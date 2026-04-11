Racing vs River Plate pronóstico: Triunfo Millonario | 12/04/2026

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Mejores apuestas Racing vs River Plate

Racing o River - River Gana⭐ 1.36 en bet365

Más de 2.5 goles⭐ 2.50 en bet365

Sebastián Driussi anotará⭐2.50 en bet365

Nuestro pronóstico respalda que cualquiera de las dos escuadras puede llevarse el triunfo.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega la jornada 14 de la Liga Profesional, donde Racing recibe a un River que va convenciendo bajo el mando de Eduardo Coudet al sumar cuatro victorias consecutivas y un empate en sus últimos cinco compromisos, ubicándose en posiciones a trascender a la siguiente fase.

Al igual que el Millonario, los de Avellaneda siguen con un estupendo paso con cuatro triunfos y una derrota en cinco compromisos, siendo sexto del sector B con 18 puntos por debajo de Belgrano, Rosario Central, River Plate y Argentinos Juniors.

Por lo que todo apunta a la probabilidad de que cualquiera de los dos clubes se lleven el triunfo en Avellaneda.

Alineaciones Probables de Racing vs River Plate

Posible alineación de Racing:

Cambeses, Cannavo, Di Césare, Rojo, Basso, Rodríguez, Sosa, Solari, Fernández, Conechny, Martínez

Posible alineación de River Plate:

Beltrán, Montiel, Quarta, Rivero, Acuña, Moreno, Vera, Galván, Páez, Subiabre, Driussi

1er Pronóstico Racing vs River Plate: Racing o River - River Gana⭐ @ 1.36 en bet365

Apunta a ser un partido muy parejo, con una ligera tendencia a la doble oportunidad de Racing o River Plate debido al buen momento de ambos clubes al momento. Los de Avellaneda suelen ser fuerte en casa, lo que lo convierte en un candidato a la victoria ante la paridad que suelen mostrar en los clásicos y duelos de mayor exigencia.

Aunque el Millonario cuenta con un dominio histórico, Racing suele complicar las cosas en su estadio, aumentando la probabilidad a más del 60% que cualquiera de los dos clubes saque los tres puntos en la cancha del Estadio Presidente Juan Domingo Perón.

Por lo que será un partido peleado y probablemente de ida y vuelta en la Provincia de Avellaneda Argentina, pese a que River se asiente mejor en este inmueble.

2do Pronóstico Racing vs River Plate: Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.50 por bet365

Considerando el historial reciente con el 3-2 en el Clausura 2025, sugiere un duelo con altas probabilidades de superar la marca de las 2.5 anotaciones. Ambos equipos suelen tener enfrentamientos dinámicos, con un Racing ofensivo y un River capaz de brindar una respuesta inmediata en calidad de local y visitante.

Los locales han mostrado solidez en la Liga Profesional y, por su parte, River se mantiene como una de las mejores ofensivas del torneo con 17 goles a favor en 12 fechas disputadas. Añadiendo un historial de enfrentamientos repleto de goles frente a la Academia.

Conforme a los datos, se respalda a que sea un partido abierto, propicio para el Over de 2.5 goles en cancha de Avellaneda.

3er Pronóstico Racing vs River Plate: Sebastián Driussi anotará⭐ @ 2.50 por bet365

Para la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, Sebastián Driussi llega en un estupendo momento y es uno de los fuertes candidatos a sumar goles en el campo de Avellaneda. El delantero sigue sorprendiendo al atravesar un estupendo momento frente al arco.

Viene de marcar tres goles en sus recientes presentaciones, incluyendo de sumar como pieza clave frente a Banfield y Sarmiento. Con tres dianas en 10 encuentros en la Liga Profesional, con un promedio de 0.4 goles por juego. Su capacidad de asociación con Colidio y Maximiliano Salas lo posiciona como delantero a seguir por la defensa rival.

Por lo que es viable que el atacante pueda sumar mínimo una anotación en la Provincia de Avellaneda, Argentina.