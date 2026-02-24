River vs Banfield: Pronóstico de Liga Profesional | 26/02/2026

+

Mejores apuestas River vs Banfield

Empate⭐ @ 3.80 en bet365

Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.75 en bet365

Ambos equipos sí anotan⭐ @ 2.20 en bet365

Nuestro pronóstico respalda un empate 1-1 entre River y Banfield.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico River vs Banfield son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con elcódigo promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Ambos clubes llegan en pésimo momento. River suma tan sólo un triunfo con tres derrotas en sus últimos encuentros de liga, mismos que Banfield. Aunque posee un historial favorable sobre los albiverdes con 12 victorias y cinco empates en sus últimos enfrentamientos.

El futuro de Marcelo Gallardo es una incógnita. La últimas derrotas consecutivas en el Torneo Apertura mostraron que el equipo no responde y es lo que más preocupa al cuerpo técnico al contar con el plantel suficiente para competir en el top10 de la tabla general.

Con el mismo paso de Banfield en la liga local, se visualiza un partido empatado en la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires.

Alineaciones Probables River vs Banfield

Posible alineación de River:

Beltrán, Montiel, Quarta, Díaz, Vina, Vera, Moreno, Galván, Quintero, Salas, Ruberto

Posible alineación de Banfield:

Sanguinetti, López, Arboleda, Meridiano, Abraham, Gómez, Villegas, País, Pinero, Méndez, Perrota

1er Pronóstico River vs Banfield: Empate⭐@ 3.80 por bet365

El arranque de torneo no ha sido el mejor para ambos clubes. River sigue sin ganar y el equipo no convence bajo el mando de Marcelo Gallardo, detalle que ya comienza a preocupar a la afición.

Tras seis fechas, el Millonario se encuentra en la décima posición de la tabla con siete puntos y al igual que Banfield, tan sólo cuenta dos victorias en el torneo de liga. Situación que ocupa a su cuerpo técnico al tener un plantel capaz de sumar una marca de anotaciones de 1.5 y efectividad en su defensa.

Sin embargo, los números son otros y, por consiguiente, respalda un empate en la cancha del Monumental.

2do Pronóstico River vs Banfield: Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.75 por bet365

En cuatro de las seis jornadas por la Liga Profesional, Banfield no ha podido superar la marca de los dos goles, aunque la última fecha ante Newell 's fue distinta con victoria 3-0 en casa.

Por otro lado, River no pasa del 1.5 por partido y la afición comienza a desesperarse por el funcionamiento negativo de su equipo en el campo de juego.

Llegan de perder por la mínima ante Vélez en Liniers, siendo su tercera derrota consecutiva en el arranque de temporada. Conforme a sus resultados, se prevé un duelo empatado con menos de 2.5 anotaciones.

3er Pronóstico River vs Banfield: Ambos equipos sí anotan⭐@ 2.20 en bet365

Durante seis jornadas, los dos clubes se han destacado por anotar mínimo un gol, pese al resultado final. El Millonario suma tres derrotas con un tanto a su favor, mientras que Banfield recuperó terreno con su último triunfo en casa.

Aunque la continuidad de Gallardo sigue siendo una incógnita, la búsqueda por nivel a su equipo continúa, pues cuenta con un porcentaje de efectividad de menos del 50% en mediocampo y defensa.

Este compromiso será clave para ambos equipos en la búsqueda de salir del pésimo momento y pelear por un lugar en copa sudamericanas, por lo que es viable que los dos clubes anoten en Buenos Aires.