Nuestros expertos esperan que los campeones de Europa se impongan con contundencia en casa en este pronóstico PSG vs Slovan Bratislava para su estreno continental, con una visita que podría sufrir una derrota abultada.

Mejores apuestas PSG vs Slovan Bratislava

Goleador en cualquier momento - Desire Doué ⭐ @ 1.74 en Betano

Hándicap a tres bandas - PSG con hándicap -3 ⭐ @ 2.01 en Betano

Asistencias del jugador 1+ - Achraf Hakimi a dar al menos 1 asistencia ⭐ @ 2.75 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Slovan Bratislava son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: PSG 5-0 Slovan Bratislava

Pronóstico de goleadores: PSG: Kvicha Kvaratskhelia, Desire Doué, Ousmane Dembélé x2, Ferran Torres

El París Saint-Germain arranca la defensa de su corona europea recibiendo el miércoles por la noche al conjunto eslovaco del Slovan Bratislava. Los parisinos aspiran a convertirse solo en el quinto equipo en ganar tres títulos consecutivos de Champions League o Copa de Europa. Sin embargo, su arranque liguero, lento a nivel doméstico, no habrá dejado satisfecho al técnico Luis Enrique.

El PSG llega sorprendentemente sin ganar tras sus primeras tres jornadas de Ligue 1, una racha que nadie podría haber anticipado. Además, los campeones franceses perdieron su primer partido como local el viernes pasado, cuando el Mónaco remontó para llevarse los tres puntos. Con todo, el PSG ha brillado en esta competición durante los últimos años, y este partido podría ser justo el que encienda su temporada.

El Slovan Bratislava se ganó su plaza en la fase de la Champions League tras una fase de clasificación invicta. Como resultado, el técnico Yaya Touré se convertirá en el primer africano en dirigir a un equipo en esta competición.

Sin embargo, el conjunto de Touré ha atravesado una caída de forma en el peor momento posible. Han perdido cada uno de sus dos últimos partidos, aunque hubo bastante rotación de cara a este encuentro del miércoles. Los Sky Blues sacarán confianza de sus resultados como visitantes durante la fase de clasificación. Aun así, el Parc des Princes supone un desafío completamente distinto al que ya han enfrentado.

Alineaciones probables PSG vs Slovan Bratislava

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Posible alineación del Slovan Bratislava:

Takac, Blackman, Markovic, Bajric, Cruz, Martínez, Pokorny, Mustafic, Barseghyan, Camara, Sporar

Meta Title: PSG vs Slovan Bratislava Pronóstico y Apuestas | 09/09/26

Optando por la apuesta de valor

Los locales cuentan con una de las delanteras más temibles de toda Europa. La pasada campaña, Kvicha Kvaratskhelia fue el máximo goleador del club en esta competición con 10 goles en 16 apariciones, quedándose a solo cinco tantos del ganador de la Bota de Oro, Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé, quien suele liderar el ataque de las tropas de Enrique, anotó ocho goles en 13 partidos. Apostar por cualquiera de ellos o por el nuevo fichaje Ferran Torres para marcar el miércoles ofrece poco valor. Por esta razón, nos decantamos por Desire Doué para anotar en este pronóstico PSG vs Slovan Bratislava para el estreno del equipo parisino en la Champions League.

Doué no lo hizo nada mal la temporada pasada, con cinco goles en sus 13 apariciones. Registró dos tiros a puerta, cinco toques en el área rival y un 100% de acierto en regates ante el Mónaco la semana pasada. Frente a un rival de la envergadura del Bratislava, toda la delantera parisina debería tener bastantes ocasiones, con Doué en buena posición para anotar al menos una vez.

PSG vs Slovan Bratislava Apuesta 1: Goleador en cualquier momento - Desire Doué @ 1.74 en Betano

Otra noche larga para el Slovan

El conjunto de Enrique ha brillado en la Champions League en los últimos años. Están invictos en sus últimos 11 partidos europeos, con siete victorias y cuatro empates. Les Rouge-et-Bleu también encadenan seis partidos sin perder en el Parc des Princes en esta competición. El último campeón defensor en perder su primer partido europeo como local fue el Celtic en 1968.

El técnico español presume de un historial extraordinario en la Champions League. Su porcentaje de victorias como entrenador es del 63%, el más alto de cualquier técnico en la historia que haya dirigido al menos 50 partidos de la UCL. Además, el PSG está invicto en sus dos últimos enfrentamientos directos, con una victoria y un empate en la Europa League de la temporada 2011/12.

Si su anterior campaña de Champions League sirve de referencia, a los visitantes les espera una noche complicada. En 2024/25, el Slovan perdió los ocho partidos de su fase de liga con un global de 27-7. Habiendo encajado una media de 3,38 goles cada 90 minutos, el equipo de Touré podría encajar varias veces el miércoles por la noche.

PSG vs Slovan Bratislava Apuesta 2: Hándicap a tres bandas - PSG con hándicap -3 @ 2.01 en Betano

Un arranque lento a punto de encenderse

El PSG tuvo a dos jugadores empatados como máximos asistentes en la pasada Champions League. Kvicha Kvaratskhelia y su capitán Achraf Hakimi registraron seis asistencias cada uno en la campaña. Empataron en el primer puesto junto al Michael Olise del Bayern de Múnich, lo que subraya la influencia de Hakimi en las noches europeas.

Pese a jugar como lateral derecho, Hakimi suele proyectarse hacia adelante y se involucra a menudo en el juego ofensivo del PSG. Para ponerlo en perspectiva, el capitán marroquí registró cuatro tiros y nueve toques en el área rival ante el Mónaco la semana pasada. Ambas cifras fueron las más altas del partido entre los dos equipos. Todavía no ha anotado ni asistido esta temporada, pero este partido podría ser el catalizador de su campaña.

Hakimi anotó dos goles y dio dos asistencias en 18 partidos de Ligue 1 la temporada pasada. En cambio, marcó uno y repartió seis asistencias en 13 apariciones en la Champions League. Es una apuesta arriesgada. Sin embargo, dada la calidad del rival y el sólido historial del PSG en esta competición, esperamos que aporte al menos una asistencia en la noche.

PSG vs Slovan Bratislava Apuesta 3: Asistencias del jugador 1+ - Achraf Hakimi a dar al menos 1 asistencia @ 2.75 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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