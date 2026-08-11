PSG vs Aston Villa Pronóstico y Apuestas Supercopa de Europa | 12/08/26

🚀Mejores apuestas PSG vs Aston Villa

1x2 - PSG ⭐ @ 1.75 en bet365

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.80 en bet365

Goleador en cualquier momento - Khvicha Kvaratskhelia ⭐ @ 3.00 en bet365

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: PSG 2-1 Aston Villa

PSG 2-1 Aston Villa Predicción de goleadores: Khvicha Kvaratskhelia, Ibrahim Mbaye - Aston Villa: Ollie Watkins

La breve pretemporada del Paris Saint-Germain no ha salido según el guion previsto. Los de Luis Enrique no han conseguido ganar ninguno de sus dos partidos de preparación. Los vigentes campeones franceses encajaron un sorprendente 3-0 frente al Mallorca, conjunto de Segunda División.

El pasado sábado, el Manchester United sacó un empate 1-1, a pesar de que el cuadro parisino se adelantó muy pronto en el marcador. Los vigentes campeones de la Supercopa de Europa tienen este miércoles la oportunidad de hacer historia en el Red Bull Arena de Salzburgo. Si consiguen el triunfo, se convertirán en el segundo equipo de la era moderna en revalidar el título desde que lo hiciese el Real Madrid en 2016 y 2017.

Sin embargo, el Aston Villa se cruza en su camino. Unai Emery ha visto volar a un par de sus grandes estrellas este verano, pero si algo ha demostrado el técnico vasco es que se mueve como pez en el agua en competiciones europeas. El exentrenador del Arsenal llevó a 'los villanos' a conquistar la Europa League la temporada pasada, además de asegurar una brillante cuarta posición en la Premier League.

La pretemporada tampoco ha sido especialmente benévola con ellos, ya que suman tres derrotas en cinco encuentros. El tropezón más reciente del Villa fue el pasado viernes ante el Bayern de Múnich, aunque confían en que su mayor rodaje físico les otorgue cierta ventaja frente al PSG. Ambos conjuntos llegan con ausencias notables en sus alineaciones titulares, por lo que el choque se presenta apasionante.

⚽Alineaciones Probables PSG vs Aston Villa

Posible alineación del PSG:

Safonov, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandez, Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

Posible alineación del Aston Villa:

Bizot, Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen, Gomes, Kamara, McGinn, Buendía, Garnacho, Watkins

👑Las mejores apuestas PSG vs Aston Villa

1er Pronóstico PSG vs Aston Villa: 1x2 - PSG ⭐ @ 1.75 en bet365

El conjunto de Luis Enrique todavía está cogiendo el tono físico idóneo. Además, afronta la cita sin varios hombres de peso. Aun así, el PSG llega como bicampeón de Europa de forma consecutiva y saldrá con el cuchillo entre los dientes para certificar ese récord en la Supercopa de Europa. El bloque parisino logró un triunfo vibrante ante el Tottenham en el estreno europeo de la pasada campaña, y todo apunta a un guion similar este miércoles en Salzburgo.

Tampoco hay que sacar conclusiones precipitadas de sus partidos amistosos, si bien mostraron una cara sensiblemente mejor frente al Manchester United que ante el Mallorca. Se espera que los parisinos den la cara en esta cita. Aunque se prevea un duelo apretado, parten como claros favoritos para revalidar el trono. Por su parte, las tres derrotas del Villa en sus últimos cinco compromisos llegaron precisamente contra gallitos del continente europeo.

Cayeron ante el FC Porto, la Real Sociedad y el Bayern de Múnich, mientras que sus dos únicas victorias se produjeron frente a un combinado de estrellas de Indonesia y el Pathum United tailandés. Medirse al PSG probablemente depare un desenlace similar al de su enfrentamiento contra los bávaros. Los dos únicos antecedentes directos entre ambos se saldaron con una victoria para cada bando, pero los franceses deberían imponer su ley por la mínima para revalidar el título de la Supercopa de Europa.

2ºPronóstico PSG vs Aston Villa: Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.80 en bet365

Dado que ninguna de las dos escuadras llega al 100 % de su ritmo competitivo, es muy probable que presenciemos varios despistes en la parcela defensiva. El PSG ya ha encajado cuatro tantos en sus dos choques estivales. Ante el United registró un xG (goles esperados) en contra de 1,48 y concedió siete tiros a puerta, por solo tres a favor.

El conjunto de Emery debería tomar buena nota de estas cifras para cargarse de moral, máxime teniendo en cuenta su mayor rodaje. La gran noticia para 'los villanos' es que han visto puerta en sus cinco amistosos estivales más recientes, firmando una media de dos goles por partido en esa racha, motivo por el cual prevemos que lograrán derribar el muro parisino.

Conviene destacar además que la racha estival del Villa acumula cinco partidos seguidos en los que ambos equipos han marcado. Aunque el tridente ofensivo habitual del PSG no estará al completo, la calidad del plantel es más que suficiente para perforar la zaga inglesa. Además, en solo dos de las últimas 11 ediciones de la Supercopa de Europa no marcaron ambos contendientes, un dato que presagia espectáculo y goles en las dos porterías.

3er Pronóstico PSG vs Aston Villa: Goleador en cualquier momento - Khvicha Kvaratskhelia ⭐ @ 3.00 en bet365

Con la delantera titular de Luis Enrique aún corta de ritmo físico y abocada a disponer de pocos minutos (si es que llega a vestirse de corto), los galones recaen sobre un hombre en concreto. Khvicha Kvaratskhelia es uno de los atacantes más desequilibrantes del fútbol europeo y ha completado la pretemporada íntegra. El atacante georgiano llega fresco tras no haber disputado el Mundial de Norteamérica.

Ha tenido minutos en ambos duelos de pretemporada, por lo que su estado de forma debería ser óptimo de cara a este choque. Kvaratskhelia probó fortuna en dos ocasiones el pasado fin de semana ante el United, ambas con disparos lejanos. El PSG necesita que entre mucho más en el área frente al Villa, lugar donde se convierte en una auténtica pesadilla.

Su punta de velocidad y su electrizante desmarque lo convierten en un dolor de cabeza permanente, sobre todo ante una zaga de perfil Premier League. En su último partido oficial de la pasada campaña, fue precisamente una genialidad suya la que provocó el penalti del empate con el que el PSG igualó la final de la Champions League frente al Arsenal. Como principal estandarte ofensivo en Salzburgo, todas las miradas apuntan a él para abrir la lata de la zaga inglesa.

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