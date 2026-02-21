Vélez Sarsfield vs River: Pronóstico de Liga Profesional | 22/02/2026

+

Mejores apuestas Vélez Sarsfield vs River

Gana Vélez ⭐ @ 2.87 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.05 en bet365

Matías Pellegrini anotará en cualquier momento ⭐ @ 6.00 en bet365

Nuestro pronóstico respalda un triunfo de Vélez 2-1 a River.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Vélez Sarsfield vs River son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Panorama irregular para el Millonario ante el Fortín por la sexta fecha de la Liga Profesional. River viene de ser goleado y perder en los últimos dos partidos, con Tigre al caer 4-1 en casa y frente Argentinos Juniors 1-0 en La Paternal.

Es sexto de la zona B con siete unidades, a seis puntos del líder que es Tigre con 13 puntos hasta el momento. Y por la Copa Argentina ganó por la mínima a Ciudad Bolivar en Buenos Aires.

Mientras que Vélez está invicto y llega de vencer a Boca 3-1 e igualar 1-1 frente a Defensa y Justicia. Todo apunta a un triunfo del Fortín en el José Amalfitani.

Alineaciones Probables Vélez Sarsfield vs River

Posible alineación de Vélez Sarsfield:

Montero, García, Mammana, Magallán, Gómez, Andrada, Baeza, Pellegrini, Valdés, Lanzini, Monzón

Posible alineación de River:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Castaño, Moreno, Galoppo, Quintero, Galván, Ruberto

1er Pronóstico Vélez Sarsfield vs River: Gana Vélez⭐@ 2.87 por bet365

El arranque del Fortín es positivo con tres victorias y dos empates en cinco fechas. La mejor ofensiva con siete goles a favor y una defensa que cumple al recibir tan sólo cuatro tantos.

Conforme al historial de enfrentamientos, Vélez cuenta con cinco victorias sobre dos de River en la cancha del José Amalfitani, siendo un estadio difícil para el Millonario en sus últimos cinco compromisos, pues no ganan de visita al Fortín desde el 3 de febrero del 2019.

El presente de ambos equipos respalda el triunfo de Vélez Sarsfield frente a River en Ciudad de Buenos Aires.

2do Pronóstico Vélez Sarsfield vs River: Ambos equipos marcan⭐@ 2.05 por bet365

De los últimos doce enfrentamientos, los dos clubes han anotado mínimo un gol cada uno. Vélez es un plantel que, pese al resultado, concreta un gol por partido; misma situación con River en calidad de local y visitante.

Vélez ha marcado siete goles en sus últimos cinco partidos, mientras que el Millonario suma cuatro tantos en cinco encuentros. Marcelo Gallardo sigue en la búsqueda de nivelar su equipo al recibir dos goles por partido, siendo un detalle que preocupa y ocupa al entrenador con un porcentaje de efectividad de menos del 50% en su defensa.

El presente de los dos clubes respalda en que ambos anoten en este compromiso de la Liga Profesional.

3er Pronóstico Vélez Sarsfield vs River: Matías Pellegrini anotará en cualquier momento⭐@ 6.00 en bet365

Sin duda, el ataque de Vélez tuvo un estupendo arranque con siete goles en cinco fechas. Tres de estas anotaciones son del delantero argentino, Matías Pellegrini, en la cuarta y quinta fecha del campeonato de liga.

El albiceleste se ha convertido en un jugador constante para el entrenador Guillermo Barros Schelotto, con tres anotaciones. Exigido por su trayectoria y experiencia a corta edad, Pellegrini busca superar sus números de campañas pasadas, con apenas un gol en más de 30 partidos con el Fortín.

Su porcentaje de efectividad está por arriba de 60%, por lo que es viable que el delantero anote este fin de semana en el José Amalfitani.