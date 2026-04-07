PSG vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Champions League | 08/04/26

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Mejores apuestas PSG vs Liverpool

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Margen de victoria – PSG por dos goles ⭐ @ 5.10 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: PSG 3-1 Liverpool

PSG 3-1 Liverpool Pronóstico de goleadores: PSG: Ousmane Dembele, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia; Liverpool: Hugo Ekitike

El Paris Saint-Germain llega lanzado tras encadenar cuatro victorias consecutivas, la última un 3-1 frente al Toulouse. Su compromiso liguero del fin de semana contra el Lens, segundo clasificado, fue pospuesto por la Ligue 1 no sin cierta polémica, lo que les ha permitido aliviar la carga de partidos y llegar más frescos.

Con un colchón de cuatro puntos en la cima de su liga, el PSG puede centrar ahora toda su atención en estos cuartos de final de la Champions contra el Liverpool. Los "Reds" serán el segundo rival inglés consecutivo para los parisinos, después de que estos despacharan al Chelsea con un global de 8-2 en los octavos de final.

Por su parte, el Liverpool viaja a París tras sufrir un duro correctivo 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup. La noticia de la salida de Mohamed Salah al final de la temporada no parece haber servido de motivación para el grupo; frente al City, Erling Haaland respondió con un hat-trick que dejó a los de Arne Slot fuera de las semifinales.

En su última salida en Champions, los hombres de Slot cayeron 1-0 ante el Galatasaray. No obstante, compensaron ese tropiezo con una contundente victoria por 4-0 en Anfield, lo que supuso su cuarto triunfo en cinco partidos de la competición europea.

Ambos conjuntos llegan a esta cita con dinámicas opuestas. El PSG contará con el aliento de su fiel afición en el Parque de los Príncipes y debería ser capaz de obtener una renta cómoda antes del partido de vuelta en Anfield dentro de una semana.

Alineaciones Probables PSG vs Liverpool

Posible alineación del PSG:

Safanov, Hakimi, Zabaryni, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery, Beraldo, Doue, Lee, Dembele, Kvaratskhelia.

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Salah, Ekitike.

Las mejores apuestas PSG vs Liverpool

1er Pronóstico PSG vs Liverpool: Más de 3.5 goles totales @ 2.25 en Betano

Lluvia de goles en la capital francesa

A pesar de ciertos altibajos puntuales en liga, el PSG sigue viendo portería con una facilidad pasmosa. Han anotado 15 goles y solo han encajado tres en sus últimas cuatro victorias. Todo apunta a que presenciaremos otro encuentro con un marcador abultado.

Cuatro de los últimos cinco partidos oficiales del PSG, y cinco de sus últimos seis en casa, han superado la barrera de los 3.5 goles. Los goles se han convertido en una constante cada vez que los parisinos saltan al césped.

El Liverpool, por su parte, promedia 2.40 goles por partido en la Champions esta temporada. Además, dos de sus últimas tres citas oficiales han superado la línea de los 3.5 tantos. La única excepción fue la derrota por 2-1 ante el Brighton & Hove Albion en la Premier League.

Aunque el PSG perdió 1-0 contra el Liverpool en la ida de octavos de la temporada pasada, el momento actual de ambos sugiere que veremos un festival goleador en este partido crucial en París.

2ºPronóstico PSG vs Liverpool: Gana el PSG y ambos marcan @ 2.78 en Betano

Victoria parisina pese a encajar

El PSG está en un estado de forma excepcional y sigue siendo el favorito tanto en la Ligue 1 como en la Champions. Su racha desde que perdieran 3-1 ante el Mónaco hace cuatro jornadas ha sido sencillamente espectacular.

Han marcado en nueve partidos consecutivos de Champions en casa. La última vez que se quedaron en blanco fue en la eliminación de la Copa de Francia por 1-0 ante sus rivales locales, el Paris FC. Desde entonces, han visto puerta en 16 partidos seguidos.

El Liverpool ha mostrado ciertas carencias en ataque, quedándose sin marcar en dos de sus últimos cinco encuentros. Su sequía ante el Manchester City podría haberse evitado si Salah no hubiera fallado un penalti. Un dato a tener en cuenta: ninguno de los últimos 22 partidos del Liverpool como visitante en Champions ha terminado en empate.

El PSG suele empezar fuerte y ha marcado antes del descanso en cuatro de sus últimos cinco partidos de la Champions. Un inicio fulgurante y una victoria local es lo más probable, especialmente en un choque donde se espera que ambos equipos perforen la red contraria.

3er Pronóstico PSG vs Liverpool: Margen de victoria – PSG por dos goles @ 5.10 en Betano

¿Podrá el Liverpool frenar el impulso del PSG?

El PSG llega a este enfrentamiento con el respaldo de cuatro victorias consecutivas, todas ellas por un margen de dos o más goles. Su brillante racha comenzó con un 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes, seguido de un 3-0 en Stamford Bridge. Después, vencieron al Niza 4-0 antes de golear al Toulouse por 3-1.

En sus últimos cuatro compromisos de Champions League, el PSG ha logrado anotar dos o más goles en cada uno. Los actuales campeones han estado imparables, manteniéndose invictos en 20 de sus últimos 24 partidos en la competición.

Por el contrario, el Liverpool solo ha logrado marcar dos o más goles en uno de sus últimos siete desplazamientos. Les está costando mucho conectar en el último tercio del campo.

Aunque los pupilos de Arne Slot tienen calidad de sobra para marcar, el PSG parece tener el control total de cara al tramo decisivo de la temporada. Apostar por que los parisinos viajarán a Anfield con una cómoda ventaja de dos goles ofrece un valor excelente en esta casa de apuestas.