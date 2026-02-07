Vélez Sarsfield vs Boca Juniors: Pronóstico y Apuestas Torneo Apertura 2026 | 08/02/2026

+

Mejores apuestas Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

Vélez o Boca (Doble oportunidad) ⭐ @ 1.42 en Betsson

Más 1.5 goles ⭐ @ 1.62 en Betsson

Boca gana en la primera mitad⭐ @3.55 en Betsson

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Con el empate 1-1 frente a Independiente, el “Fortín” dio vuelta a la página y comenzó a intensificar su preparación para una nueva jornada del fútbol argentino en casa. Los locales saben de la importancia de una nueva victoria para sus aspiraciones en el Apertura 2026, donde se espera que el Estadio José Amalfitani cuente con un marco espectacular, pues los seguidores preparan un recibimiento ejemplar para el equipo.

Boca, mientras tanto, obtuvo tres puntos fundamentales tras vencer 2-0 a Newell's este fin de semana pasado. Cavani y Merentiel son tomados en cuenta por Claudio Úbelda y las esperanzas de un triunfo ante Vélez crecen aún más.

Alineaciones Probables Vélez Sarsfield vs Boca Jrs

Posible alineación de Vélez Sarsfield:

Montero, Gordon, Mammana, Magallán, Gómez, Andrada, Baeza, Valdés, Pellegrini, Lanzini, Godoy

Posible alineación de Boca Jrs:

Marhesín, Barriaga, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Herrera, Gelini, Zufiaurre, Zeballos

1er Pronóstico Vélez Sarsfield vs Boca Juniors: Vélez o Boca ⭐ @ 1.42 en Betsson

De los últimos 10 juegos de Vélez como local, sólo han empatado en dos. Además, Boca no ha igualado en el arranque de torneo (gana o pierde). El Xeneize cuenta con dos victorias y una derrota en la segunda fecha frente a Estudiantes en el Estadio Jorge Luis Hirschi; mientras que el “Fortín” está invicto con dos triunfos y un empate en la segunda posición de su sector.

Un duelo que pinta para ser atractivo, cerrado por momentos y peleado por dos clubes enfocados en sumar de a tres para trascender de cara lo que resta del campeonato.

En un pequeño análisis deportivo, ambos planteles se perfilan como favoritos en este compromiso por su presente.

2°Pronóstico Vélez Sarsfield vs Boca Juniors: Más 1.5 goles ⭐ @ 1.62 en Betsson

En sus últimos juegos por la liga local, ambos superaron la marca de las dos anotaciones. La intensidad y fluidez han marcado estos partidos, más cuando Vélez Sarsfield está en casa. Los dos clubes llegan con buen presente y este partido será un parteaguas en su rendimiento para lo que resta del torneo.

Pese a que el “Fortín” iniciara de la mejor manera el campeonato, Boca es un rival fuerte de vencer en calidad de visitante, pues el Xeneize suma cinco victorias sobre cuatro de Vélez en el Estadio José Amalfitani.

El presente de los clubes apunta a que el triunfo en este compromiso puede ser para cualquiera.

3er Pronóstico Vélez Sarsfield vs Boca Juniors: Boca gana en la primera mitad ⭐@ 3.55 en Betsson

En la mayoría de las ocasiones, Boca es el equipo que toma la batuta al llevarse el triunfo tras la primera parte. La ventaja es contar con el ataque con Edinson Cavani y Merentiel en la cercanía de los goles, con una efectividad por arriba del 70% al momento de concretar frente al arco rival.

En su último compromiso, el Xeneize pudo anotar a cinco minutos de terminar la primera mitad y salió con la ventaja por dos goles en casa ante Newell’s. Fue un aviso de cuidado para la defensa rival por la presión que imprime Boca en el ataque.