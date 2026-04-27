San Lorenzo vs Santos Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 29/04/26

+

Mejores apuestas San Lorenzo vs Santos

Victoria de San Lorenzo ⭐ @ 2.41 en bet365

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.47 en bet365

Ambos equipos marcan (No) ⭐ @ 1.61 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico San Lorenzo vs Santos son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con elcódigo promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: En un partido abierto, San Lorenzo vencerá por 2-0.

San Lorenzo y Santos miden sus fuerzas en el Nuevo Gasómetro por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un enfrentamiento que pone frente a frente realidades muy distintas. El conjunto argentino llega como líder y con una mayor estabilidad, mientras que el "Peixe" atraviesa una fase irregular y ocupa el último puesto de la tabla. El escenario sugiere un encuentro controlado por los locales.

El Ciclón suma 17 partidos esta temporada, con un balance de seis victorias, ocho empates y tres derrotas. El equipo muestra una gran consistencia, especialmente en la faceta defensiva, y ya acumula una victoria y un empate en esta edición de la Sudamericana, liderando el Grupo D. Jugando en su feudo, tu apuesta debería considerar que suelen manejar el ritmo y asfixiar las acciones del rival.

Por su parte, el Santos atraviesa un momento complicado. En sus 24 partidos de este año, suma seis victorias, nueve empates y nueve derrotas. En la Sudamericana todavía no conocen la victoria, con un empate y una derrota que los dejan en el fondo del grupo. El equipo brasileño muestra serias dificultades ofensivas y una preocupante falta de regularidad.

Alineaciones Probables San Lorenzo vs Santos

Posible alineación de San Lorenzo:

Orlando Gill, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Nicolas Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi, Matías Reali.

Posible alineación de Santos:

Diógenes, Igor Vinícius, Luan Peres, Lucas Veríssimo, Gonzalo Escobar, Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar, Álvaro Barreal, Gabriel Barbosa.

Las mejores apuestas San Lorenzo vs Santos

1er Pronóstico San Lorenzo vs Santos: Victoria de San Lorenzo @ 2.41 en bet365

San Lorenzo convierte su casa en un fortín

San Lorenzo tiene la tendencia de asumir el control del partido desde el pitido inicial, especialmente cuando juega en el Nuevo Gasómetro, donde se muestra mucho más sólido y competitivo. El equipo trabaja bien la posesión y sabe administrar los tiempos, algo que puede resultar determinante en este tipo de enfrentamientos de fase de grupos.

El Santos, además de su bache de forma, encontrará serias dificultades para imponerse como visitante. Con menos consistencia y la presión de necesitar un resultado positivo, el equipo brasileño podría sufrir para reaccionar al dominio argentino. Si buscas una opción en tu casa de apuestas, el escenario favorece claramente la victoria local.

2ºPronóstico San Lorenzo vs Santos: Menos de 2.5 goles @ 1.47 en bet365

Un partido cerrado que mantendrá el marcador corto

La tendencia apunta a un choque bastante trabado, con San Lorenzo controlando el ritmo y evitando cualquier exposición innecesaria. El conjunto argentino acostumbra a jugar de forma muy organizada, priorizando siempre la seguridad defensiva.

El Santos, dadas sus dificultades de cara a puerta a lo largo de la temporada, podría encontrar muy pocos espacios para generar peligro. Con un volumen bajo de ocasiones claras y un juego más pausado, este pronóstico se inclina hacia un marcador con pocos goles.

3er Pronóstico San Lorenzo vs Santos: Ambos equipos marcan (No) @ 1.61 en bet365

La defensa argentina limitará las opciones del Santos

San Lorenzo viene demostrando una gran solidez atrás y suele neutralizar bien las acometidas del rival, sobre todo ante su gente. El equipo sabe cómo reducir los espacios y dificultar la circulación de balón del contrario.

El Santos, que ya de por sí presenta una baja eficiencia goleadora, podría pasarlo aún peor en este contexto. Con pocas oportunidades claras a lo largo de los 90 minutos, lo más probable es que solo uno de los dos equipos logre perforar la red.