Rennes vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 13/02/26

+

Mejores apuestas Rennes vs PSG

El PSG gana con un hándicap de -1 ⭐ @ 2.10 en Betano

Más de 2.5 goles del PSG ⭐ @ 2.07 en Betano

Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento ⭐ @ 2.45 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Rennes vs PSG son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Rennes 1-4 PSG.

Predicción de goleadores: Rennes: Esteban Lepaul; PSG: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia x2, Bradley Barcola.

A pesar de las dificultades recientes, el Rennes ocupa actualmente el sexto lugar en la Ligue 1 y sigue en la lucha por un puesto en la Liga de Campeones. Habib Beye ha celebrado recientemente su primer aniversario como entrenador del Rennes con un éxito relativo. Su equipo ha sumado 8 puntos más de los que tenía en la misma etapa la temporada pasada.

Beye está decidido a mejorar el duodécimo lugar de la temporada pasada y lograr un puesto de clasificación europea. Sin embargo, los anfitriones deben encontrar la manera de poner fin a su racha sin victorias para evitar caer a la mitad de la tabla.

El Paris Saint-Germain demostró su fortaleza el pasado fin de semana al derrotar de manera contundente al Olympique de Marsella, uno de sus principales rivales al comienzo de la temporada. Como resultado, los parisinos consolidaron su posición en la cima de la liga.

Luis Enrique parece dispuesto a entregar al PSG su decimocuarto título de la Ligue 1, ya que su equipo tiene una ventaja de dos puntos en la cima. Los campeones no muestran signos de perder impulso y actualmente están invictos en sus últimos siete partidos de liga.

Sus debilidades han aparecido principalmente en la Champions League. Sin embargo, los gigantes europeos son propensos a perder puntos fuera de casa en la Ligue 1. Eso dará esperanza a los anfitriones y al grupo perseguidor.

Alineaciones Probables Rennes vs PSG

Posible alineación del Rennes:

Silistrie, Ait Boudlal, Jacquet, Rouault, Nordin, Camara, Rongier, Szymanski, Tamari, Lepaul, Embolo.

Posible alineación del PSG:

Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Mayulu, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé.

Las mejores apuestas Rennes vs PSG

1er Pronóstico Rennes vs PSG: El PSG gana con un hándicap de -1 @ 2.10 en Betano

El Rennes está siendo uno de los mejores equipos de la liga francesa esta temporada. Sin embargo, actualmente atraviesan un período difícil, perdiendo cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones. No han ganado en sus últimos cinco partidos y su victoria más reciente fue a principios de enero.

En contraste, el PSG ha estado arrasando en la liga, ganando cinco partidos consecutivos de la Ligue 1. Han ganado tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones y han salido victoriosos en cada uno de los últimos cuatro enfrentamientos directos. Por lo tanto, no es sorprendente que sean el equipo favorito en este encuentro.

Considerando que es el equipo más prolífico de la liga con 48 goles, se espera que desafíen significativamente la defensa del Rennes. Podrías respaldar a los visitantes en las apuestas Rennes vs PSG para ganar con un hándicap de -1.

2ºPronóstico Rennes vs PSG: Más de 2.5 goles del PSG @ 2.07 en Betano

Los visitantes promedian 2.29 goles por partido en la liga y 1.92 goles por partido fuera de casa esta temporada. Su promedio combinado de GF y GA por encuentro fuera de casa en la Ligue 1 es de 3.00. En sus últimos ocho partidos de liga, el PSG ha anotado 21 goles, lo que equivale a un promedio de 2.62 goles por partido.

Los anfitriones han concedido al menos un gol en cada uno de sus últimos siete partidos de liga en casa. Además, han encajado un mínimo de 3 goles en cada uno de sus tres últimos encuentros en todas las competiciones. Tras la actuación de cinco goles del PSG contra el Marsella el pasado fin de semana, llegarán en una forma de alta anotación.

Con varios jugadores regresando de lesiones, se espera que el ataque de Luis Enrique sea potente. En sus tres encuentros más recientes, el PSG ha anotado cinco, cuatro y tres goles, respectivamente, lo que sugiere que probablemente anotarán múltiples veces el viernes.

3er Pronóstico Rennes vs PSG: Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento @ 2.45 en Betano

Khvicha Kvaratskhelia ha rendido excepcionalmente bien desde que llegó al PSG procedente del Napoli en enero del año pasado. Recientemente sufrió una lesión de tobillo y se perdió la victoria del PSG 2-1 sobre el Estrasburgo, pero volvió a la acción el fin de semana con estilo. Kvaratskhelia entró al campo en el minuto 62 y logró encontrar el fondo de la red.

Ha registrado 3 contribuciones de gol en sus últimos cuatro partidos con el PSG, incluyendo 2 goles. El internacional georgiano ya ha igualado su total de goles de la temporada pasada en la Ligue 1. Con 14 partidos restantes, Kvaratskhelia está bien posicionado para superar el récord del año pasado.

El delantero abrió el marcador en el partido de vuelta en diciembre. Anotó un doblete en esa victoria por 5-0 y es nuestro candidato en las apuestas Rennes vs PSG para anotar el viernes por la noche.