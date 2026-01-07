PSG vs Marsella Pronóstico y Apuestas Supercopa de Francia | 08/01/26

+

Mejores apuestas PSG vs Marsella

El PSG ganará ⭐ @ 1.55 en bet365

Ambos equipos marcarán ⭐ @ 1.75 en bet365

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.05 en bet365

Predicción de marcador: PSG 2-1 Marsella

Predicción goleadores: PSG: Désiré Doué, Ousmane Dembélé - Marsella: Igor Paixão

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Marsella son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Paris Saint-Germain llega al Trophée des Champions 2025 en una posición inusual, ya que actualmente está por detrás del RC Lens en la clasificación de la Ligue 1. A pesar de esto, el PSG sigue siendo el gran favorito mientras viajan a Kuwait, habiendo ganado sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

Mientras el PSG busca añadir más trofeos a su colección, el Marsella ve este duelo como una oportunidad para recuperarse de su sorprendente derrota en liga contra el Nantes.

Es la primera vez que Les Phocéens participan en este juego desde el año 2020 y no han logrado ganarlo desde 2011. Aunque su forma ha sido irregular recientemente, Roberto De Zerbi está muy motivado para asegurar un trofeo con el conjunto francés.

Alineaciones Probables PSG vs Marsella

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Posible alineación del Marsella: Rulli, Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson, Kondogbia, Hojberg, Greenwood, Vermeeren, Paixão, Aubameyang

El PSG ganó la Ligue 1, la Coupe de France, el Trophée des Champions, la Champions League, la Supercopa y la Copa Intercontinental en los últimos 12 meses. Está claro que Luis Enrique está viviendo una etapa bastante exitosa en la capital francesa. Apuntarán a retener este título en particular por cuarto año consecutivo.

Mientras tanto, el Marsella no tiene nuevas preocupaciones por lesiones. Sin embargo, estarán sin Arthur Vermeeren y Bilal Nadir, ambos suspendidos al recibir tarjetas rojas en el partido contra el Nantes.

Además, Nayef Aguerd no está disponible debido a sus compromisos con la selección nacional de Marruecos en la Copa Africana de Naciones. En una nota positiva, Amine Gouiri y Hamed Traoré regresaron al equipo el pasado fin de semana.

Aunque el Marsella derrotó a los parisinos en su partido más reciente en septiembre, el impulso actual del PSG y su consistencia general los convierten en favoritos para este enfrentamiento. Su victoria es una buena elección en las apuestas PSG vs Marsella.

2º Pronóstico PSG vs Marsella: Ambos equipos marcarán @ 1.75 en bet365

Aunque el PSG no concedió goles en ninguna de sus tres últimas victorias en el Trophée des Champions, eso podría cambiar esta vez.

A pesar de su sólida forma, los parisinos sólo han mantenido 11 porterías a cero en todas las competiciones en 2025/26, cinco de ellas fueron antes de octubre. El Marsella les marcó hace unos meses y confían en hacerlo de nuevo en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad.

En su encuentro del Trophée des Champions 2020, ambos equipos marcaron, con el PSG ganando finalmente 2-1. Cabe destacar que ninguno de los dos se encuentra particularmente alto en la tabla de BTTS en la Ligue 1 esta temporada. Sin embargo, ambos pueden marcar al menos una vez en un partido único como este.

Con un alto nivel de talento ofensivo en ambos lados, mantener porterías a cero será una tarea difícil para ambas defensas en el Golfo Pérsico. Es por eso que nos inclinamos por el mercado de ambos equipos marcan para las apuestas PSG vs Marsella.

3er Pronóstico PSG vs Marsella: Más goles en la segunda mitad @ 2.05 en bet365

Algo que ambos equipos tienen en común esta temporada es que sus partidos tienden a abrirse tras el descanso. En la Ligue 1, las segundas mitades del PSG han presentado seis goles más que sus primeras mitades, mientras que para el Marsella, esa cifra sube a 13. Ambos equipos marcan y conceden más después del descanso a nivel nacional.

Esta final podría comenzar con cautela mientras los equipos se analizan mutuamente. Aunque se espera que el PSG domine eventualmente, podría tomar tiempo romper el empate. Les Phocéens tienden a terminar con fuerza, de hecho, solo el Lille ha marcado más entre el minuto 76 y el 90.

Sin embargo, con Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia en forma, la defensa del Marsella estará bajo una inmensa presión. Se avecina un encuentro lleno de acción, con algunos fuegos artificiales en la segunda mitad.