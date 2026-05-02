River vs Atlético Tucumán Pronóstico: Triunfo Millonario | 03/05/2026

+

Mejores apuestas River vs Atlético Tucumán

Gana River⭐ @ 1.35 en bet365

Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.85 en bet365

Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.66 en bet365

Nuestro pronóstico respalda un triunfo 2-0 de River a Atlético Tucumán.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico River vs Atlético Tucumán son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con elcódigo promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Arranca una fecha más en la Liga Profesional de Argentina, donde River volverá a ser local ante un Atlético Tucumán necesitado de sumar de a tres puntos en la búsqueda de salir del fondo de su sector, luego de sumar 11 unidades en 15 fechas.

Mientras que el Millonario se mantiene como segundo de la tabla, con la meta de volver a ganar en casa tras cinco triunfos y dos descalabros. Las excusas ya no sirven para River y el no ganar este partido significa dar un paso atrás en la pelea por el liderato ante Independiente de Rivadavia y abrirle la puerta a Argentinos Jrs de hacerlo.

Alineaciones Probables River vs Atlético Tucumán

Posible alineación de River:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi

Posible alineación de Atlético Tucumán:

Ingolotti, Di Plácido, Suso, Ferrari, Infante, Tesuri, Sánchez, Acosta, Benítez, Coronel, Bajamich

1er Pronóstico River vs Atlético Tucumán: Gana River⭐ @ 1.35 por bet365

Sin duda, un partido cerrado por la urgencia de las dos escuadras en sumar puntos, pero el pronóstico se va con el Millonario como favorito. Con una probabilidad superior al 75%. River puede ganarlo por su desempeño actual en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde cuenta con cinco victorias y dos derrotas en sus últimos compromisos.

La mayoría de sus partidos ante el Atlético Tucumán los ganó en casa. El Tucu deja mucho que desear en lo que va de campaña con tan sólo dos triunfos y ocho descalabros en 15 jornadas disputadas, con un porcentaje de efectividad por debajo del 60% en cinco juegos seguidos.

Por lo que se respalda una victoria de River Plate ante Atlético Tucumán en la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.

2do Pronóstico River vs Atlético Tucumán: Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.85 por bet365

El pronóstico de más de 2.5 goles en el River vs Atlético Tucumán tiene una probabilidad estimada por debajo del 43%, frente a un 57% de que haya menos de 2.5 goles. Aunque River es claro favorito para ganar, las estadísticas recientes sí sugieren un juego con pocos goles.

El ejemplo claro es la tendencia de menos anotaciones registrada en nueve enfrentamientos entre los dos clubes, donde el marcador culminó con menos de 2.5 goles. Tucumán no suele marcar más de uno o dos anotaciones en sus partidos recientes, y su defensa no ha convertido más de dos goles en sus últimos encuentros, por lo habrá solidez.

Conforme a lo anterior, se respalda que el marcador culmine con menos de 2.5 goles en la Capital de Buenos Aires, Argentina.

3er Pronóstico River vs AtléticoTucumán: Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.66 por bet365

El pronóstico principal es que ambos equipos no anotarán. Los modelos estadísticos recientes indican una probabilidad del 60%sobre un 45% de que ambos clubes si anoten. En contexto, River llega fuerte de local con cinco victorias y dos derrotas, con la meta de ganar sin recibir goles.

Mientras que Tucumán suele tener dificultades de anotar ante el Millonario, con registros de racha negativa de goles en sus últimos compromisos, por lo que el resultado más cercano es de River con el arco en cero.

Por lo que se respalda el triunfo 2-0 de River Plate sobre Atlético Tucumán por la Liga Profesional de Argentina.