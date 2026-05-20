Santos vs San Lorenzo Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 21/05/26

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Mejores apuestas Santos vs San Lorenzo

Victoria del Santos ⭐ @ 1.85 en bet365

San Lorenzo marca menos de 1.5 goles ⭐ @ 1.20 en bet365

Menos de 3.5 goles en el partido ⭐ @ 1.20 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Minimizando las opciones de su rival, el Santos se lleva el triunfo por 2-1.

Fuera de su escenario habitual y jugando como local en la Neo Química Arena, el Santos se vio sorprendido por el Coritiba en la última jornada del Brasileirão.

Sin embargo, ese tropiezo por 3-0 no empaña la buena dinámica que arrastraba el Alvinegro Praiano, que venía de sellar su billete para los octavos de final de la Copa de Brasil eliminando, precisamente, a ese mismo rival.

Por su parte, San Lorenzo llega tras caer recientemente eliminado de la Copa de la Liga Argentina en la tanda de penaltis frente a River Plate a domicilio.

Además, el conjunto de Boedo todavía no sabe lo que es ganar fuera de casa en esta Copa Sudamericana ante rivales sobre el papel inferiores, tras cosechar sendos empates ante Deportivo Cuenca y Deportivo Recoleta.

Alineaciones Probables Santos vs San Lorenzo

Posible alineación del Santos:

G. Brazão, Mayke, Frias, Veríssimo, Escobar, G. Henrique, Arão, Bontempo, Rollheiser, Barreal y Neymar

Posible alineación de San Lorenzo:

Gill, Herrera, Romana, Montenegro, Tripichio, Arana, Insaurralde, de Ritis, Barrios, Reali, Auzmendi.

Las mejores apuestas Santos vs San Lorenzo

1er Pronóstico Santos vs San Lorenzo: Victoria del Santos @ 1.85 en bet365

El Santos mantiene vivo el sueño de la clasificación

El rendimiento del Santos en Vila Belmiro lo ha consolidado como un equipo muy difícil de batir. No hay más que ver su último compromiso en el litoral paulista, donde superó con bastante solvencia al Bragantino.

En el aspecto defensivo, la zaga santista no debería pasar demasiados apuros ante un ataque de San Lorenzo que, a pesar de liderar el grupo, no arrastra unas cifras goleadoras muy ilusionantes; de hecho, solo ha marcado un tanto en sus dos salidas en esta competición.

2ºPronóstico Santos vs San Lorenzo: San Lorenzo marca menos de 1.5 goles @ 1.20 en bet365

La media goleadora del grupo es baja

La tremenda igualdad en este grupo salta a la vista: solo tres puntos separan al líder del colista a falta de dos jornadas para el final. Esto se debe, en gran parte, a la falta de pegada de los cuatro equipos, que apenas suman un total de 11 goles en los ocho partidos disputados en el grupo.

En su última salida en esta Copa Sudamericana, San Lorenzo se quedó sin ver puerta ante Deportivo Cuenca (0-0). Por otro lado, el Santos tampoco ha protagonizado partidos muy abiertos últimamente; de hecho, sus dos victorias más recientes se saldaron con menos de tres goles en el marcador.

3er Pronóstico Santos vs San Lorenzo: Menos de 3.5 goles en el partido @ 1.20 en bet365

El Santos gana, pero sin grandes goleadas

Por norma general, los partidos del Santos no suelen ser sinónimo de festivales goleadores. Esta tendencia se reflejó a la perfección en sus dos últimos triunfos, logrados justo antes del tropiezo frente al Coritiba en la pasada jornada del campeonato doméstico.

Si miramos al conjunto argentino, los datos son aún más contundentes: San Lorenzo encadena 11 partidos consecutivos entre todas las competiciones sin que se superen los tres goles por encuentro, una tónica que se ha repetido en el 100% de sus compromisos en esta Copa Sudamericana.