👑Mejores apuestas PSG vs Bayern Múnich

Bayern Múnich (Apuesta sin empate) ⭐ @ 1.90 en Betsson

Harry Kane marca en cualquier momento ⭐ @ 1.97 en Betsson

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.83 en Betsson

Predicción de marcador: PSG 1-2 Bayern Múnich

Predicción de goleadores: PSG: Ramos – Bayern Múnich: Kane, Díaz

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

PSG y Bayern Múnich son actualmente dos de los equipos más formidables de Europa. Se enfrentarán por el primer puesto en la fase de grupos de la UCL 2025/26 el martes por la noche.

Actualmente, el PSG de Luis Enrique es líder de la Ligue 1 con dos puntos de ventaja y solo una derrota en 11 partidos. También han ganado sus primeros tres partidos de la UCL de la temporada. Sin embargo, las lesiones han comenzado a mermar las opciones de ataque de Luis Enrique.

Ousmane Dembélé sufrió un pequeño problema en el tendón de la corva en la victoria sobre el Niza el sábado. Por lo tanto, es una incógnita si jugará en el partido del martes. Con Désiré Doué aún fuera de juego, Luis Enrique no tendrá más remedio que alinear a jugadores como Bradley Barcola y Gonçalo Ramos junto a Khvicha Kvaratskhelia.

El Bayern no podría haber tenido un mejor comienzo de temporada, ganando todos sus partidos oficiales de esta campaña. Han ganado los nueve partidos de la Bundesliga, así como los tres de la Champions League.

Los gigantes alemanes también tuvieron el lujo de dar descanso a su máximo goleador, Harry Kane, en su victoria en casa por 3-0 contra el Bayer Leverkusen el sábado. Esta decisión se tomó pensando firmemente en el partido del martes.

⚽Alineaciones Probables PSG vs Bayern Múnich

Posible alineación del PSG:

Chevalier; Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Ramos, Kvaratskhelia, Barcola

Posible alineación del Bayern Múnich:

Neuer; Laimer, Guerreiro, Tah, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Olise, Díaz, Karl, Kane

Las mejores apuestas PSG vs Bayern Múnich

1er Pronóstico PSG vs Bayern Múnich: Bayern Múnich (Apuesta sin empate) @ 1.90 en Betsson

Aunque ambos equipos iniciaron la temporada de manera excelente, el Bayern podría tener más opciones de ganar este partido. Los problemas de lesiones actuales del PSG con Doué y Dembélé significan que Luis Enrique tiene que cambiar frecuentemente sus opciones de ataque.

Hay señales de que la presión está afectando al equipo. No pasaron del empate 1-1 en Lorient el miércoles pasado. Mientras tanto, anotaron el gol de la victoria en casa contra el Niza en el minuto 95, lo que les ayudó a evitar una situación difícil el sábado.

Dado el récord perfecto del Bayern Múnich y el hecho de que Kane ha descansado este fin de semana, es más probable que los visitantes ganen este partido. Sin embargo, el mercado de Empate no válido también puede ser una buena idea. Esta opción anula la apuesta si el PSG logra mantener el empate.

2ºPronóstico PSG vs Bayern Múnich: Harry Kane marca en cualquier momento @ 1.97 en Betsson

Harry Kane quedó fuera del foco de la Bundesliga el sábado, ya que Nicolas Jackson fue el titular del Bayern contra el Bayer Leverkusen. Esto significa que Kane ahora está muy motivado e impaciente por jugar en el Parque de los Príncipes.

Con una tasa de acierto del 166%, Kane ya ha anotado cinco goles en tres encuentros en la UCL hasta ahora esta temporada. Los mercados de apuestas indican que tiene un 55.56% de probabilidad de anotar en cualquier momento contra el PSG.

Su tasa de acierto actual en la UCL 25/26 y su tasa de acierto del 133% en la Ligue 1 son mucho más altas que antes. Por lo tanto, esta podría ser la recomendación de valor de nuestro trío de apuestas PSG vs Bayern Múnich.

3er Pronóstico PSG vs Bayern Múnich: Menos de 3.5 goles @ 1.83 en Betsson

Los mercados de apuestas anticipan un festival de goles el martes por la noche. No es sorprendente, ya que los dos equipos han anotado 25 goles en seis partidos de la UCL hasta ahora, hasta que se tienen en cuenta también sus récords defensivos.

El Bayern solo ha concedido dos goles, y el PSG solo ha encajado tres goles en sus tres victorias en la fase de grupos de la UCL. Dado esto y las lesiones de Dembélé y Doué, Luis Enrique no tendrá la fuerza de todas las piezas de ataque a su disposición.

Visto el gran comienzo de ambos equipos en esta fase de grupos de la UCL, un empate no sería decepcionante para ninguno de los dos. Por lo tanto, podría merecer la pena respaldar Menos de 3.5 goles en las apuestas PSG vs Bayern con una probabilidad del 52.63%.

Esto se debe a que ambos equipos podrían quedar satisfechos evitando la derrota, en lugar de esforzarse extremadamente por asegurar los tres puntos.