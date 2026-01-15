Real Madrid vs Levante Pronóstico y Apuestas LaLiga | 17/01/26

+

Mejores apuestas Real Madrid vs Levante

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.90 en bet365

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.72 en bet365

Rodrygo marca en cualquier momento ⭐ @ 2.55 en bet365

Predicción de resultado: Real Madrid 4-1 Levante

Predicción de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé x2, Vinicius Júnior, Rodrygo - Levante: Iker Losada

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Levante son cortesía de Codere, correctas a 15 de enero de 2026 a las 16:30 y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Tras la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la Supercopa de España, Xabi Alonso fue despedido el lunes, a pesar de ganar el 71% de sus partidos en todas las competiciones.

Los Blancos han ganado sus últimos tres partidos en LaLiga, incluyendo una victoria por 5-1 sobre el Real Betis en el Bernabéu. Esperan continuar con ese impulso contra un Levante en apuros.

Los visitantes también cambiaron de entrenador el mes pasado, con Luis Castro tomando el mando. El técnico portugués ha logrado cuatro puntos en sus dos primeros partidos, incluyendo una excelente victoria por 3-0 en Sevilla, en el último partido fuera de casa del Levante.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Levante

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Carvajal, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé, Rodrygo

Posible alineación del Levante:

Ryan, Pampín, Moreno, De la Fuente, Toljan, Martínez, Arriaga, Losada, Álvarez, Tunde, Romero

Las mejores apuestas Real Madrid vs Levante

1er Pronóstico Real Madrid vs Levante: Ambos equipos marcan @ 1.90 en bet365

Aunque es probable que desciendan, el Levante está mostrando una amenaza ofensiva. Dado que son un equipo recién ascendido, su promedio de 1.30 goles por partido fuera de casa es muy convincente.

Jugadores como Iván Romero y Carlos Álvarez han dado el salto con éxito desde la segunda división. Mientras tanto, Karl Etta Eyong fue una revelación desde su llegada en verano desde el Villarreal. El internacional camerunés ha anotado seis veces en LaLiga y ha regresado de su participación en la Copa Africana de Naciones.

Iker Losada también ha prosperado desde que cambiaron de entrenador, marcando en partidos consecutivos. Eso sugiere que los visitantes crearán problemas en el Bernabéu.

Respaldar que ambos equipos marquen fue exitoso en seis de los últimos siete partidos del Real Madrid con Xabi Alonso. Por lo tanto, parece una elección inteligente para las apuestas Real Madrid vs Levante de este fin de semana.

2ºPronóstico Real Madrid vs Levante: Más de 3.5 goles @ 1.72 en bet365

Es poco probable que los jugadores ofensivos del Real Madrid carezcan de motivación. Vinicius ha sido abucheado por sus propios seguidores en sus dos últimos partidos en casa. Otros jugadores también podrían esperar un recibimiento negativo el sábado, ya que algunos son percibidos como responsables del despido de Xabi Alonso.

Sin embargo, no se puede dudar de la calidad individual de los Blancos. Kylian Mbappé debería estar lo suficientemente en forma para comenzar, tras regresar de una lesión contra el Barcelona el pasado fin de semana. Ha promediado un gol cada 88 minutos en la máxima categoría española esta temporada.

Los dos partidos de la Supercopa del Real Madrid incluyeron 8 goles en total, además de muchas ocasiones fallidas. Sus últimos tres partidos de liga han producido 11 goles.

El Levante ha concedido 1.67 goles por partido en LaLiga, lo que es el segundo peor registro. Eso sugiere que vale la pena respaldar más de 3.5 goles en las apuestas Real Madrid vs Levante con una probabilidad implícita del 58.8%.

3er Pronóstico Real Madrid vs Levante: Rodrygo marca en cualquier momento @ 2.55 en bet365

Ha sido una temporada frustrante para Rodrygo, quien ha pasado la mayor parte del tiempo como suplente de Vinicius. Sin embargo, el estatus del brasileño cambió en las últimas semanas del mandato de Xabi Alonso. El jugador de 25 años volvió a la banda derecha y en buena forma, con tres goles y tres asistencias en seis apariciones.

Con jugadores en bajo rendimiento en este momento, Arbeloa seguramente confiará en Rodrygo este fin de semana. El extremo debería generar problemas a un Levante que no tiene un lateral izquierdo claro de primera elección.

De los probables tres delanteros locales, Rodrygo ofrece el mejor valor como apuesta para marcar en cualquier momento. Mbappé tiene una cuota muy baja y puede que no juegue los 90 minutos completos por sus problemas físicos. Mientras tanto, Vinicius no ha marcado en ninguno de sus últimos 11 partidos de liga.