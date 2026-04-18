River Plate vs Boca Juniors pronóstico: ¡Superclásico! | 19/04/2026

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Mejores apuestas River Plate vs Boca Juniors

Empate⭐ @ 3.20 en bet365

Ambos equipos sí anotan⭐ @2.10 en bet365

Menos de 2.5 goles⭐@ 1.50 en bet365

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina, con el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en la cancha del Monumental de Buenos Aires, donde el equipo local cuenta con ventaja tras no perder en cinco encuentros seguidos en casa; mientras que el Xeneize ha ido de menos a más en el torneo con cuatro victorias y un empate en cinco partidos.

Con el cambio de entrenador, el Millonario comenzó a convencer a su afición con la capacidad enfocada en su ofensiva al sumar 19 goles en 13 fechas disputadas. Se paraliza el país y el aficionado prepara gargantas para un choque de titanes en la Primera División.

Alineaciones Probables de River Plate vs Boca Juniors

Posible alineación de River Plate:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi

Posible alineación de Boca Juniors:

Brey, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro

1er Pronóstico River Plate vs Boca Juniors: Empate ⭐ @ 3.20 por bet365

A lo largo de su historial, River y Boca han regalado encuentros muy cerrados y reñidos, donde se registran 84 empates en 265 cruces oficiales. El presente de ambos equipos es bastante bueno, pues llegan con rachas sólidas, aunque el que ha sufrido más es el Millonario con el cambio de entrenador y de idea de juego.

Mientras que Boca le brinda la confianza a Claudio Ubeda en dirigirlos en lo que queda de temporada y pelear por el objetivo principal: la Liga Profesional de Argentina. Son el cuarto lugar sector A con 21 unidades, mejorando su calidad en ofensiva con 15 goles a favor en 13 jornadas jugadas.

Conforme a datos y resultados, se respalda que el partido vaya a estar cerrado y el empate en el marcador en inminente en la cancha del Monumental.

2do Pronóstico River Plate vs Boca Juniors: Ambos equipos sí anotan ⭐ @ 2.10 por bet365

Existe una alta probabilidad de que ambos equipos sí anoten, dado el poder ofensivo de los dos clubes y su historial reciente en el torneo local, aunque no hay que descartar que River ha hecho pesar su cancha en sus últimos compromisos y el Xeneize mejoró en su ataque al sumar más de 10 goles en lo que va de campaña.

Pese a que River sea fuerte en casa, la presión de Boca de sumar puntos en la búsqueda del liderato de su grupo hacen probable el intercambio de goles en el Monumental. En este contexto, el enfrentamiento propone algo más que un clásico: expone un duelo de estrategias que ayudan a entender el futbol.

Por lo que es viable que la pizarra termine con el mínimo de un gol por cada equipo en la Capital de Buenos Aires, Argentina.

3er Pronóstico River Plate vs Boca Juniors: Menos de 2.5 goles ⭐@1.50 por bet365

Hay una alta probabilidad de un menos de 2.5 anotaciones, ya que igual ambos clubes suelen priorizar el orden defensivo y los últimos encuentros han sido muy ajustados. Duelos que suelen ser muy trabados, cumpliendose la tendencia en la mayoría de los juegos disputados en la cancha del Monumental.

Los dos clubes han cumplido con esta tendencia en un total de siete de sus últimos 10 juegos recientemente. El Millonario ha ido a la alza con el entrenador albiceleste, Eduardo Coudet, y el Xeneize mantiene la confianza en que Claudio Ubeda culmine la temporada con triunfo ante el odiado rival o un empate cardiaco.

Por lo que es inminente que el marcador culmine apretado en una edición del Superclásico delo futbol argentino.