Río Cuarto vs River Plate: pronóstico de Liga Profesional | 22/032026

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Mejores apuestas Río Cuarto vs River Plate

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Ambos equipos sí anotan ⭐@ 2.20 en bet365

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una fecha más en la Primera División de Argentina, donde River cuenta con la oportunidad de seguir sumando unidades y, en esta ocasión, visita a un Estudiantes necesitado de sumar puntos tras tres derrotas consecutivas.

El Millonario llega de vencer 2-0 a Sarmiento en el Monumental, sumando así su segunda victoria bajo el mando del entrenador argentino, Eduardo Coudet, quien comienza a enderezar el camino de un River que no convencía a la directiva y aficionados al principio de campaña.

Conforme a los datos actuales, es viable una victoria de River Plate frente Estudiantes en Ciudad de Río Cuarto.

Alineaciones Probables Río Cuarto vs River Plate

Posible alineación de Río Cuarto:

Lastra, Lozano, Maffini, Valenti, Ostchenga, Rosané, Cabrera, Romero, Gamerone, Ábila, González

Posible alineación de River:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi

1er Pronóstico Río Cuarto vs River: Gana River ⭐ @ 1.69 por bet365

Segunda prueba en calidad de visitante para Coudet al frente del Millonario, luego de haber ganado 1-2 a Huracán en su debut desde el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Los resultados han sido satisfactorios al sumar dos triunfos consecutivos y corregir un camino que no convenció al aficionado a principios de temporada.

Eduardo Coudet se caracteriza por ser un entrenador capaz de sacar lo mejor de sí de cada uno de los jugadores de River y una clara muestra fue en el duelo pasado, donde Driussi pudo sumar su tercera anotación con la playera enfranjada; mientras que Subiabre fue el hombre del partido con una efectividad por arriba del 80% en 90 minutos.

Los últimos compromisos respaldan que el Millonario gane en su visita a la cancha del Estadio de Ciudad de Río Cuarto.

2do Pronóstico Río Cuarto vs River: Over de 2.5 goles ⭐ @ 2.35 por bet365

En lo que va temporada, River Plate se ha destacado por ser una ofensiva efectiva bajo el mando de Juan Fernándo Quintero, quien suma dos goles en ocho duelos con la playera millonaria, seguido por punta argentino, Sebastián Driussi, con tres goles e Ian Subiabre con un gol y dos asistencias.

Por otro lado, Estudiantes sólo lleva una victoria en cuatro partidos disputados en calidad de local, con dos goles concretados a jugada limpia y otra a balón parado, siendo un equipo con poca efectividad en su ofensiva. Situación que los deja en el fondo de su sector con cuatro puntos en 10 fechas de la Liga Profesional.

Pese a sus derrotas, es un equipo capaz de concretar al menos un gol por juego, por lo que respalda que ambos clubes sumen un over de 2.5 goles en provincia de Argentina.

3er Pronóstico Río Cuarto vs River: Ambos equipos sí anotan ⭐ @ 2.20 por bet365

Los dos clubes se destacan por contar con una tendencia alta de partidos en los que “Ambos Equipos Anotan”, pese a que el Millonario llega en un mejor momento con dos victorias consecutivas bajo el mando del entrenador argentino, Eduardo Coudet.

En sus últimos compromisos, River culminó con un marcador amplio y un tanto en contra en tres partidos de local y visitante.Por lo que se mantienen en la pelea por clasificar a la siguiente ronda en la quinta posición de la tabla, con 17 puntos y 13 unidades de Estudiantes en el fondo.

Los partidos recientes respaldan que ambos equipos si anoten este fin de semana en Ciudad de Río Cuarto.