección, y su gol más reciente elevó su total internacional a 143. Ningún futbolista masculino ha anotado más goles, y solo tres mujeres han alcanzado ese total.

Y, fiel a su ambición, la estrella del Al Nassr apunta a otro hito ahora: 150 goles para su país. Su próximo gol lo colocaría por delante de Maysa Jbarah de Jordania, dejando solo a Christine Sinclair, Abby Wambach y Mia Hamm por delante de él. Confiamos en un gol del Bicho como la última de las apuestas República de Irlanda vs Portugal.

Ronaldo todavía querrá el título de máximo goleador internacional, sin importar el género, aunque sea poco probable. Sinclair anotó 190 para Canadá antes de retirarse en 2023. Con los próximos partidos contra Irlanda y Armenia este mes, verá una oportunidad para aumentar su cuenta y acercarse mucho al hito de los 150 goles.