Liverpool han sido vulnerables en defensa. Eso podría beneficiar al Atlético, con Julian Álvarez a punto de volver al once.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 1-1 Atlético Madrid

Liverpool 1-1 Atlético Madrid Pronóstico de goleadores: Liverpool: Isak - Atlético Madrid: Álvarez

El Liverpool recibe al Atlético este miércoles por la noche en una repetición de la primera jornada de la temporada pasada. Los Reds ganaron aquel partido por 3-2.

Los hombres de Andoni Iraola siguen siendo un proyecto en construcción. Han sumado cinco puntos en sus primeros tres partidos de Premier League, encajando dos goles en cada uno de los dos primeros. Su última victoria por 2-0 en Ipswich elevó la confianza, con Alexander Isak anotando un doblete en Portman Road.

El delantero sueco está mucho más fino tras una primera temporada en Anfield marcada por las lesiones. Iraola sigue sin poder contar con Hugo Ekitike, Conor Bradley y Giovanni Leoni. Federico Chiesa y Wataru Endo tampoco fueron inscritos para la Champions League.

El Atlético de Diego Simeone llega a Merseyside todavía tocado por la derrota 3-0 en Bilbao ante el Athletic. Sin embargo, marchan sextos en LaLiga, con siete puntos en sus primeros cuatro partidos.

Simeone dará a Julian Álvarez su primera titularidad de la temporada, mientras Cristian Romero también busca su primera titularidad desde que se unió al club. Se espera que el argentino continúe en el Atlético al menos hasta el mercado de enero. Alexander Sorloth (muslo) y Arnau Ortiz (sancionado) se perderán el partido del miércoles.

Alineaciones probables Liverpool vs Atlético Madrid

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Kerkez, Araújo, Jacquet, van Dijk, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak

Posible alineación del Atlético Madrid:

Oblak, Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo, Giuliano Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman, Baena, Álvarez

El Atlético puede explotar la debilidad defensiva del Liverpool

El Liverpool ha sido vulnerable en defensa bajo las órdenes de Iraola. Encajaron cuatro goles en sus dos primeros partidos de liga, empatando ambos encuentros. Su defensa todavía está tomando forma conforme avanza la temporada. Ronald Araújo está actuando como lateral derecho, con Conor Bradley y Giovanni Leoni lesionados.

El Atlético está bien preparado para explotar las debilidades defensivas del Liverpool. El equipo de Simeone ganó 3-2 en Anfield en 2019/20 y remontó desde un 2-0 en contra aquí la temporada pasada.

El mercado otorga al Atlético una probabilidad implícita del 46,5 % de evitar la derrota, algo que parece bajo a la vista de los precedentes. Nunca han ganado un partido de la fase de liga ante un rival inglés, pero un empate bastaría para que esta apuesta se cumpla.

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Isak vuelve a ver puerta

Alexander Isak acumula ya tres goles en tres partidos de Premier League esta temporada. Marcó dos en nueve minutos en Ipswich el viernes pasado, con Cody Gakpo asistiendo en sus tres goles.

Es una mejora notable respecto a su temporada de debut, cuando anotó cuatro goles en 22 apariciones. Se le ve más en forma y más agudo que en cualquier otro momento desde que llegó al Liverpool.

La zaga del Atlético también está descolocada tras encajar tres goles en Bilbao. La advertencia obvia es su registro europeo: un solo gol en 13 apariciones en la Champions League. Aun así, una probabilidad implícita del 47,6 % para que Isak marque parece baja dado su buen momento reciente.

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La creación de ocasiones sigue siendo el problema de los Reds

El Liverpool ocupa el puesto 19 de la Premier League en ocasiones claras creadas, con cuatro en tres partidos. En contraste, el Brighton encabeza la lista con 15 ocasiones claras creadas en tres partidos.

Es un número sorprendentemente bajo para un equipo con este ataque. Pablo Barrios y Morten Hjulmand cerrarán los espacios que Florian Wirtz quiere ocupar. Jan Oblak sigue siendo una presencia fiable bajo los tres palos.

Simeone buscará convertir Anfield en un partido lento y cerrado. El Atlético también ha marcado siete goles en sus últimos cuatro partidos de liga, así que sigue siendo una amenaza, sobre todo con Álvarez de vuelta en el ataque. Sin embargo, con la línea de menos de 2,5 goles con una probabilidad implícita del 42,2 %, creemos que este es un precio generoso.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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