Real Madrid vs Sevilla Pronóstico y Apuestas LaLiga | 20/12/25

Mejores apuestas Real Madrid vs Sevilla

Kylian Mbappé marca el primer gol ⭐ @ 2.75 en Betsson

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.92 en Betsson

El Real Madrid marca menos de 1.5 goles en la segunda mitad ⭐ @ 1.83 en Betsson

Predicción de marcador: Real Madrid 2-0 Sevilla.

Predicción de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé x2.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La presión ha aumentado sobre Xabi Alonso después de que su equipo ganara solo dos de sus últimos seis partidos de liga. El Real Madrid fue derrotado 2-0 por el Celta de Vigo en su último partido de LaLiga en el Bernabéu. Sin embargo, ganaron dos partidos fuera de casa contra el Alavés y el Talavera.

La forma del Sevilla ha decaído desde su impresionante victoria 4-1 sobre el Barcelona en octubre. Estuvieron apenas dos puntos por encima del descenso el fin de semana pasado, pero aliviaron algo de presión goleando 4-0 al Oviedo. Sin embargo, el equipo de Matías Almeyda fue eliminado de la Copa del Rey tras perder 1-0 ante el Alavés.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Sevilla

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, F. García, Huijsen, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinicius, Bellingham, Rodrygo, Mbappé.

Posible alineación del Sevilla:

Vlachodimos, Oso, Castrín, Gudelj, Cardoso, Carmona, Alfon, Mendy, Agoumé, Alexis, Romero.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Sevilla

1er Pronóstico Real Madrid vs Sevilla: Kylian Mbappé marca el primer gol @ 2.75 en Betsson

Aunque ha sido una campaña decepcionante para el Real Madrid en muchos aspectos, Mbappé sigue siendo imparable. Añadió dos goles más a su cuenta a mitad de semana en la victoria 3-2 en la Copa del Rey. Esto significa que el francés ha anotado 28 veces en 23 apariciones para su club esta temporada.

Después de perderse la derrota de la Liga de Campeones ante el Man City, Mbappé ha regresado para anotar primero en dos partidos consecutivos. De hecho, ha marcado el primer gol en el 44% de los partidos de su club esta temporada.

A medida que se acerca el ecuador de la campaña, Los Blancos siguen dependiendo en gran medida del delantero. Mbappé actualmente lidera la carrera por el Pichichi con 17 goles en LaLiga, seis más que su rival más cercano. Tiene valor para marcar el primer gol en las apuestas Real Madrid vs Sevilla con una probabilidad implícita del 38.2%.

2ºPronóstico Real Madrid vs Sevilla: Menos de 3.5 goles @ 1.92 en Betsson

Aunque las victorias consecutivas han salvado el puesto de Xabi Alonso por ahora, han hecho poco para cambiar la situación general. Todavía no hay señales de un nuevo enfoque táctico que transforme a este Real Madrid. Aparte de Mbappé, pocos jugadores han rendido bien para Los Blancos esta temporada.

Al menos recuperan algunos defensas, después de que siete de ellos fueran baja contra el Alavés el fin de semana pasado. Se espera que Fran García regrese como una opción más veterana en el lateral izquierdo. Su línea defensiva podría tener un partido más fácil contra un limitado equipo del Sevilla.

Los andaluces han utilizado una formación defensiva 5-4-1 en dos de sus últimos tres partidos. No representan una gran amenaza ofensiva y su xG de 15.7 es el tercero más bajo en La Liga.

Los últimos siete partidos fuera de casa del Sevilla en la máxima categoría española han producido menos de 3.5 goles. Apostar por un resultado similar parece una elección inteligente contra un Real Madrid que está luchando por encontrar su ritmo.

3er Pronóstico Real Madrid vs Sevilla: El Real Madrid marca menos de 1.5 goles en la segunda mitad @ 1.83 en Betsson

El Real Madrid. generalmente, ha rendido mejor en la primera mitad de sus partidos de LaLiga en casa esta temporada. El 57% de sus goles en el Bernabéu han llegado en la primera mitad. El equipo de Xabi Alonso promedia solo 0.86 goles en la segunda mitad de sus partidos de liga en casa.

Han perdido sus últimos dos partidos frente a sus aficionados. En ambos encuentros, Los Blancos no lograron anotar en la segunda mitad. Dada la baja confianza del equipo, es poco probable que su ataque mejore repentinamente en este partido.

El Sevilla estará sin sus internacionales nigerianos, Chidera Ejuke y Akor Adams, ya que han sido convocados para la AFCON. Esto limitará las opciones de Almeyda en el último tercio, por lo que es poco probable que los visitantes jueguen un partido abierto.

En su lugar, seguramente se centrarán en mantener una defensa sólida, incluso si van por detrás. Eso sugiere que el Real Madrid tendrá dificultades para anotar más de una vez después del descanso. La última recomendación para las apuestas Real Madrid vs Sevilla es respaldar menos de 1.5 goles del conjunto merengue en el segundo tiempo.