Vasco da Gama vs Barracas Central Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 27/05/26

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Mejores apuestas Vasco da Gama vs Barracas Central

Victoria de Vasco da Gama ⭐ @ 1.40 en bet365

Vasco tendrá más de 5.5 córners ⭐ @ 1.66 en bet365

Barracas no marca ⭐ @ 2.20 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Vasco da Gama 2-0 Barracas Central

Vasco depende exclusivamente de sí mismo para mantenerse con vida en la Sudamericana.

Renato Portaluppi atraviesa su momento más delicado desde que tomó las riendas del Gigante de la Colina. El técnico encadena dos derrotas consecutivas en las que su equipo encajó tres goles en cada una, cayendo ante Olimpia en la Sudamericana y, más recientemente, frente a Bragantino en el Brasileirão.

En líneas generales, el conjunto carioca arrastra una preocupante racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

Por su parte, Barracas Central terminó en la novena posición del Grupo B de la liga argentina, quedándose fuera de la fase eliminatoria por criterios de desempate, razón por la cual últimamente ha centrado todos sus esfuerzos en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, tras perder 2-0 ante Audax Italiano la semana pasada, el Guapo quedó matemáticamente eliminado del torneo continental a falta de una jornada, lo que asegura su lugar en el fondo del grupo.

Alineaciones Probables Vasco da Gama vs Barracas Central

Posible alineación del Vasco da Gama:

L. Jardim, J. Vitor, Cuesta, Renan, Piton, Mendes, Barros, Adson, Rojas, Gómez, Spinelli

Posible alineación del Barracas Central:

Mino, Capraro, Barríos, Tobio, Campi, Insúa, Duarte, Taborda, Tapia, Briasco, Morales

Las mejores apuestas Vasco da Gama vs Barracas Central

1er Pronóstico Vasco da Gama vs Barracas Central: Victoria de Vasco da Gama @ 1.40 en bet365

La fragilidad de Barracas acentúa el favoritismo vascaíno

Más allá del rendimiento actual de Vasco en sus compromisos más recientes, el flojo historial de su rival en esta fase de grupos de la Sudamericana es el argumento principal que justifica el claro favoritismo del cuadro brasileño ante su afición.

Si recordamos el choque de la primera vuelta, Barracas Central fue incapaz de romper el cero ante Vasco, logrando un solo remate entre los tres palos. Por lo tanto, en esta ocasión la casa de apuestas anticipa que el Gigante de la Colina tendrá un camino mucho más asequible hacia la victoria que en sus últimas citas.

2ºPronóstico Vasco da Gama vs Barracas Central: Vasco tendrá más de 5.5 córners @ 1.66 en bet365

Dominio absoluto de las acciones para el equipo local

Es cierto que Vasco da Gama firmó una de sus peores actuaciones defensivas de la temporada en la derrota ante Bragantino. No obstante, incluso en ese partido no dejó de generar peligro en el área rival y perfectamente pudo haberse llevado algún gol a favor. El encuentro acumuló un total de 12 córners, repartidos a partes iguales con seis por bando.

Al jugar en su feudo y con la obligación de sumar de a tres para no depender de un tropiezo de Audax Italiano ante Olimpia, se espera que Vasco da Gama domine el ritmo del partido frente a un Barracas Central que arrastra el peor registro ofensivo del grupo.

3er Pronóstico Vasco da Gama vs Barracas Central: Barracas no marca @ 2.20 en bet365

El segundo peor ataque de la competición visita São Januário

Los desajustes defensivos que sufre Vasco no son nada comparados con la alarmante falta de pegada de Barracas Central.

De hecho, entre los 32 equipos que disputan la fase de grupos de la Sudamericana, solo Palestino ha marcado menos goles que el conjunto argentino. Como precedente, basta con mirar el primer duelo directo entre ambos, donde Barracas se quedó completamente en blanco.

Por si fuera poco, su tendencia a las expulsiones —habiendo recibido una tarjeta roja en cada uno de sus últimos dos partidos en el torneo— no hace más que agravar los problemas en ataque de este club. Este escenario convierte la opción de dejar la portería a cero en una de las mejores selecciones disponibles en tu operador de confianza.