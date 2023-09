GOAL te cuenta todo lo que debes saber sobre qué es y cómo usar la doble oportunidad en apuestas deportivas

En Argentina las apuestas deportivas se están convirtiendo en un boom dentro de la industria del entretenimiento y juegos de azar.

El principal motivo por el cual muchos argentinos están volcándose a este mercado es que el registro en las distintas plataformas de apuestas deportivas Argentina es muy sencillo y, con algo de suerte y un análisis previo de las apuestas, se pueden obtener ganancias extras.

Sin embargo, para saber qué conviene a la hora de apostar, es necesario aprender algunos términos y conocer las ventajas y desventajas de los distintos tipos de apuestas deportivas.

Si llegaste a este artículo es porque, seguramente, estuviste investigando sobre los distintos tipos de apuestas deportivas, específicamente sobre la apuesta doble oportunidad y sus estrategias.

Para que no andes perdido como perro en cancha de bochas, en este posteo te comentaremos qué es doble oportunidad en apuestas deportivas, pero no tan sólo eso, cuando ya le “agarres la mano”, te daremos algunas indicaciones sobre cómo apostar con doble oportunidad.

Entender cómo funciona la doble oportunidad da más chances de ganar porque disminuyen los riesgos y otorga muchos beneficios al apostador, por eso, no perdamos tiempo y ¡comencemos con la explicación!

Qué es la doble oportunidad en apuestas deportivas

La pregunta que te trajo hasta este artículo es ¿Qué es doble oportunidad en apuestas deportivas? No hay muchas vueltas que darle al término, básicamente su nombre lo dice todo, es una apuesta doble oportunidad, ya que el jugador puede elegir dos de las tres posibilidades dentro de una competencia deportiva.

En algunas plataformas de juegos de azar, podés encontrarlo con el nombre en inglés double chance

En una apuesta doble oportunidad los jugadores disponen de tres opciones:

Victoria local o empate : si el apostador opta por esta forma, para ganar la apuesta el equipo local tendrá que obtener la victoria o empatar el partido. En el caso de que el equipo visitante gane, el apostador perderá su apuesta.

: si el apostador opta por esta forma, para ganar la apuesta el equipo local tendrá que obtener la victoria o empatar el partido. En el caso de que el equipo visitante gane, el apostador perderá su apuesta. Victoria visitante o empate : el apostador gana si el equipo visitante obtiene la victoria o si consigue un empate, pero pierde su apuesta si el equipo local gana.

: el apostador gana si el equipo visitante obtiene la victoria o si consigue un empate, pero pierde su apuesta si el equipo local gana. Victoria local o visitante: si el apostador opta por esta selección, gana la apuesta si el equipo visitante o el local ganan el partido, pero pierde si hay un empate.

Entonces, ahora que aprendiste qué es doble oportunidad en apuestas deportivas, pudiste percibir cómo funciona la doble oportunidad. Como verás, en esta forma de apostar, las probabilidades de acertar son del 66% porque tan sólo un marcador deja pérdida.

Es ideal para apostar en partidos como, por ejemplo, los de Boca vs River, Talleres vs Belgrano o Racing vs San Lorenzo, los clásicos que suelen ser tan difíciles de pronosticar.

Este es uno de los tipos de apuestas deportivas más recomendables para aquellos que no quieren correr grandes riesgos. Sin embargo, te contamos que, las cuotas suelen ser más bajas que en otros tipos de apuestas deportivas.

Mejores casas de apuestas para hacer apuestas de doble oportunidad

Considerando que ya sabés qué es doble oportunidad en apuestas deportivas, cómo funciona la doble oportunidad y sus ventajas, es conveniente que conozcas cuáles son las mejores casas de apuestas que lo ofrecen y, luego, te indicaremos cómo apostar con doble oportunidad.

Estuvimos probando las diferentes plataformas de apuestas y estás son, desde nuestra perspectiva, las mejores.

Plataforma Promoción de bienvenida Términos y Condiciones Apuesta doble oportunidad bet365 Excelentes promociones, ingresar a la web de bet365 para conocer las ofertas actuales. La oferta sólo está disponible para nuevos clientes de la plataforma, mayores de 18 años de CABA o Provincia de Buenos Aires. Los Términos y Condiciones están en la web de bet365. Consultar disponibilidad de este tipo de apuestas en la web del operador. Codere Bono del 100% con el 1° depósito hasta $10.000. Exclusivo para nuevos clientes usuarios mayores de 18 años de CABA. Para optar por la bonificación, es necesario un ingreso mínimo en la cuenta de $500. No es posible hacer un retiro de los valores antes de la liberación del bono. Si se hace un pedido de cobro durante el periodo de la promoción, el bono quedará invalidado. El usuario debe jugar el total del valor ingresado con una cuota mínima de 2,5 o superior, en una o varias apuestas simples o combinadas. Ingrese a la página de Codere para conocer más Términos y Condiciones. Sí Betsson Bono del 100% del primer depósito hasta $10.000 Sólo para clientes que hacen su registro por primera vez, + 18 años de CABA y Provincia de Buenos Aires. Para conseguir la bonificación hay que hacer un depósito inicial de, mínimamente, $1000. Antes de apostar, se debe activar la promoción, caso contrario, será necesario efectuar un nuevo depósito. El bono no puede ser utilizado para apuestas de carreras de caballos, sistema ni cashout. El monto del bono debe jugarse multiplicado por 8 y la cuota tendrá que ser de 1.80 o superior. El nuevo cliente posee un período de 1 mes luego del registro para hacer un depósito en la cuenta y recibir la bonificación. Visite la web de Betsson para averiguar los T&C completos. EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA. Sí Betway Bono del 100% hasta $5000 con el primer depósito Exclusivo para nuevos clientes de la plataforma + 18 años de CABA El bono se activará una vez que el cliente efectúe un ingreso mínimo inicial de $500 y opte por la promoción durante los 7 días sucesivos a la inscripción en el sitio de apuestas. El bono se activa haciendo apuestas con una cuota de 1,75+ en apuestas simples. En las apuestas de sistema cada selección deberá apostar con cuotas de 1,40+. Encuentre en el sitio web de Betway todos los Términos y Condiciones. Sí

Cómo hacer apuestas en fútbol con doble oportunidad

Si ya leíste nuestro apartado sobre qué es doble oportunidad en apuestas deportivas, llega el momento de entender cómo apostar con doble oportunidad.

Arrancamos diciéndote que la apuesta doble oportunidad es uno de los tipos de apuestas deportivas más fáciles, de hecho, es uno de los más elegidos por los principiantes justamente porque las chances de perder disminuyen.

Pero, vamos a lo que nos compete ¿Cómo apostar con doble oportunidad? Tomaremos como ejemplo una casa de apuestas para que se entienda mejor, en este caso, Codere.

Iniciar sesión en la cuenta

Obviamente contamos con que ya tengas tu nombre de usuario y clave creados, si todavía no lo hiciste, podés buscar nuestro posteo referido a “cómo abrir una cuenta” en determinados operadores.

Ingresar a la pestaña de deportes

Cuando accedas a este apartado, vas a ver todas las ofertas de mercado disponibles y los tipos de apuestas deportivas Argentina, pero por ahora nos interesa sólo la apuesta doble oportunidad, específicamente las del fútbol, así que ¡allá vamos!

Seleccionar el evento

Verás disponibles partidos de varios países y los torneos más interesantes de todo el mundo, elegí el que prefieras, nuestra recomendación es que, si vas a apostar, que sea en partidos donde conozcas los rivales.

Buscar el botón de apuesta doble oportunidad

En la pestaña del partido, tenés a disposición varios mercados, entre esos, la apuesta doble oportunidad.

Bueno, muy bien ya sos casi un experto y sabés qué es doble oportunidad en apuestas deportivas, pero puede que te confundan algunos números que vas a ver en la pantalla. No te compliques, te explicamos cómo apostar con doble oportunidad y el significado:

1X: significa que vas a apostar por la victoria local o el empate.

X2: quiere decir que la selección apuesta por la victoria visitante o el empate.

12: se apuesta por la victoria local o visitante.

En esta parte, es importante verificar las cuotas que otorga la casa de apuestas deportivas Argentina.

Determinar el monto de apuesta

Indicar el valor que querés poner en juego en tus apuestas, claramente, tenés que tener saldo en tu cuenta para poder hacerlo.

Confirmar la apuesta

En el ticket que aparece del lado derecho en el mismo sitio web de Codere, podés verificar el tipo de apuesta, el monto y la selección, si está todo correcto, oprimí el botón “realizar apuestas”. Ahora, sólo queda esperar el resultado.

¿En qué otros deportes son comunes las apuestas con doble oportunidad?

Como te explicamos en qué es doble oportunidad en apuestas deportivas, este tipo de apuestas únicamente existe en deportes donde es posible obtener tres resultados victoria, empate o derrota, por consiguiente, en disciplinas como tenis, no estará a disposición.

En el título anterior te dimos como ejemplo sobre cómo funciona la doble oportunidad en el fútbol, sin embargo, no sólo se limita a este deporte, también podés apostar en otros como béisbol, vóley y hockey.

¿Cuándo utilizar la doble oportunidad en apuestas deportivas?

Todo muy bonito sobre qué es doble oportunidad en apuestas deportivas, pero vamos a lo concreto ¿Cuándo es el momento indicado para utilizarlo? Generalmente, aquellos novatos que no se animan a arriesgar mucho, prefieren comenzar con la apuesta doble oportunidad.

Otros jugadores con más experiencia utilizan esta forma de apuestas para combinar mercados en diferentes eventos y, de esa manera, obtener una cuota mejorada.

Además, es usada en partidos en donde sea complicado pronosticar un resultado, por ejemplo, en un partido Argentina vs Brasil o un Boca vs River, dos enfrentamientos que son interesantes y no sabemos quién obtendrá la victoria o si culminará con un empate.

Estrategias y recomendaciones al hacer una apuesta con doble oportunidad

Al tener en claro qué es doble oportunidad en apuestas deportivas, te habrás dado cuenta, a medida que fuiste leyendo este artículo, cómo funciona la doble oportunidad. Algunas recomendaciones que podemos ofrecerte con relación a esta forma de apostar son las siguientes:

Seleccioná la mejor plataforma que ofrezca las apuestas deportivas doble oportunidad, eso te asegurará conseguir mejores cuotas porque, como te relatamos anteriormente, en esta forma de apostar las cuotas suelen ser bajas.

Verificá las estadísticas, no apuestes por tu equipo favorito, acá es importante ser estratégico y pensar fríamente los pronósticos.

No abuses de este tipo de apuestas, recordá que hay otros tipos disponibles en el mercado con mejores cuotas.

Conclusiones

Para finalizar con nuestro artículo sobre qué es doble oportunidad en apuestas deportivas, nos gustaría resumir las ideas principales con relación a esta forma de apostar.

La doble oportunidad en apuestas es una herramienta que podés utilizar si no querés correr riesgos de perder dinero, pero tené en cuenta que no vas a sacar muchas ganancias porque las cuotas son menores que en otras formas de apostar.

Por último, recordá que la apuesta doble oportunidad no está disponible en todas las disciplinas deportivas por sus características.