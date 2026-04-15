River vs Carabobo FC pronóstico: Triunfo Millonario | 15/04/2026

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Mejores apuestas River vs Carabobo FC

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más en las copas sudamericanas y River será local ante un Carabobo FC que llega de sumar dos victorias consecutivas, con dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Es el sexto de la general en la Primera División de Venezuela, con 16 puntos en 11 jornadas disputadas.

Mientras que el Millonario está alzando con Eduardo Coudet al registrar cuatro triunfos y un empate en cinco encuentros. Siendo el segundo lugar de su sector en la Liga Profesional, con un tan sólo un punto, la urgencia de una victoria es inminente para las aspiraciones del equipo en esta temporada.

Alineaciones Probables de River vs Carabobo FC

Posible alineación de River Plate:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi

Posible alineación de Carabobo FC:

Bruera, González, Bilbao, Neira, Fuentes, Pérez, Cova, Núñez, Tortolero, Berrios, Ramírez

1er Pronóstico River vs Carabobo FC: Gana River⭐@ 1.20 por bet365

Conforme a las últimas estadísticas, se sitúa a River Plate como el claro favorito para ganar este encuentro en Buenos Aires, Argentina. La superioridad del Millonario se sitúa en varios factores claves y uno de ellos otorga una ventaja histórica significativa ante un equipo de menor rodaje internacional como Carabobo.

El plantel de Eduardo Coudet llega con un rendimiento sólido, con cuatro triunfos de sus últimos cinco compromisos. Mientras que el plantel venezolano ha mostrado irregularidad, con tan sólo dos triunfos en la misma cantidad de encuentros.

Por lo que se respalda una victoria del conjunto millonario frente a un cuadro venezolano que vive un momento clave al medirse a un plantel de mayor envergadura en la cancha del Monumental.

2do Pronóstico River vs Carabobo FC: Ambos equipos no anotan⭐@ 1.50 por bet365

Todo apunta a una victoria sólida de River Plate, con una alta probabilidad de que no anoten ambos clubes. La probabilidad estimada de que se dé es mayor al 50% frente a un 47% de que sí anoten los dos clubes.

Desde la llegada de Eduardo Coudet, el Estadio Monumental se ha convertido en una fortaleza, lo que suele traducirse en un dominio defensivo que dificulta el gol del equipo visitante. Pese a que Carabobo ha demostrado una gran capacidad goleadora, el Millonario representa un salto de dificultad impactante.

Por lo que se respalda que el equipo local saque la victoria de cara a sus siguientes compromisos en esta temporada.

3er Pronóstico River vs Carabobo FC: Sebastián Driussi anotará⭐@ 1.90 por bet365

En este compromiso, el gol del delantero del Millonario es altamente favorable, ya que llega como uno de los máximos referentes en el esquema ofensivo de River Plate. Driussi se ha consolidado como el mejor artillero del equipo en lo que va de campaña, con cinco goles. Además, en el primer partido de la fase regular, sumó su primera anotación.

Tras heredar la dorsal 9 a principios de año, el argentino promedia cuatro goles en 11 partidos de la liga local y mantiene una constante presencia en el área rival, sumando un porcentaje de efectividad mayor al 70% por juego.

Se prevé un dominio claro de River Plate con más de 1.5 goles a su favor, situando al mismo Driussi como un amplio favorito a concretar en la cancha del Monumental de Buenos Aires.