Cómo apostar al Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

El Real Madrid despidió a Xabi Alonso el lunes tras una derrota en la Supercopa ante el Barcelona. ¿Es hora de apostar por un cambio de suerte bajo la nueva dirección?

Álvaro Arbeloa ha sido ascendido de su anterior rol como entrenador del equipo B. Espera ganar sus primeros partidos al mando.

Mercados del Real Madrid

Cuotas

Mercado Cuotas ⭐ El Real Madrid marca más de 2.5 goles vs Albacete 1.83 El Real Madrid gana y más de 3.5 goles vs Levante 1.83 El Real Madrid gana y ambos equipos marcan vs Mónaco 2.25

Cuotas cortesía de bet365. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

¿Qué sigue para el Real Madrid y Xabi Alonso?

El Real Madrid nombró a Xabi Alonso el verano pasado con el objetivo de mejorar la pésima temporada 2024/25. El exentrenador del Bayer Leverkusen llegó con reputación de ser táctico, innovador y moderno, lo que lo distinguía de los entrenadores recientes en el Santiago Bernabéu.

Figuras como Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti eran conocidos por su capacidad para gestionar jugadores y ganarse el respeto del vestuario. Se esperaba que Alonso pudiera hacer eso, al tiempo que resolvía muchos de los defectos tácticos de un equipo que no funcionaba bien.

Pese a dejar el cargo con un 71% de victorias, el técnico vasco finalmente no cumplió en ambos aspectos. Muchas de sus 24 victorias fueron poco convincentes, siendo selladas gracias al brillo individual de Kylian Mbappé. Las tensiones con jugadores veteranos, incluido un Vinicius Junior que no rindió, también contribuyeron a su salida.

El Real Madrid no perdió tiempo en nombrar a otro exjugador del Liverpool como reemplazo de Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa ha tomado el mando y dirigirá al equipo en los próximos partidos contra Albacete, Levante y Mónaco.

Arbeloa goza de una gran reputación en el club, sucediendo a Raúl como entrenador del Castilla en verano. Desde entonces, ha guiado al equipo de reserva al cuarto puesto en la tercera división española. Aunque aún es algo desconocido, se cree que prefiere un estilo ofensivo.

En cuanto a Xabi Alonso, se tomará un descanso del fútbol en los próximos meses. Su reputación probablemente no haya sufrido un gran golpe, a pesar de la decepcionante etapa en Madrid. A sus 44 años, estará en la mira para roles importantes de entrenador en 2026.

A muchos niveles, su siguiente paso natural sería dirigir a su antiguo club, el Liverpool. Los Reds estaban interesados en contratar a Xabi Alonso en 2024 y probablemente lo buscarían de nuevo si Arne Slot fuera reemplazado.

¿Puede Arbeloa repetir las hazañas de Zidane?

El despido de Xabi Alonso guarda similitudes con la salida de Rafa Benítez en enero de 2016. El club también recurrió a su entrenador del equipo B en esa ocasión. Zinedine Zidane tomó el mando y llevó al equipo a la gloria de la Liga de Campeones, repitiendo la hazaña en las dos siguientes temporadas.

Arbeloa hereda un equipo más débil, o menos equilibrado, que el que tuvo Zidane. Hay fallos defensivos y la falta de un centrocampista con buen toque es un problema importante. Además, Xabi y Ancelotti no lograron sacar lo mejor de Vinicius y Mbappé. Persisten las dudas sobre si el dúo ofensivo clave puede prosperar en el mismo equipo.

Dichos problemas sugieren que el Real Madrid no ganará la Champions League esta temporada. Superar al Barcelona en LaLiga también será una tarea difícil, con los catalanes actualmente a cuatro puntos de ventaja. Sin embargo, el cambio podría tener un impacto positivo a corto plazo.

La percepción pública es que un vestuario poderoso forzó la salida de Xabi Alonso. Por lo tanto, esas estrellas estarán motivadas para rendir bien en los próximos partidos. El Bernabéu ya se ha vuelto en contra de Vinicius y él será uno de los jugadores ansiosos por demostrar su valía.

Con la mejora de la forma de Rodrygo y Gonzalo García anotando cuatro goles en sus últimos tres partidos, las opciones ofensivas son abundantes. Eso debería ser favorable para su visita al Albacete, de segunda división, en la Copa del Rey esta semana.

Sus rivales han concedido 1.62 goles por partido en la liga esta temporada, el segundo peor récord de toda la Segunda División. Esto sugiere que vale la pena apostar a que Los Blancos marquen más de 2.5 goles en su primer partido bajo el mando de Arbeloa.

Con Mbappé de regreso, Los Blancos deberían superar a los luchadores del Levante en LaLiga en el Bernabéu. El equipo con sede en Valencia ha concedido 1.67 goles por 90 minutos en la máxima categoría española, el segundo peor récord.

El Real Madrid aseguró una victoria por 5-1 sobre un Real Betis relativamente fuerte en su único partido en casa en 2026 hasta ahora. Lograr un resultado similar es posible contra el Levante. Apostar por los anfitriones para ganar el partido con más de 3.5 goles podría ser una jugada inteligente.

Luego, reciben la visita del Mónaco en la Liga de Campeones. El equipo de la Ligue 1 no ha estado en gran forma, con cinco derrotas en sus últimos 10 partidos. Eso sugiere que será otra noche cómoda para el Real Madrid. Arbeloa debería beneficiarse de una serie favorable de partidos iniciales.

Sin embargo, hay razones para pensar que el Mónaco puede marcar en el Bernabéu. Han anotado en todos sus partidos de la Liga de Campeones esta temporada, salvo en uno, creando al menos 1.3 xG en cada encuentro. Combinar la victoria del Real Madrid y ambos equipos marcan parece una apuesta prometedora para el próximo martes.