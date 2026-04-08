Platense vs Corinthians Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 09/04/26

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Mejores apuestas Platense vs Corinthians

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Pronóstico de marcador: En un partido intenso, Platense ganará por 2-1.

Platense y Corinthians se enfrentan en Buenos Aires en el debut de la Libertadores, en un duelo que enfrenta a equipos en momentos distintos. El equipo argentino llega más estable, mientras que el Corinthians vive una fase de presión y cambios recientes.

El contexto del debut, sumado al factor local, apunta a un duelo equilibrado, con tendencia a una fuerte disputa.

Platense suma cuatro victorias, seis empates y tres derrotas en 13 partidos esta temporada. El equipo tiene un desempeño consistente, buena organización y capacidad de competir, especialmente jugando en casa, donde suele ser intenso, marcar fuerte y complicar la vida a los adversarios.

El Corinthians vive un momento turbulento. En sus 21 partidos, ha registrado siete victorias, siete empates y siete derrotas. El reciente cambio de entrenador y la presión del Brasileirão impactan en el ambiente. Fuera de casa, el equipo tiende a oscilar más y aún busca mayor consistencia colectiva.

Alineaciones Probables Platense vs Corinthians

Posible alineación de Platense:

Juan Pablo Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich, Leonel Picco, Fernando Juárez, Guido Mainero, Vicente Taborda, Franco Zapiola, Mateo Pellegrino.

Posible alineación de Corinthians:

Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Angileri, Raniele, Matheus Pereira, André, Breno Bidon, Jesse Lingard, Yuri Alberto.

Las mejores apuestas Platense vs Corinthians

1er Pronóstico Platense vs Corinthians: Gana Platense @ 2.95 en bet365

Platense llega más estable y con un modelo de juego bien definido. El equipo suele estar organizado, competir bien y aprovechar los partidos en casa para equilibrar enfrentamientos contra adversarios más tradicionales. Este factor puede ser determinante.

El Corinthians vive inestabilidad, con cambio de entrenador y presión por resultados. Fuera de casa, tiende a tener más dificultades para imponer su juego. En un escenario de debut y con mayor confianza del local, Platense puede aprovechar para sorprender.

2ºPronóstico Platense vs Corinthians: Ambos anotan (SÍ) @ 2.25 en bet365

A pesar del escenario de equilibrio, ambos tienen condiciones para crear oportunidades. Platense, jugando en casa, tiende a ser más agresivo en determinados momentos y buscar el gol.

Corinthians, aunque inestable, posee calidad ofensiva y puede responder, principalmente en transiciones. En un juego con alternancia de dominio y posibles espacios, la tendencia es que ambos equipos logren anotar.

3er Pronóstico Platense vs Corinthians: Más de 8.5 córners en el partido @ 1.72 en bet365

El enfrentamiento debería tener momentos de presión de ambos lados. Platense tiende a buscar jugadas por los costados, especialmente jugando en casa, lo que aumenta el número de centros y balones desviados.

Corinthians también puede contribuir, principalmente cuando tenga más posesión e intente acelerar el juego. Con dos equipos que deberían alternar momentos ofensivos y utilizar las bandas, el número de córners puede superar la línea propuesta.