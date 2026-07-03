Entendiendo la apuesta Empate No Apuesta (Draw No Bet) en el fútbol

Para empezar, ofrece un poco de seguridad al reembolsar tu apuesta si el partido termina en empate. Aquí explicamos en detalle qué es una apuesta Draw No Bet, cómo funciona y ofrecemos algunos consejos para utilizarla de forma eficaz.

¿Qué es una apuesta Draw No Bet?

Una apuesta Draw No Bet es una opción de apuesta que permite apostar por uno de los dos equipos para ganar. Si el partido termina en empate, se devuelve la cantidad apostada. Este tipo de apuesta es especialmente valorado porque reduce el riesgo, manteniendo al mismo tiempo cuotas bastante atractivas.

¿Cómo funciona una apuesta Draw No Bet?

En términos simples, algunos apostadores la llaman apuesta “reembolsada si hay empate”, y el concepto es sencillo. Aquí tienes el desglose:

Elegir un equipo: apuestas por uno de los dos equipos para ganar.

apuestas por uno de los dos equipos para ganar. Resultado del partido:

✔️ Si tu equipo gana, ganas la apuesta.

💰 Si el partido termina en empate, te devuelven tu apuesta.

❌ Si gana el equipo contrario, pierdes tu apuesta.

Este tipo de apuesta suele elegirse cuando ambos equipos están bastante igualados o cuando el apostador prefiere jugar de forma más segura y evitar perderlo todo en caso de empate.

Ejemplo de apuesta Draw No Bet

Quieres apostar en un partido de fútbol entre el Equipo A y el Equipo B. Así podría verse una apuesta Draw No Bet:

Equipo Cuota DNB Equipo A 1.80 Equipo B 2.00

Decides apostar 100 € al Equipo A con cuota 1.80.

Posibles resultados:

Si gana el Equipo A, recibes 180 € (100 € × 1.80).

Si el partido termina en empate, te devuelven los 100 €.

Si gana el Equipo B, pierdes los 100 € apostados.

Consejos para realizar una apuesta Draw No Bet

Para aumentar tus posibilidades de éxito con las apuestas “reembolsadas si hay empate”, aquí tienes algunos consejos del equipo editorial:

⚽️ Análisis del equipo: estudia el rendimiento reciente, estadísticas entre ambos equipos y las condiciones de juego.

📈 Evaluación de cuotas: compara cuotas entre diferentes casas de apuestas para encontrar la mejor disponible. Incluso pequeñas diferencias pueden aumentar tus ganancias.

💵 Gestión del bankroll: apuesta solo una pequeña parte de tu bankroll en cada jugada para minimizar posibles pérdidas.

🤕 Lesiones y sanciones: revisa la ausencia de jugadores clave que puedan influir en el resultado del partido.

Nota: Si algún término no está claro, el glosario de apuestas ofrece explicaciones sencillas.