Pronósticos Lens vs PSG: A por el primer título del curso

Nuestro experto en apuestas comparte sus pronósticos para este choque que sube el telón de la temporada en el fútbol francés, donde se perfila al PSG como favorito para revalidar el título de la Supercopa.

Mejores apuestas para el Lens vs PSG

Ambos equipos marcan - Sí a cuota 1,62 en Betano

a cuota 1x2 - PSG a cuota 1,71 en Betano

a cuota Goleador en cualquier momento - Ousmane Dembélé a cuota 2,42 en Betano

Nuestro análisis: Estado de forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Lens 1-2 PSG

Lens 1-2 PSG Pronóstico de goleadores: Lens: Odsonne Edouard | PSG: Désiré Doué, Ousmane Dembélé

El Lens completó una brillante campaña 2025/26. Finalizó en segunda posición en la Ligue 1, a solo seis puntos del campeón, el Paris Saint-Germain. Pierre Sage llevó las riendas del equipo hasta conquistar su primera Copa de Francia tras cuatro intentos fallidos. Sin embargo, su marcha al Crystal Palace obliga a los Sang et Or a empezar este proyecto desde cero.

Dino Toppmöller asumió el cargo de entrenador a principios de julio, por lo que la plantilla se encuentra en pleno proceso de adaptación a sus novas ideas y planteamiento táctico. Está por ver si el técnico alemán logrirá mantener el altísimo rendimiento alcanzado con Sage. Con el reto de la Champions League en el horizonte, no tendrá un camino sencillo.

Su debut oficial será nada menos que contra el vigente campeón de Francia y de Europa. El PSG apenas ha disputado dos amistosos de preparación antes de inaugurar su calendario oficial este pasado miércoles por la noche, cuando doblegó por 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de Europa para revalidar la corona continental.

Los de Luis Enrique continúan afinando el tono físico, pero con un trofeo en juego el nivel de exigencia es máximo. Les Rouge-et-Bleu han levantado las últimas cuatro ediciones de la Supercopa de Francia de forma consecutiva y costará frenarles en su empeño por conquistar su quinto Trophée des Champions seguido.

Alineaciones probables del Lens vs PSG

Alineación probable del Lens: Risser; Sagnan, Antonio, Nawrocki; Abdulhamid, Bulatovic, Cuisance, Udol; Thauvin, Sima, Edouard.

Risser; Sagnan, Antonio, Nawrocki; Abdulhamid, Bulatovic, Cuisance, Udol; Thauvin, Sima, Edouard. Alineación probable del PSG: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Desajustes defensivos

Sorprendió que Luis Enrique alineara a su defensa titular ante el Aston Villa a pesar del escaso rodaje competitivo del bloque. Habrá que ver si repite fórmula aquí, aunque con un título oficial en liza resulta lo más probable. En cualquier caso, a juzgar por lo visto el miércoles, la zaga parisina no se mostró tan expeditiva como de costumbre.

El Villa generó 2,13 xG en la cita europea, disfrutando de cinco ocasiones claras tras realizar 15 remates. Esos registros deben servir de estímulo para el Lens, siempre que salte al césped sin complejos ante el rey de Europa. Jugando al cobijo de su afición tras el sorteo de la sede, el Lens cuenta con argumentos de sobra para generar peligro en el último tercio.

El conjunto Sang et Or vio puerta en 16 ocasiones a lo largo de sus siete compromisos estivales, con un promedio de 2,28 tantos por encuentro. En cuatro de esos duelos ambos equipos vieron portería, al igual que en las dos últimas citas del PSG. Además, dos de sus cuatro enfrentamientos directos más recientes arrojaron ese mismo balance. Con las piernas aún pesadas por el trabajo veraniego, todo apunta a un domingo con goles.

Apuesta 1 del Lens vs PSG: Ambos equipos marcan - Sí a cuota 1,62 en Betano

La hegemonía parisina presagia otro triunfo

Con el reciente cambio de técnico en el banquillo del Lens, es lógico prever cierta irregularidad inicial. La semana pasada disputaron dos pruebas ante el Sunderland con un balance de una victoria y una derrota, reflejo de ese proceso de ajuste. Estatus titubeante que no resulta el mejor aval para medirse al bicampeón de Europa.

El PSG volvió a exhibir su jerarquía ante el Villa, dejando atrás la amarga derrota por 3-0 encajada frente al Mallorca en su gira de preparación. Luis Enrique tiró de galones este miércoles tirando de su guardia pretoriana, y todo indica que repetirá estructura este domingo. Las estadísticas recientes son muy favorables a los parisinos en sus duelos cara a cara frente al Lens, factor determinante para otorgarles el cartel de favoritos.

Les Rouge-et-Bleu se mantienen invictos en sus últimos ocho enfrentamientos contra el Lens, logrando el pleno de triunfos la pasada campaña en la Ligue 1. A ello se suma que el campeón galo ha levantado 12 de las últimas 13 Supercopas de Francia. Así las cosas, lo más probable es que los parisinos añadan a sus vitrinas su 15.º título del Trophée des Champions, privando a los anfitriones de estrenar su palmarés en esta competición.

Apuesta 2 del Lens vs PSG: 1x2 - PSG a cuota 1,71 en Betano

El ataque más voraz de Europa

Una de las grandes claves del éxito rotundo del PSG en los últimos años reside en la contundencia de su tridente ofensivo. La capacidad de ver puerta se reparte entre cualquiera de sus tres estandartes arriba, tal y como se evidenció el pasado miércoles. Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué vieron puerta en la final europea y se perfilan como firmes candidatos a repetir diana este domingo.

Sin embargo, el único de los atacantes que se quedó sin marcar en ese choque fue Ousmane Dembélé. El extremo saltó tras el descanso y repartió la asistencia del gol del triunfo firmado por Doué. Además, llega atraviesando un momento dulce de cara a gol, especialmente vistiendo la elástica de la selección francesa.

Dembélé ha firmado seis tantos y dos asistencias en sus últimos ocho partidos disputados entre club y selección. Ya parta como titular o ejerza de revulsivo en la segunda mitad, será una amenaza constante para la zaga rival. Por todo ello, confiamos en que el internacional francés vuelva a ver puerta.

Apuesta 3 del Lens vs PSG: Goleador en cualquier momento - Ousmane Dembélé a cuota 2,42 en Betano