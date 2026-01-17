Real Sociedad vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 18/01/26

+

Mejores apuestas Real Sociedad vs Barcelona

1ª Mitad - Real Sociedad o Empate ⭐ @ 1.75 en Betano

Mikel Oyarzabal marca en cualquier momento ⭐ @ 3.45 en Betano

Raphinha marca en cualquier momento ⭐ @ 2.20 en Betano

Predicción de marcador: Real Sociedad 2-2 Barcelona

Predicción de goleadores: Real Sociedad: Mikel Oyarzabal, Take Kubo - Barcelona: Raphinha, Robert Lewandowski

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Tras 18 meses difíciles, los aficionados de la Real Sociedad tienen algo que esperar con el nuevo técnico Pellegrino Matarazzo. El primer entrenador estadounidense de LaLiga ha obtenido cuatro puntos en sus dos primeros partidos. Además, sumó una victoria en tanda de penaltis en la Copa del Rey contra Osasuna a mitad de semana.

El Barcelona también venció en la copa, superando por 2-0 al líder de Segunda División, Racing de Santander. Esa fue la undécima victoria consecutiva del equipo de Hansi Flick en todas las competiciones. Conquistaron su primer trofeo de la temporada el fin de semana pasado, derrotando al Real Madrid 3-2 para ganar la Supercopa de España.

Alineaciones Probables Real Sociedad vs Barcelona

Posible alineación del Real Sociedad:

Remiro, Gómez, Martín, Caleta-Car, Aramburu, Soler, Turrientes, Guedes, B. Méndez, Kubo, Oyarzabal

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermín, Yamal, Lewandowski

Las mejores apuestas Real Sociedad vs Barcelona

1er Pronóstico Real Sociedad vs Barcelona: 1ª Mitad - Real Sociedad o Empate @ 1.75 en Betano

A pesar de su reciente nombramiento, Matarazzo ha creado impacto en el Reale Arena. Jugadores que no estaban rindiendo como Take Kubo han mejorado significativamente desde el cambio de entrenador. La Real ha tenido un inicio realmente fuerte en sus dos partidos de liga hasta ahora en esta nueva era.

Fueron dominantes en la primera mitad de su último partido de LaLiga en casa contra el Atlético de Madrid. Los vascos realizaron ocho disparos y crearon 0.71 xG antes del descanso. El equipo de Simeone apenas amenazó, registrando solo 0.16 xG en el mismo período.

También llegaron con ventaja al descanso en Getafe, permitiendo 0.07 xG en la primera mitad. Además, comenzar fuerte será crucial para sus posibilidades de conseguir algo contra el Barcelona.

Los culés han sido vulnerables en la primera mitad de algunos partidos esta temporada. De hecho, el 75% de sus goles concedidos en liga han llegado antes del descanso. Eso también aporta valor para respaldar a los locales en el mercado de doble oportunidad en la primera mitad.

2ºPronóstico Real Sociedad vs Barcelona: Mikel Oyarzabal marca en cualquier momento @ 3.45 en Betano

Aunque el reciente registro defensivo del Barcelona ha mejorado, su línea alta ha sido superada con frecuencia. Eso ha creado una serie de oportunidades para los delanteros rivales esta temporada. Mikel Oyarzabal será el último jugador en intentar aprovechar el espacio por detrás de su línea defensiva.

El internacional español ha sido la principal amenaza ofensiva de la Real Sociedad. Ha realizado al menos tres disparos en sus últimas ocho apariciones para club y selección. En general, el jugador de 28 años promedia una contribución de gol cada 117 minutos esta temporada.

El movimiento de Oyarzabal debería amenazar a una defensa del Barça que permitió 1.60 xG en su último partido de liga fuera de casa. Solo la brillantez del portero Joan García frenó al Espanyol en esa ocasión. El delantero Roberto Fernández perdió muchas oportunidades en el derbi catalán.

Normalmente, la Real Sociedad puede confiar en que Oyarzabal sea más clínico. Parece una buena selección de goleador para las apuestas Real Sociedad vs Barcelona con una probabilidad implícita del 30.8%.

3er Pronóstico Real Sociedad vs Barcelona: Raphinha marca en cualquier momento @ 2.20 en Betano

Actualmente, el Barcelona tiene a todos sus jugadores ofensivos disponibles. Eso le está dando a Flick grandes opciones mientras continúa rotando entre partidos. Sin embargo, seguramente alineará tanto a Raphinha como a Lamine Yamal en partidos más difíciles como este.

Raphinha tuvo un comienzo frustrante de temporada, con una lesión que lo dejó fuera durante dos meses en otoño. El brasileño ha regresado bien, habiendo alcanzado su mejor nivel recientemente. El exjugador del Leeds ha marcado 8 goles en sus últimos ocho partidos con el Barça.

En general, esta temporada, Raphinha ha promediado un gol cada 102 minutos con los colores del club. Sigue siendo una amenaza más consistente que Yamal, quien asume mayores responsabilidades creativas.

Respaldar al jugador de 29 años para que vuelva a marcar en el Reale Arena es buena opción para las apuestas Real Sociedad vs Barcelona con una probabilidad implícita del 43.5%.