Ipswich Town vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 04/09/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Ipswich Town vs Liverpool por la Premier League el 04/09/26.

Los Reds de Andoni Iraola llegan a Suffolk con un punto menos que el Ipswich. Han comenzado la campaña 2026/27 de la Premier League con dos empates consecutivos a 2-2.

Mejores apuestas Ipswich Town vs Liverpool

Ambos equipos anotan y más de 2,5 goles - Sí ⭐ @ 1.87 en bet365

Julio Enciso anota o asiste ⭐ @ 2.90 en bet365

Alexander Isak 4+ tiros ⭐ @ 2.20 en bet365

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Ipswich Town 1-2 Liverpool

Ipswich Town 1-2 Liverpool Pronóstico de goleadores: Ipswich: Enciso - Liverpool: Isak, Gakpo

El Ipswich Town recibe al Liverpool en Portman Road el viernes por la noche, en la jornada 3, a las 21:00. Ambos equipos atraviesan una reconstrucción y tienen mucho que demostrar.

El conjunto recién ascendido de Gary O'Neil abrió la temporada con una victoria en casa por 2-1 ante el Sunderland. Después llegó una derrota por 5-2 en Old Trafford, pese a que Leif Davis había puesto a su equipo por delante. El Town también eliminó al Leicester en la Copa de la Liga inglesa.

Los fichajes veraniegos Sasa Lukic y Julio Enciso se han adaptado con rapidez. Enciso lidera al equipo en asistencias con dos y ha sido el mejor futbolista del Town. Zian Flemming llegó el día del cierre de mercado procedente del Burnley y podría liderar el ataque si Emersonn, con problemas de rodilla, no supera un examen físico de última hora. Exequiel Palacios, el fichaje estelar para el mediocampo, está listo para hacer su primera titularidad desde su llegada procedente del Bayer Leverkusen.

Andoni Iraola todavía espera su primera victoria al frente del Liverpool. Sendos empates tardíos ante el Newcastle y en casa frente al Nottingham Forest dejan a los Reds decimoterceros con dos puntos. Iraola sustituyó a Arne Slot tras el quinto puesto de la pasada temporada.

Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté salieron del club este verano. Alexander Isak y Víctor Muñoz, fichado por 34,5 millones de libras, anotaron ante el Forest y deberían repetir en el once. Bradley Barcola, procedente del PSG, podría estar convocado, aunque es improbable que sea titular.

Alineaciones probables Ipswich Town vs Liverpool

Posible alineación del Ipswich Town:

Scherpen, Ouattara, Diop, O'Shea, Lukic, Palacios, Fatawu, Maeda, Enciso, Flemming

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Frimpong, Kerkez, van Dijk, Jacquet, Mac Allister, Szoboszlai, Muñoz, Gakpo, Wirtz, Isak

Los goles han acompañado a ambos equipos en lo que va de temporada

Los dos partidos de liga del Liverpool esta temporada han terminado 2-2. Ambos incluyeron goles de los dos equipos y superaron esa línea con comodidad. El Ipswich ha hecho lo mismo. Ganó 2-1 al Sunderland antes de caer 5-2 en Old Trafford.

Son cuatro de cuatro para esta apuesta exacta. El Ipswich promedia dos goles por partido. Por su parte, el Liverpool encaja dos por partido y todavía no ha dejado su portería a cero bajo las órdenes de Iraola.

El equipo de Iraola presiona arriba y deja espacios a la espalda de la defensa. Una probabilidad implícita del 53,48 % no refleja lo constante que ha sido este patrón.

Ipswich Town vs Liverpool Apuesta 1: Ambos equipos anotan y más de 2,5 goles - Sí @ 1.87 en bet365

Apostando por la fuerza creativa del Town

Julio Enciso ha sido el mejor jugador del Ipswich en los dos primeros partidos. El paraguayo ya suma dos asistencias y encabeza la plantilla en valoración media.

Es, sin duda, la principal salida creativa de Gary O'Neil. El Ipswich canaliza su juego ofensivo a través de él. El Liverpool ha encajado en sus dos partidos de liga y se ha mostrado vulnerable en defensa. El Forest generó tres grandes ocasiones solo en la primera parte.

Enciso debería tener opciones de gol cuando el Ipswich encuentre esas escasas transiciones. Su cuota para anotar o asistir implica una probabilidad de apenas el 34,48 %. Ese número parece corto para un futbolista involucrado en la mitad de los goles de su equipo en lo que va de curso.

Ipswich Town vs Liverpool Apuesta 2: Julio Enciso anota o asiste @ 2.90 en bet365

La forma de Isak va a más

Alexander Isak puso fin a su espera de un primer gol en Anfield esta temporada ante el Forest. Ha ido mejorando en cada partido bajo las órdenes de Iraola.

El Liverpool sigue buscando su primera victoria y previsiblemente atacará sin descanso en Portman Road. El Ipswich encajó cinco en Old Trafford y fue superado en varias ocasiones el domingo, pese a haber dominado la primera parte.

Jacob Greaves vivió una tarde complicada en ese partido. El Liverpool ha promediado 27 tiros por encuentro en lo que va de temporada, con Isak como punto focal de ese volumen. Cuatro o más intentos parecen totalmente al alcance. Una probabilidad implícita del 45,45 % resulta generosa para un delantero que se mide a un recién ascendido y que promedia 3,50 tiros por partido hasta el momento.

Ipswich Town vs Liverpool Apuesta 3: Alexander Isak 4+ tiros @ 2.20 en bet365

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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