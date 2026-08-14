Pronósticos Liverpool vs Como 1907: Apuesta por la racha goleadora de los locales

Nuestro experto en apuestas cree que el Liverpool podría pasar apuros ante un Como con potencial de sobra para dar la campanada.

Mejores apuestas para el Liverpool vs Como 1907

Total de goles y Ambos marcan - Más de 2,5 goles y Sí a cuota 1,57 en Betano

a cuota Doble oportunidad - Empate / Como 1907 a cuota 1,84 en Betano

a cuota Total de goles del Como 1907 - Más de 1,5 goles a cuota 2,27 en Betano

Nuestro análisis: Estado de forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Liverpool 2-2 Como 1907

Liverpool 2-2 Como 1907 Pronóstico de goleadores: Liverpool: Dominik Szoboszlai, Alexander Isak | Como 1907: Martin Baturina, Anastasios Douvikas

El último fin de semana del Liverpool antes del arranque de la Premier League trae la visita del Como 1907 a Anfield. Curiosamente, ambos conjuntos se verán las caras dos veces este domingo, ya que disputarán otro encuentro a puerta cerrada a primera hora del día. Además, al jugarse sin público en las gradas, el factor campo no pesará tanto como de costumbre.

Existe cierta preocupación con el hecho de que los Reds no hayan alcanzado aún el ritmo competitivo ideal, en especial en el apartado defensivo. Andoni Iraola debuta en el banquillo y la plantilla sigue adaptándose a sus nuevos automatismos. La lentitud del Liverpool en el mercado de traspasos tampoco ha generado excesiva confianza, aunque aún disponen de margen para corregir el rumbo.

Por su parte, Cesc Fàbregas debe de estar plenamente satisfecho con el rendimiento mostrado por los suyos a lo largo de esta pretemporada. El conjunto de la Serie A finalizó en la cuarta posición la pasada campaña, lo que les otorga el billete para disputar la Champions League por primera vez en su historia. Todo un hito si se tiene en cuenta que hace apenas siete años militaban en la Serie D.

El Como 1907 rindióa visita al Emirates Stadium el pasado miércoles para medirse al Arsenal, vigente campeón de la Premier League. Completaron una actuación soberbia, firmando las tablas tras los 90 minutos reglamentarios. Un resultado de esa envergadura servirá de inyección de moral para plantar cara a los Reds, por lo que el cuadro italiano tiene argumentos para saltar la banca.

Alineaciones probables del Liverpool vs Como 1907

Alineación probable del Liverpool: Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Chiesa, Wirtz, Gakpo; Isak.

Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Chiesa, Wirtz, Gakpo; Isak. Alineación probable del Como 1907: Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Liberali; Baturina, Diao; Douvikas.

Las redes volverán a zumbar en ambos marcos

Sin el aliento ensordecedor de la grada de Anfield, el Liverpool perderá el arropo habitual que le brinda su feudo. Un escenario desangelado que permitirá al Como asentarse en el partido mucho antes de lo previsto. Con todo, el bloque de Iraola ya ha dejado destellos de su enorme caudal ofensivo durante este periodo estival.

Los Reds han visto puerta en nueve ocasiones tras disputar cuatro amistosos de pretemporada, con Isak y Wirtz estrenándose como goleadores en su más reciente compromiso. Sin embargo, con una pareja de centrales inédita, dejar la portería a cero ante la escuadra italiana se antoja una quimera. El Como también ha llegado con la pólvora afinada, anotando 10 tantos en sus últimas cinco citas.

En tres de los cuatro partidos estivales del Liverpool ambos equipos vieron portería. Por su parte, en los cinco encuentros de preparación disputados por el Como hubo goles en ambos lados del marcador. En consecuencia, prevemos un domingo con goles en ambas porterías.

Apuesta 1 del Liverpool vs Como 1907: Total de goles y Ambos marcan - Más de 2,5 goles y Sí a cuota 1,57 en Betano

Una oportunidad de oro para pescar en río revuelto

Medirse al Liverpool en un Anfield desierto representa la mejor oportunidad imaginable para que cualquier visitante asalte el feudo Red. A esto se suma que los últimos resultados del conjunto local no invitan precisamente al optimismo, tras encadenar dos derrotas consecutivas ante rivales teóricamente inferiores.

Frente al Leeds, los de Iraola disfrutaban de una renta de 2-0 hasta el minuto 60, para acabar sucumbiendo por un sonrojante 4-2. La tropa de Fàbregas puede tomar buena nota de ese tropiezo, así como del gran sabor de boca que les dejó el empate cosechado ante el campeón inglés. El Como se mantiene invicto en el tiempo reglamentario en todos sus compromisos veraniegos.

Esa racha de cinco encuentros sin morder la polvos demuestra que a los Lariani hay que tomarles muy en serio. El bloque de la Serie A atesora recursos de sobra para evitar la derrota en los 90 minutos, ofreciendo una cuota muy jugosa para dar el campanazo en Anfield.

Apuesta 2 del Liverpool vs Como 1907: Doble oportunidad - Empate / Como 1907 a cuota 1,84 en Betano

El Como puede hurgar en la herida defensiva del Liverpool

Las ausencias por lesión de Conor Bradley, Giovanni Leoni y Joe Gomez dejan la zaga local en el chasis. El flamante fichaje Jeremy Jacquet reanudó los entrenamientos el pasado miércoles, por lo que su presencia está prácticamente descartada. Ante esta tesitura, lo más probable es que Ronald Araújo, llegado en calidad de cedido desde el Barcelona, disfrute de la titularidad en este choque amistoso.

Adquirir el rodaje necesario en una pareja de centrales de nueva cuño requiere tiempo, un factor que el Como sabrá explotar a la perfección. Los de Iraola han encajado siete goles en sus dos últimos compromisos, un dato que debería encender las alarmas en la caseta. Los italianos tienen una oportunidad de oro para castigar a la retaguardia del Liverpool mientras intenta acoplarse.

Los hombres de Fàbregas han marcado más de un tanto en tres de sus últimos cinco compromisos, por lo que confiamos en que repitan la gesta en esta cita. Viendo cómo tanto el Mónaco como el Leeds superaron la barrera del gol frente al Liverpool, los Lariani están en disposición de disfrutar de una gran noche de domingo.