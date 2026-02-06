River Plate vs Tigre apuestas del Torneo Apertura 2026 | 7/02/2026

+

Mejores apuestas River Plate vs Tigre

River Plate gana ⭐ @ 1.53 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.35 en bet365

Empate en la primera mitad ⭐@ 2.10 en bet365

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Uno de los cruces atractivos de la J4 por el Torneo Apertura 2026. El River de Marcelo “Muñeco” Gallardo prepara un inicio ilusionante y sólido. Tras sus victorias ante Barracas Central (1-0) y Gimnasia (2-0), incluyendo el empate a cero goles frente a Rosario Central en Arroyito, en un partido intenso y peleado.

Aún así, el “Millonario” se mantiene invicto y en el liderato de la zona, con una base ordenada desde el bloque defensivo, control de juego en mediocampo y eficacia al imponer condiciones en la ofensiva, con un 80% de efectividad.

Probables alineaciones River Plate vs Tigre

Posible alineación de River Plate:

Beltrán, Montiel, Quarta, Díaz, Rivero, Galván, Moreno, Vera, Quintero, Driussi y Colidio

Posible alineación de Tigre:

Zenobio, Moreno, Leao, Barrionuevo, Álvarez, Saralegui, Elías, Sosa, Medina, Romero y Russo

1er pronóstico River Plate vs Tigre: Gana River Plate ⭐@ 1.53 en bet365

El historial general refleja una ventaja clara de River, con 57 victorias en 91 encuentros oficiales de liga, contra 41 triunfos de Tigre. Sin embargo, los cruces han sido equilibrados y bastante intensos, donde exigieron mayor efectividad en el ataque del plantel millonario.

Aunque Tigre, por su parte, cuenta con un arranque muy transitado. Pues el equipo dirigido por Diego Dabove obtuvo cuatro unidades en sus dos primeros compromisos, con una propuesta ordenada, partidos cerrados y presión alta de parte de sus delanteros, pensando en marcar diferencia y dar un golpe de autoridad en el Monumental de Buenos Aires.

El análisis deportivo del partido perfila a River Plate como favorito del compromiso. Todas las casas de apuestas lo ponen como favorito.

2° pronóstico River Plate vs Tigre: Más de 2.5 goles⭐@ 2.35 en bet365

Un duelo muy cerrado y peleado por los ambos equipos, siendo una prueba de ello sus últimos compromisos de liga.

De hecho, en su último compromiso efectuado en el Monumental, los dos clubes anotaron y culminó por arriba de la marca de 2.5 tantos (3-1). Esto hace que sea un duelo que genera emociones en el espectador, capaz de culminar con el dominio del local o cerrado con mayor posesión de pelota en el centro del campo.

Además, River Plate y Tigre son dos clubes que arrancaron la temporada con buena racha goleadora, con seis a favor del visitante y tres para el local. Este duelo se mantiene con la tendencia de ser el más atractivo de la jornada.

3er pronóstico River Plate vs Tigre: Empate en la primera mitad⭐@ 2.10 en bet365

Pese a que River pelea por irse con la victoria al descanso. Este es un encuentro con pinta de ser cerrado, peleado por ambas escuadras y de estudio en la primera parte.

Una muestra de ello fue el último compromiso en el Monumental, con victoria 3-1 a favor del “Millonario”, pero con la igualdad de ambas escuadras de cara al descanso. Borja concretó a los 13 minutos y Maroni sumó desde los once pasos a tres minutos del descanso.

Dos equipos que llegan enrachados y en excelente forma, por lo que se espera un buen partido en la cancha de “La Herradura”.