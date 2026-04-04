River Plate vs Belgrano pronóstico: Goleada del Millonario | 05/04/2026

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Mejores apuestas River Plate vs Belgrano

River o Belgrano⭐ 1.25 en bet365

Ambos equipos sí anotan⭐ 2.25 en bet365

Over de 2.5 goles⭐ 2.25 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de River Plate a Belgrano

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Bajo el mando de Eduardo Coudet, el Millonario comienza a demostrar una mejoría importante en su accionar de juego y, por consiguiente, los resultados llegan de a poco en calidad de local y visitante. Seis victorias, dos empates y tres derrotas es lo que suma River hasta el momento en sector B de la Liga Profesional.

Por otro lado, Belgrano se mantiene como una de las mejores ofensivas del torneo con 12 goles a favor en 11 fechas disputadas. Por lo que el compromiso en el Monumental de Buenos Aires pinta para que se lo lleve cualquiera de los dos equipos.

Alineaciones River Plate vs Belgrano

Posible alineación de River Plate:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi

Posible alineación de Belgrano:

Cardozo, Benítez, Morales, Ocampo, Ricca, Sánchez, Vázquez, Rigoni, Mavilla, Zelarayán, Fernández

1er Pronóstico River Plate vs Belgrano: River Plate o Belgrano⭐ 1.25 por bet365

Para el enfrentamiento en el Monumental de Buenos Aires, las opciones de doble oportunidad suelen favorecer tanto a River como a Belgrano por su gran momento en la Liga Profesional de Argentina.

Es útil si esperas un partido abierto, considerando que en partidos recientes ha habido victorias decisivas de River por arriba de tres goles y con dos del rival desde 2024 a la fecha. El historial general favorece ampliamente al Millonario, aunque el Pirata ha conseguido resultados importantes en encuentros clave.

Por lo que es muy probable que este duelo culmine con un triunfo de cualquiera de los dos equipos en Capital Federal.

2do Pronóstico River Plate vs Belgrano: Ambos equipos sí anotan⭐2.25 por bet365

La tendencia apunta a un enfrentamiento con goles, donde el “Ambos equipos sí anotan” es una opción atractiva. River parte como favorito, especialmente en casa, aunque Belgrano ha demostrado capacidad goleadora en duelos recientes.

River Plate es un claro dominador en el historial y suele ser un contrincante fuerte de vencer en el Monumental, con victorias recientes como el 3-0 de hace dos años. A pesar de las bajas, Belgrano sigue mostrando ser protagonista en la Liga Profesional, incluso empatando varios compromisos con una alta cantidad de goles.

Los últimos enfrentamientos directos han dejado un alto índice de anotaciones por parte de ambos equipos.

3er Pronóstico River Plate vs Belgrano: Over de 2.5 goles⭐2.25 por bet365

El partido a jugarse en Capital Federal se inclina hacia más de 2.5 goles. Pues la proyección se basa en la capacidad ofensiva de River y las fragilidades defensivas de ambos clubes, con un índice de efectividad por debajo al 50% en sus últimos compromisos de liga.

El Millonario ha hecho partidos abiertos, con alta producción de goles en sus encuentros recientes. Mientras que el Pirata sigue concediendo anotaciones, y su estilo de juego suele propiciar marcadores elevados ante equipos de mayor exigencia ofensiva como el River de Eduardo Coudet.

La necesidad de ambos equipos en sumar puntos puede llevar a que el encuentro sea abierto y de ida y vuelta. Por lo que es viable un marcador por arriba de 2.5 anotaciones.