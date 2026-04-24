River vs Aldosivi pronóstico: Victoria Millonaria | 25/04/2026

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Mejores apuestas River vs Aldosivi

Gana River Plate⭐ @ 1.30 en bet365

Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.80 en bet365

Ambos equipos no anotan⭐@ 1.50 en bet365

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada por la Liga Profesional de Argentina, donde River llega de caer en el Superclásico y necesita de una victoria ante un Aldosivi que llega con tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco encuentros.

El Millonario sumó su segunda derrota de local el fin de semana pasado, ubicándose en la segunda posición del sector B con 26 unidades en 14 fechas disputadas. Por lo que este encuentro pinta para ser un duelo cerrado, con pocos goles y un triunfo inminente del Millonario frente a un Aldosivi lleno de dudas en el Monumental de Buenos Aires.

Alineaciones Probables de River vs Aldosivi

Posible alineación de River:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi

Posible alineación de Aldosivi:

Werner, Breitenbrunch, Zalazar, Moya, González, Rolón, Anso, Palavecino, Rodríguez, García, Cordero

1er Pronóstico River vs Aldosivi: Gana River Plate ⭐@ 1.30 por bet365

El momento de ambos favorece fuertemente a River Plate, con un 65% de probabilidad de victoria. El Millonario, busca recuperarse del descalabro sufrido en el Superclásico, amplio favorito ante un Aldosivi que se encuentra en la parte baja de la tabla.

Cabe recalcar que River domina los antecedentes recientes, incluyendo el triunfo 3-0 en 2022, siendo el segundo de la general con 26 unidades en 14 jornadas de la Liga Profesional.

El Tiburón no gana desde el 17 de febrero, duelo en que enfrentó a San Miguel por la Copa Argentina, aunque en la liga no ha ganado con siete empates y siete derrotas en 14 fechas disputadas. Por lo que es viable un triunfo de River Plate, este fin de semana, en la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.

2do Pronóstico River vs Aldosivi: Menos de 2.5 goles ⭐@ 1.80 por bet365

El compromiso a efectuarse en Capital de Buenos Aires, Argentina, favorece una tendencia de menos de 2.5 goles, con un porcentaje mayor al 60% de probabilidad. Las últimas estadísticas destacan que Aldosivi registra esta marca en 12 de 13 partidos en calidad de visitante.

Mientras que River Plate cumple la tendencia en seis de siete juegos como local, siendo una fortaleza el Monumental en lo que va de campaña. El plantel marplatense suele tener duelos cerrados cuando juega fuera de casa, sumando un empate y seis derrotas. Como local, el Millonario suma cuatro de seis partidos ganados y tan sólo dos descalabros.

Su calidad se enfoca en la ofensiva con 11 goles a favor y, bajo el mando de Eduardo Coudet, mantiene estabilidad en defensa con seis en contra y una diferencia de anotaciones de cinco en lo que va de temporada.

3er Pronóstico River vs Aldosivi: Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.50 por bet365

Un partido con alta probabilidad de que ambos equipos no marquen, cercano al 61% de probabilidad, reflejando la superioridad ofensiva y estabilidad en defensa del Millonario, sumado a la baja capacidad goleadora en sus ultimos cinco compromisos, con tres derrotas y dos empates en 14 fechas jugadas hasta el momento.

River tiene una alta probabilidad de victoria y ha mantenido una buena racha de victorias en casa, excepto lo sucedido el fin de semana pasado ante Boca Jrs en casa. Por su parte, Aldosivi ha tenido dificultades de poder concretar frente al arco rival, pues en sus cinco enfrentamientos, el club marplatense 0.2 goles por partido.

Ademas, en 9 de 10 compromisos han terminado con un marcador por debajo de la marca de 2.5 goles. River ha mantenido su arco en cero en sus últimos compromisos, incluyendo en los encuentros recientes donde su rival sólo alcanza anotar un gol o nada.

Por lo que se respalda que la pizarra termine con un triunfo 2-0 de River en el campo del Estadio Monumental.