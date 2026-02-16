Wolves vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 18/02/26

+

Mejores apuestas Wolves vs Arsenal

Ambos equipos anotarán – No ⭐ @ 1.61 en bet365

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.20 en bet365

Menos de 2.5 goles totales ⭐ @ 2.10 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Wolves vs Arsenal son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

1er Pronóstico Wolves vs Arsenal: Ambos equipos anotarán – No @ 1.61 en bet365

Rob Edwards sabe que la temporada de los Wolves está prácticamente terminada. Tras ver a su equipo perder 3-0 ante el Chelsea en la primera mitad, admitió haber golpeado la puerta de la frustración. Con solo 16 goles en 26 partidos, el peor ataque de la liga, su enfado está justificado.

Los goles son escasos para los Wolves. Su diferencia de goles de -32 es la peor de cualquier equipo en la división superior. No han anotado en cuatro de sus últimos cinco partidos, solo el Chelsea fue lo suficientemente generoso para conceder.

El Arsenal llega con la defensa más sólida de esta temporada con solo 17 goles permitidos. Antes de su reciente tropiezo con el Brentford, habían logrado tres partidos consecutivos sin encajar. Ningún equipo tiene más partidos sin recibir goles que sus 13.

Aunque el Arsenal no pudo mantener a raya al Brentford, los Wolves carecen de la misma amenaza. Todo apunta a otra portería a cero para David Raya. Su tasa de 52% de partidos sin encajar goles es la estadística de portero más impresionante de esta temporada.

2ºPronóstico Wolves vs Arsenal: Más goles en la segunda mitad @ 2.20 en bet365

El Arsenal tuvo un mal comienzo contra el Brentford. No lograron un solo tiro a puerta en la primera mitad, con un xG sombrío de 0.12. Ese valor fue el resultado de un intento fuera de objetivo.

Esta temporada, solo un partido de Premier League tuvo menos intentos en la primera mitad que los cuatro registrados en el Gtech Community Stadium. Fue el Wolves vs Brentford en diciembre de 2025, que produjo solo tres.

Las dificultades de los Wolves para anotar están bien documentadas. Sus únicos dos goles en los últimos seis partidos de liga han llegado en la segunda mitad. Esto incluye el gol de consolación de Tolu Arokodare contra el Chelsea.

Mientras tanto, el Arsenal ha anotado seis de sus 10 goles de liga después del descanso. Noni Madueke rompió el empate contra el Brentford justo después de la hora de juego.

Los Wolves ofrecen poca amenaza al principio y siguen siendo vulnerables en la defensa al final de los partidos. Con mayor profundidad y calidad, el Arsenal debería tomar el control a medida que el juego se abra. Esto podría propiciar más goles en la segunda mitad para las apuestas Wolves vs Arsenal.

3er Pronóstico Wolves vs Arsenal: Menos de 2.5 goles totales @ 2.10 en bet365

El Arsenal ha marcado tres goles o más en cuatro partidos consecutivos. Sin embargo, no han logrado anotar más de una vez en dos de sus últimos tres partidos.

A pesar de liderar la lista de visitantes más en forma en la Premier League esta temporada, los Gunners han sido inestables en sus recientes choques fuera de casa. El equipo de Arteta ha perdido puntos en dos de sus últimos tres partidos de liga como visitante.

El Nottingham Forest contuvo al Arsenal en un empate sin goles, mientras que el Brentford les arrancó un empate 1-1. Una victoria por 4-0 en Leeds se intercaló entre ambos.

Los Wolves no han ganado en 6 partidos consecutivos de liga. Tres de esas derrotas fueron por un margen de dos goles. Dos de ellas fueron contra oponentes del top cinco, Chelsea y Manchester City. Cuatro de esos seis partidos terminaron con menos de 2.5 goles totales.

En tales circunstancias, parece prudente respaldar una victoria del Arsenal, aunque es poco probable una avalancha de goles. Por lo tanto, pronosticamos que habrá menos de 2.5 goles en las apuestas Wolves vs Arsenal.