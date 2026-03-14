Unión Santa Fe vs Boca Jrs: pronóstico de Liga Profesional | 15/03/2026

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Mejores apuestas Unión Santa Fe vs Boca Jrs

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Ambos clubes sí anotan⭐@ 2.20 en bet365

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Gran cruce por delante, pues el Tatengue es uno de los animadores del campeonato en un plantel sin estrellas, mientras que el Xeneize debe de demostrar a lo que puede aspirar dentro de su andar irregular y, por momentos, con más dudas que certezas.

Unión llega de vivir uno de los mejores partidos del campeonato tras empatar 4-4 contra Independiente en Avellaneda. A pesar de que se le escapó el resultado sobre el final, el equipo de Leonardo Madelón lleva cinco duelos sin perder, producto de tres victorias y dos empates.

Conforme a los últimos resultados, es viable que Unión saque la victoria ante Boca en la cancha del Estadio 15 de abril.

Alineaciones Probables Unión Santa Fe vs Boca Jrs

Posible alineación de Unión Santa Fe:

Mansilla, Vargas, Rodríguez, Ludueña, Blanco, Palacios, Pitón, Profini, Cuello, Estigarribia, Tarragona

Posible alineación de Boca Jrs:

Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro

1er Pronóstico Unión Santa Fe vs Boca Jrs: Gana Unión ⭐ @ 2.87 por bet365

Con un pase positivo en la Liga Profesional, Unión se mantiene en la cima de su sector con 15 unidades y cuatro victorias en nueve fechas disputadas. Sus 15 goles a favor lo convierten en una de las mejores ofensivas del campeonato, superando a clubes como: Estudiantes, Independiente y al mismo Boca Jrs.

Por otro lado, el Xeneize sigue dejando muchas dudas en su accionar de juego, luego de mantenerse con una victoria y dos derrotas en calidad de visitante. Un tema que se vio reflejado en el último partido empatado a un sólo gol, donde parecía tener todo controlado y con ventaja en el marcador, la respuesta cayó con un error defensivo.

El bloque bajo sigue siendo un dolor de cabeza para Claudio Ubeda al ser reprobado por los aficionados, por lo que buscará recuperarse en el campo del 15 de abril; aunque no será una tarea fácil ante un rival que se ha mantenido invicto en la primera parte de campaña.

2do Pronóstico Unión Santa Fe vs Boca Jrs: Over de 2.5 goles ⭐ @ 2.70 por bet365

En cinco partidos, Unión ha demostrado un poderío en la ofensiva con un porcentaje de efectividad que supera el 70% a comparación de un Xeneize que permite al menos dos goles por juego.

Además de local, el Tatengue se mantiene fuerte con cinco anotaciones recibidas y cero en contra, sacando ocho unidades al momento. Sin duda, el plantel de Claudio Ubeda no la tendrá fácil al contar con un triunfo y dos derrotas fuera de la Bombonera.

Conforme a las estadísticas actuales, respalda que el marcador culmine con un over de 2.5 goles y una victoria de Unión 2-1 frente Boca Jrs en el 15 de abril.

3er Pronóstico Unión Santa Fe vs Boca Jrs: Ambos clubes sí anotan ⭐ @ 2.20 en bet365

De local y visitante, Boca sigue dejando muchas dudas que aciertos en su accionar de juego; aunque en sus últimos cinco compromisos, el equipo ha demostrado una mejoría en su marca de goles, con un mínimo de un 1.5 por partido.

Por su parte, Unión se mantiene como uno de los mejores equipos del campeonato al sumar tan sólo cinco anotaciones y mantener firmeza en la defensa con cero goles recibidos en nueve fechas disputadas.

Por lo que es viable que ambos clubes anoten mínimo un gol este fin de semana en la jornada 10 por la Liga Profesional de Argentina.