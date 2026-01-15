PSG vs Lille Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 16/01/26

+

Mejores apuestas PSG vs Lille

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.70 en bet365

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.00 en bet365

Ousmane Dembélé marca en cualquier momento ⭐ @ 1.90 en bet365

Predicción de marcador: PSG 2-1 Lille.

Predicción de goleadores: PSG: Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Lille: Olivier Giroud.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Lille son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Paris Saint-Germain sumó otro trofeo la semana pasada al ganar el título del Trophée des Champions. Sin embargo, no podrán hacerse con el título de la Coupe de France, tras sufrir una sorprendente derrota en casa ante el Paris FC el lunes.

Los hombres de Luis Enrique no suelen perder varios partidos consecutivos, por lo que se espera que se recuperen al volver a la acción en la Ligue 1 esta semana.

Les Dogues han luchado por mantener la consistencia últimamente, ya que juegan en múltiples competiciones. Su último partido de liga resultó en derrota y el Lyon les ganó en la copa el domingo. No obstante, ocupan el cuarto puesto de la primera división francesa y se encuentran entre los máximos goleadores de la división.

Alineaciones Probables PSG vs Lille

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Posible alineación del Lille:

Ozer, Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud, Bentaleb, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo, Giroud.

Las mejores apuestas PSG vs Lille

1er Pronóstico PSG vs Lille: Ambos equipos marcan @ 1.70 en bet365

El Paris Saint-Germain, que busca el título, intentará regresar a la cima de la tabla de la Ligue 1 el viernes por la noche, aunque sea por un corto período. Los actuales líderes, RC Lens, juegan el sábado, pero se espera que derroten al Auxerre.

Los hombres de Luis Enrique siguen sin Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye debido a la Copa Africana de Naciones y Kang-In Lee está lesionado. Sin embargo, incluso con sus ausencias, los gigantes franceses siguen siendo una gran amenaza ofensiva.

Mientras tanto, el Lille ha marcado muchos goles esta campaña. A pesar de que Hamza Igamane está en la Copa Africana de Naciones, tienen muchos otros jugadores. Es probable que André Silva se pierda el partido por lesión, pero es la única gran ausencia.

Ambos equipos han anotado en los últimos nueve encuentros entre ellos, por lo que es probable que este partido tenga el mismo resultado. Respaldamos que ambos equipos marcarán en las apuestas PSG vs Lille.

2ºPronóstico PSG vs Lille: Más goles en la segunda mitad @ 2.00 en bet365

El PSG tiende a marcar y recibir más goles en la segunda mitad de los partidos en la Ligue 1. Sin embargo, su registro no es nada comparado con el de su rival. Los partidos del Lille en la temporada 2025/26 han tenido 16 goles en los primeros 45 minutos y un impresionante total de 39 después del descanso.

De hecho, este partido enfrenta a dos de los tres máximos goleadores en la segunda mitad de la Ligue 1, por lo que es razonable esperar una segunda parte muy activa. Ambos goles en su encuentro de octubre llegaron tras el descanso, continuando con la tendencia.

Con el segundo enfrentando al cuarto, puede que este partido sea ajustado al principio, pero debería abrirse a medida que avance. Es por eso que nos inclinamos por un mayor número de goles en el segundo tiempo para las apuestas PSG vs Lille.

3er Pronóstico PSG vs Lille: Ousmane Dembélé marca en cualquier momento @ 1.90 en bet365

Ousmane Dembélé está de regreso en el Parc des Princes. El francés ha lidiado con las lesiones y problemas de condición física esta temporada, pero aún así ha registrado 10 goles y asistencias en 17 partidos. Cabe destacar que ha sumado cinco goles/asistencias solo en diciembre/enero.

Por lo tanto, es probable que el jugador de 28 años cause todo tipo de problemas al Lille el viernes por la noche. Bruno Genesio estará atento a la amenaza que representa. El exjugador del Barcelona conoce muy bien a Les Dogues, ya que ha registrado cinco contribuciones directas de gol en cinco enfrentamientos hasta ahora.

Tanto Désiré Doué como Gonçalo Ramos han marcado algunos goles recientemente. Sin embargo, Dembélé es el goleador más probable y espera aumentar su cuenta una vez más, especialmente en casa.