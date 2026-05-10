Tottenham vs Leeds Pronóstico y Apuestas Premier League | 11/05/26

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Mejores apuestas Tottenham vs Leeds

Ambos equipos anotan (BTTS) - Sí ⭐ @ 1.66 en bet365

Doble oportunidad - Leeds o Empate ⭐ @ 1.90 en bet365

Goleador en cualquier momento - Noah Okafor ⭐ @ 3.25 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Tottenham 1-1 Leeds

Tottenham 1-1 Leeds Pronóstico de goleadores: Tottenham: Richarlison; Leeds: Noah Okafor

A falta de solo tres jornadas para el cierre de la Premier League, parece que el Tottenham ha hecho los deberes para evitar el abismo. Las victorias consecutivas de los "Spurs" ante Wolves y Aston Villa les han permitido situarse un punto por encima del West Ham, que ocupa la 18ª posición. Aunque todavía no están matemáticamente salvados, jugar en casa debería darles el poso necesario para asentar su permanencia.

Los hombres de Roberto De Zerbi dependen de sí mismos; si logran igualar o mejorar los resultados del West Ham de aquí al final, seguirán en la élite. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo en una de las ligas más competitivas del mundo. Este fin de semana, la parroquia "Lilywhite" tendrá que ponerse la camiseta de sus eternos rivales, el Arsenal, esperando que los "Gunners" derroten a los "Hammers" en el London Stadium.

Por su parte, el Leeds supo lamerse las heridas tras caer en las semifinales de la FA Cup ante el Chelsea, logrando un triunfo solvente 3-1 en casa contra un Burnley ya descendido. Los "Whites" llegan a esta jornada en la 14ª plaza, 6 puntos por delante de sus anfitriones. Los pupilos de Daniel Farke no pueden relajarse, ya que un par de tropiezos podrían arrastrarlos de nuevo a la zona de peligro.

Alineaciones Probables Tottenham vs Leeds

Posible alineación del Tottenham:

Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison.

Posible alineación del Leeds:

Darlow, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Justin, Calvert-Lewin, Okafor.

Las mejores apuestas Tottenham vs Leeds

1er Pronóstico Tottenham vs Leeds: Ambos equipos anotan (BTTS) - Sí @ 1.66 en bet365

Goles garantizados en ambas porterías

Contra todo pronóstico, el Tottenham ha sufrido una sangría defensiva en su propio estadio durante todo el curso. Han encajado 30 goles en 17 partidos; solo los Wolves (33) presentan peores registros como locales. Eso sí, su capacidad ofensiva sigue intacta, habiendo marcado en el 82% de sus encuentros en casa, lo que les convierte en un equipo siempre peligroso.

El Leeds ha mostrado una solidez defensiva envidiable recientemente, concediendo apenas seis goles en sus últimos ocho compromisos ligueros. Además, han anotado al menos dos tantos en cada una de sus últimas cuatro apariciones. Sin embargo, el equipo de Farke baja sus prestaciones atrás cuando viaja: no han podido dejar la portería a cero en 15 de sus 17 salidas.

En este contexto, los Spurs han encajado en sus últimos nueve partidos en casa, recibiendo al menos dos goles en los siete más recientes. Con un 71% de partidos en Londres donde ambos equipos ven puerta, y un 65% de los desplazamientos del Leeds cumpliendo esta estadística, el mercado de goles parece una opción obligatoria.

2ºPronóstico Tottenham vs Leeds: Doble oportunidad - Leeds o Empate @ 1.90 en bet365

Rachas de imbatibilidad en juego

Resulta impactante que los Spurs hayan perdido 10 de sus 19 partidos de Premier League como locales, encadenando nueve encuentros sin conocer la victoria en casa. Con solo dos triunfos en su feudo, el Tottenham ostenta el peor registro local de la división, igualado con los 11 puntos del Burnley.

Curiosamente, al Leeds tampoco se le dan especialmente bien los desplazamientos (solo dos victorias fuera), pero llegan en una dinámica positiva: están invictos en sus últimos seis partidos ligueros a domicilio. Los de Farke han ganado tres de sus últimos cuatro duelos oficiales, motivo por el cual deberían ser capaces de, al menos, rascar un punto este lunes por la noche.

Aunque el cuadro local se aferra a su racha de tres partidos sin perder y a su histórico de cinco victorias consecutivas en enfrentamientos directos, este Leeds es un equipo mucho más maduro que los anteriores. Dado que los visitantes han empatado ocho de sus 17 partidos fuera de casa, el reparto de puntos cobra mucha fuerza en cualquier operador.

3er Pronóstico Tottenham vs Leeds: Goleador en cualquier momento - Noah Okafor @ 3.25 en bet365

Okafor, listo para castigar de nuevo a los Spurs

Si bien ambos planteles cuentan con artilleros de nivel, Noah Okafor destaca por encima del resto en el equipo visitante. El suizo viene de ver puerta el pasado fin de semana ante el Burnley, alcanzando los ocho tantos en Premier League, solo cuatro por detrás del máximo goleador del club, Dominic Calvert-Lewin.

El delantero está en un momento dulce, acumulando cuatro dianas en sus últimos cinco partidos oficiales con el Leeds. Un dato clave para tu apuesta combinada: Okafor ya marcó en el partido de ida esta temporada. Sabe cómo romper la línea defensiva de los londinenses, lo que le convierte en nuestro candidato principal para agitar las redes el lunes.