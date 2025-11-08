Rayo Vallecano vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 09/11/25

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Mejores apuestas Rayo Vallecano vs Real Madrid

El Rayo Vallecano gana o empata ⭐ @ 2.50 en bet365

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.37 en bet365

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.05 en bet365

Predicción de marcador - Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid

Predicción de goleadores - Rayo Vallecano: De Frutos - Real Madrid: Kylian Mbappé

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Real Madrid estaba teniendo una campaña casi perfecta, ganando 13 de 14 partidos en todas las competiciones antes de viajar a Liverpool a mitad de semana.

Sin embargo, su pobre actuación en la derrota por 1-0 en Anfield en Liga de Campeones ha generado muchas preguntas para Xabi Alonso. Aun así, lideran LaLiga con cinco puntos de ventaja al llegar a la Jornada 12.

En cuanto al Rayo Vallecano, el jueves remontaron un 2-0 en contra para vencer al Lech Poznań 3-2 en la Conference League. Han ganado tres de sus últimos cuatro partidos de liga sin recibir goles, pero fueron claramente superados en Villarreal el pasado fin de semana.

Alineaciones Probables Rayo Vallecano vs Real Madrid

Posible alineación del Rayo Vallecano:

Batalla, Chavarría, Mendy, Lejeune, Ratiu, Díaz, López, García, Palazón, De Frutos, Alemao.

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Trent Alexander-Arnold, Camavinga, Güler, Vinicius, Bellingham, Valverde, Mbappé.

Las mejores apuestas Rayo Vallecano vs Real Madrid

1er Pronóstico Rayo Vallecano vs Real Madrid: El Rayo Vallecano gana o empata @ 2.50 en bet365

El Rayo Vallecano se ha especializado en quitar puntos a los clubes grandes desde su regreso a LaLiga en 2021. Han empatado tres de sus últimos cuatro partidos contra el Real Madrid, mientras que están invictos en tres en casa contra sus grandes vecinos de la ciudad.

El Rayo también ha incomodado frecuentemente al Barcelona, que solo pudo empatar en Vallecas a principios de esta temporada. Este podría ser otro duro día para los visitantes. Aunque han tenido dos días más para recuperarse tras su partido europeo, el Rayo dio descanso a la mayoría de sus titulares en la Conference League.

Es probable que hagan ocho o más cambios para el partido, lo que debería permitirles jugar con su habitual alta intensidad. Dadas las circunstancias, podríamos estar ante un posible tropiezo de los Blancos en las apuestas Rayo Vallecano vs Real Madrid.

Al Real Madrid le resultó difícil lidiar con ese estilo de juego en Liverpool a principios de la semana. Solo crearon 0.5 xG y tuvieron solo dos tiros a puerta en los 90 minutos.

2ºPronóstico Rayo Vallecano vs Real Madrid: Menos de 2.5 goles @ 2.37 en bet365

El Rayo toma riesgos, pero su capacidad para recuperar el balón en zonas altas del campo también quita presión a su defensa. Han mantenido su portería a cero en todos sus partidos de liga en octubre. Mientras tanto, sus cuatro partidos en casa en LaLiga esta temporada han tenido menos de 2.5 goles en total.

El Real Madrid es inconsistente en términos de amenaza ofensiva. Fueron excelentes el pasado fin de semana contra un débil Valencia. Sin embargo, sufrieron para lograr una victoria trabajada por 1-0 en su último partido fuera de casa en LaLiga contra el Getafe.

Arda Güler ha sido su fuerza creativa más influyente, con cinco asistencias y 2.5 pases clave por partido en la máxima categoría española. Sin embargo, el Liverpool demostró algo a mitad de semana. Cuando los equipos rivales logran contenerlo, el servicio a la peligrosa línea de ataque del Real Madrid se reduce significativamente.

3er Pronóstico Rayo Vallecano vs Real Madrid: Más goles en la segunda mitad @ 2.05 en bet365

Los pocos goles en los partidos en casa del Rayo han llegado, en su mayoría, después del descanso. El 83% de los goles anotados en el Estadio de Vallecas en esta temporada de LaLiga llegaron en la segunda mitad.

La excepción fue un controvertido penalti de Lamine Yamal con el Barcelona en agosto, que se otorgó porque unos problemas técnicos con el VAR impidieron una revisión. El Rayo dominó en gran medida la segunda mitad de ese partido y luchó para empatar.

En general, el 50% de sus goles en la liga han llegado después del minuto 60. También marcaron dos veces después del minuto 80 y convirtieron una derrota en victoria en Europa esta semana.

También ha habido ligeramente más goles en la segunda mitad de los partidos de liga fuera de casa del Real Madrid. El 75% de los goles que han concedido como visitantes en todas las competiciones han llegado después del descanso. Se espera más actividad goleadora en el segundo tiempo para las apuestas Rayo Vallecano vs Real Madrid.