Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 18/03/26

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Mejores apuestas Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid

Primera mitad: Ambos equipos anotan ⭐ @ 3.75 en bet365

Dominic Solanke marca en cualquier momento ⭐ @ 2.60 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.66 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Tottenham Hotspur 2-2 Atlético de Madrid.

Tottenham Hotspur 2-2 Atlético de Madrid. Predicción de goleadores: Tottenham Hotspur: Dominic Solanke, Randal Kolo Muani; Atlético de Madrid: Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid se adelantó 4-0 en tan solo 22 minutos en el partido de ida la semana pasada. Antonin Kinsky tuvo un inicio de pesadilla para los Spurs, siendo reemplazado tras el tercer gol. El equipo inglés se recuperó hasta cierto punto, pero aún está tres goles por detrás de cara al partido de vuelta.

Tras esa victoria llena de acción por 5-2, el Atleti rotó mucho y aun así venció al Getafe 1-0 en LaLiga. Sus titulares están listos para regresar a Londres el miércoles.

Finalmente, el fin de semana hubo un resultado positivo del Tottenham, que está sufriendo. Un gol tardío de Richarlison logró un empate 1-1 en Liverpool, lo que mejoró sus esperanzas de supervivencia en la Premier League. Habían perdido seis partidos consecutivos en todas las competiciones antes de eso.

Alineaciones Probables Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid

Posible alineación del Tottenham Hotspur:

Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Spence, Gray, Gallagher, Sarr, Tel, Solanke, Kolo Muani.

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Musso, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Pubill, Lookman, Llorente, Cardoso, Simeone, Griezmann, Álvarez.

Las mejores apuestas Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid

1er Pronóstico Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid: Primera mitad: Ambos equipos anotan @ 3.75 en bet365

Con Pedro Porro recortando distancias para el Tottenham, el martes pasado se anotaron cinco goles antes del minuto 26. Los Spurs necesitan avanzar, por lo que hay muchas posibilidades de que este partido produzca goles tempraneros.

El Atlético de Madrid ha sabido comenzar rápido esta temporada. También marcaron cuatro veces antes del descanso contra el Barcelona en la Copa del Rey el mes pasado. El equipo de Diego Simeone promedia 1.45 goles en la primera mitad por partido en la Champions.

A diferencia de su auge en la década de 2010, el Atleti ya no es lo suficientemente fuerte defensivamente como para jugar solo por un empate. Tomarán algunos riesgos e intentarán golpear al contragolpe siempre que surja la oportunidad.

Diez de los 11 partidos europeos del equipo visitante esta temporada han visto a ambos equipos marcar. Con eso en mente, respaldar que ambos anoten antes del descanso parece atractivo a cuotas altas.

2ºPronóstico Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid: Dominic Solanke marca en cualquier momento @ 2.60 en bet365

El héroe del fin de semana del Tottenham, Richarlison, está suspendido para este encuentro después de recibir una tarjeta amarilla en el partido de ida. Eso deja pocas dudas de que Dominic Solanke liderará la línea de ataque para los anfitriones.

El jugador de 28 años es uno de los muchos jugadores de los Spurs que han sufrido una campaña plagada de lesiones. Sin embargo, ha recuperado la forma y el estado físico desde su regreso en enero.

Solanke anotó en los dos últimos partidos del Tottenham durante la fase de liga. También marcó en el partido de ida, manteniendo un 100% de efectividad en Europa de cara al partido de vuelta.

Con cinco goles en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, ha rendido bien a pesar de las dificultades de los Spurs. El Atlético de Madrid aún no ha mantenido su portería a cero en la Champions League, por lo que Solanke es una opción sólida para anotar en cualquier momento.

3er Pronóstico Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid: Más de 2.5 goles @ 1.66 en bet365

Solo uno de los 11 partidos del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones ha producido menos de 3 goles. Eso sugiere que el empate está lejos de terminar. Sin embargo, es difícil imaginar a un Tottenham fuera de forma manteniendo las cosas ajustadas en defensa.

Los Spurs han concedido 21 veces en sus ocho partidos desde que dejaron su portería a cero contra el Eintracht Frankfurt en enero. Seis de esos encuentros ofrecieron un total de tres goles o más.

Los del norte de Londres al menos pueden tomar aliento a costa de la defensa cuestionable del Atlético en la fase de liga. El equipo de Simeone permitió 19.2 xG en sus ocho partidos, siendo el sexto peor registro. Sin embargo, también registraron el séptimo mejor xG de 21.6.

El partido de ida de la semana pasada produjo 4.58 xG y ocho grandes oportunidades. Este también está configurado para ser bastante abierto y apostar por más de 2.5 goles podría ser la apuesta inteligente.