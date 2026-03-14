River vs Sarmiento Junín: pronóstico de Liga Profesional | 15/03/2026

+

Mejores apuestas River vs Sarmiento Junín

Gana River⭐ @ 1.30 en bet365

Más de 2.5 goles⭐ @ 1.80 en bet365

Ambos clubes sí anotan⭐@ 2.20 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de River a Sarmiento Junín.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico River vs Sarmiento de Junin son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Regresa el futbol de Argentina en la Primera División y River volverá hacer pesar el Monumental ante un Sarmiento que sigue dejando mucho que desear en la Liga Profesional, luego de empatar a cero goles frente a Racing en casa.

Mientras que el Millonario cambió de entrenador al brindarle la confianza a Eduardo Coudet, quien buscará un debut positivo en el Monumental de Buenos Aires. Llega de sumar dos victorias, un empate y dos derrotas en lo que va de temporada.

Conforme al análisis de ambos equipos, es viable que River saque un triunfo ante Sarmiento en casa y enderece su camino en el torneo de liga.

Alineaciones Probables River vs Sarmiento Junín

Posible alineación de River:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Vera, Moreno, Subiabre, Driussi, Galván, Freitas

Posible alineación de Sarmiento Junín:

Burrai, Santamaría, Seyral, Insauralde, Suárez, Zabala, Martínez, García, Contrera, Marabel, Diaz

1er Pronóstico River vs Sarmiento Junín: Gana River⭐@ 1.30 por bet365

En sus compromisos como local, River Plate sólo ha perdido una vez en lo que va de campaña, sumando tres victorias consecutivas en el Monumental de Buenos Aires. Aunque en su funcionamiento sigue dejando mucho que desear a su afición y directiva.

Los destellos individualistas son los que han salvado el pasar de River en la Liga Profesional y en esta ocasión, enfrentará a un Sarmiento debilitado en la defensa con nueve goles en contra en 10 fechas disputadas. Además, los de Junín cuentan con dos derrotas seguidas en calidad de visitante frente Huracán y Estudiantes.

Los últimos compromisos respaldan una victoria de River Plate sobre Sarmiento Junín en el campo del Monumental.

2do Pronóstico River vs Sarmiento Junín: Más de 2.5 goles⭐ @ 1.80 por bet365

Como local, el Millonario se caracteriza por ser un plantel capaz de concretar una marca por arriba de los dos goles por partido. El reflejo de esto se vio en su última victoria 3-1 a Banfield, partido en donde se despidió Marcelo Gallardo como DT del Millonario.

Por su parte, Sarmiento viene de un pésimo arranque y conforme pasan las semanas, el equipo sigue sin mejorar desde la defensa hasta la ofensiva, recibiendo un máximo de cinco anotaciones en calidad de visitante.

Aunque igual es un plantel que mantiene su marca de un gol anotado por juego. Es viable que ambos equipos culminen con un over de 2.5 goles en Capital Federal.

3er Pronóstico River vs Sarmiento Junín: Ambos clubes sí anotan⭐@ 2.20 en bet365

A diferencia de otros clubes, River Plate se destaca por concretar un over de 1.5 goles por juego. Con tan sólo una derrota en casa, Chacho busca un comienzo positivo en su ciclo como DT millonario.

Y enfrenta a un Sarmiento incapaz de mantener la ventaja de un partido a su favor en diez fechas disputadas por la Primera División de Argentina. En total ha recibido nueve anotaciones y tan sólo ha concretado en seis ocasiones, tema que preocupa a Facundo Sava en la pelea por un lugar en la siguiente ronda.

Los recientes partidos entre los dos clubes respaldan que ambos anoten este fin de semana en el Monumental.