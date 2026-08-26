Lille vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 28/08/26

Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Lille vs PSG para este apasionante encuentro, con los locales en buena posición para aprovechar la ventaja de jugar en casa ante los campeones.

Mejores apuestas Lille vs PSG

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.68 en Bplay

Doble oportunidad - Lille/Empate ⭐ @ 1.85 en Bplay

Goleador en cualquier momento - Olivier Giroud ⭐ @ 3.60 en Bplay

Todas las cuotas de apuesta para este encuentro son cortesía de Bplay, correctas al 25 de agosto de 2026 a las 13:12 y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Lille 1-1 PSG

Lille 1-1 PSG Pronóstico de goleadores: Lille: Olivier Giroud - PSG: Ferran Torres

El Lille se encuentra de nuevo en transición al inicio de una nueva temporada. Bruno Genesio dejó el club tras dos temporadas al mando, pero lo dejó en buena forma: terminaron terceros en la Ligue 1 la pasada campaña y se aseguraron una plaza en la Champions League.

Gestionar esos compromisos será un reto para el nuevo entrenador, Davide Ancelotti. Por ahora, sin embargo, sus jugadores pueden centrarse únicamente en la liga, y tienen una oportunidad real de vencer a los campeones este fin de semana. Los locales arrancaron la temporada con buen pie, con un 2-0 a domicilio ante el Angers en la primera jornada.

Los parisinos, por su parte, empataron 2-2 a domicilio ante el Rennes en su primer partido de liga. Sin embargo, mostraron carácter al remontar dos goles en contra. Ferran Torres entró desde el banquillo para rescatar un punto para los campeones franceses.

Este fin de semana marca la cuarta semana consecutiva en la que el PSG disputará un partido competitivo fuera de casa. Han mostrado cierta debilidad como visitantes, lo que da a los locales una buena oportunidad de sumar puntos ante los campeones.

Alineaciones probables Lille vs PSG

Posible alineación del Lille:

Ozer, Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Mbappe, Haraldsson, Correia, Giroud

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Kvaratskhelia, Torres

Dos defensas vulnerables en ambos lados

Un festival de goles que promete hacer mover las redes en ambas porterías

El PSG ya cuenta con un ataque potente, y Enrique lo reforzó con el fichaje de Ferran Torres procedente del Barcelona. El delantero español tuvo un impacto inmediato desde el banquillo el pasado fin de semana, anotando un doblete en su debut. Los campeones de Europa han sufrido defensivamente en los últimos partidos, encajando ocho goles en sus últimas cinco salidas.

Esto debería dar confianza al Lille de que pueden marcar ante el PSG, especialmente jugando ante la afición de Villeneuve-d'Ascq. Les Dogues han sido eficaces de cara a portería, anotando en todos los partidos de pretemporada. El conjunto local marcó 15 goles en sus últimos seis encuentros, lo que sugiere que deberían ver puerta el viernes por la noche.

También han mostrado ciertas debilidades defensivas, con ambos equipos anotando en cuatro de sus últimos cinco partidos. Lo mismo ocurrió en tres de los últimos cuatro compromisos del PSG. En nueve de los últimos 10 enfrentamientos directos, ambos equipos marcaron al menos un gol, algo que esperamos que se repita este fin de semana en el Decathlon Arena.

Lille vs PSG: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.68 en Bplay

Un partido complicado para los campeones fuera de casa

El resultado del PSG el pasado fin de semana demostró que todavía no están en su mejor forma. El conjunto local confiará en sus opciones de lograr un resultado positivo aquí, especialmente dado su sólido historial en este estadio. Los hombres de Ancelotti están invictos en sus últimos cuatro partidos, lo que debería darles confianza antes de enfrentarse a los campeones.

El reciente registro del PSG no es tan sólido como podría parecer, ya que solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, la primera plantilla de Enrique se ha reincorporado a la actividad hace poco, lo que podría explicar sus dos derrotas. Vuelven a jugar fuera de casa, así que otra actuación dominante no está garantizada. Cuatro de sus seis derrotas de la pasada temporada llegaron a domicilio.

Los parisinos están invictos en los últimos 10 enfrentamientos directos ante el Lille, pero han sufrido como visitantes. Dos de los últimos tres duelos aquí terminaron en tablas por 1-1. Por ello, esperamos otro partido cerrado en este arranque de temporada.

Lille vs PSG: Doble oportunidad - Lille/Empate @ 1.85 en Bplay

Apostando por el delantero experimentado

Resulta fácil señalar a un jugador de la delantera del PSG para marcar un gol. Cuentan con tanta calidad que cualquiera de sus atacantes podría anotar. Si buscamos valor, lo mejor es fijarse en el conjunto local.

Olivier Giroud llegó procedente del Los Angeles FC al Lille el pasado verano, y le ha ido muy bien. El delantero marcó siete goles en 30 apariciones la temporada pasada, y ya ha visto puerta esta campaña. Giroud anotó tras solo 12 minutos ante el Angers, llegando a dos goles en sus últimas cuatro apariciones con el club.

Ancelotti probablemente lo elegirá para liderar el ataque ante una zaga experimentada del PSG. Su altura y movilidad podrían causar problemas al rival, lo que lo convierte en nuestra opción para marcar con el Lille el viernes por la noche.

Lille vs PSG: Goleador en cualquier momento - Olivier Giroud @ 3.60 en Bplay

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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