Palmeiras vs Junior de Barranquilla Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 28/05/26

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Mejores apuestas Palmeiras vs Junior de Barranquilla

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Palmeiras 2-0 Junior de Barranquilla

Tras haber sumado de a tres en solo dos de sus cinco compromisos en esta Libertadores, Palmeiras no se puede permitir el lujo de un nuevo tropiezo en esta última jornada, menos aún ante el calor de su afición.

Sin embargo, si el Verdão logra desplegar un nivel de juego medianamente cercano al que exhibió al golear 3-0 a Flamengo, la escuadra paulista no debería tener complicaciones para sacar adelante este duelo.

Por otro lado, la victoria de Junior de Barranquilla frente a Sporting Cristal en la jornada anterior terminó siendo un favor de oro para el Verdão. Además, como es lógico, este resultado mantiene vivas las esperanzas del conjunto colombiano de arañar una plaza para la Copa Sudamericana.

En el plano local, Junior está totalmente enfocado en preparar la gran final del Campeonato Colombiano, donde se medirá a Atlético Nacional.

Alineaciones Probables Palmeiras vs Junior de Barranquilla

Posible alineación de Palmeiras:

C. Miguel, Giay, Murillo, Gómez, A. Gabriel, M. Freitas, A. Pereira, Allan, Maurício, Arias y F. López.

Posible alineación de Junior de Barranquilla:

Martínez, Herrera, Pestana, Garzon, Mina, Rivera, Rivas, Perez, Chara, Canchimbo y Muriel.

Las mejores apuestas Palmeiras vs Junior de Barranquilla

1er Pronóstico Palmeiras vs Junior de Barranquilla: (Descanso/Final) Palmeiras/Palmeiras @ 1.72 en bet365

Expectativa de un inicio arrollador

Por muy tentadora e importante que sea la opción de meterse en la Copa Sudamericana, Junior de Barranquilla no afronta una papeleta sencilla. No es fácil dividir esfuerzos entre este viaje internacional y la finalísima del Campeonato Colombiano, cuyo partido de ida contra Atlético Nacional se juega este mismo fin de semana.

Para Palmeiras, ahora más que nunca, es vital saltar al césped con una propuesta dominante desde el pitido inicial. Deben evitar a toda costa que los minutos pasen y el marcador se estanque en un peligroso empate a cero que encienda las alarmas en la grada.

Ya lo demostraron en su última gran cita: ante un rival de la entidad de Flamengo, Palmeiras se marchó al descanso mandando en el marcador, encarrilando lo que acabó siendo un contundente triunfo por 3 a 0.

2ºPronóstico Palmeiras vs Junior de Barranquilla: Palmeiras - Más de 6.5 córners @ 1.61 en bet365

Palmeiras lidera la competición en saques de esquina

Aunque la superioridad técnica del Verdão no siempre se ha traducido de forma justa en el marcador durante esta fase de grupos de la Copa Libertadores, el cuadro de Abel Ferreira se ha acostumbrado a imponer su ley y dominar el trámite en cada una de las cinco jornadas disputadas. Todo apunta a que el guion contra Junior de Barranquilla seguirá la misma tónica.

Al cabo de cinco fechas, el equipo comandado por el estratega portugués lidera las estadísticas de la Libertadores con un promedio de 7.4 saques de esquina por encuentro; una cifra que se mantiene en un sólido 7.0 si filtramos únicamente sus dos presentaciones en condición de local. Si buscas un mercado seguro en este operador, las opciones de ataque de los brasileños son un gran argumento.

3er Pronóstico Palmeiras vs Junior de Barranquilla: Junior de Barranquilla no marca @ 1.61 en bet365

Una defensa que es un auténtico cerrojo

Si bien es cierto que el equipo contó con esa dosis de fortuna necesaria para mantener su portería a cero ante las embestidas iniciales de Flamengo, Palmeiras se lleva todo el mérito por la solvencia y la capacidad de reajuste que mostró a lo largo de los noventa minutos, sabiendo sufrir cuando el contexto lo requería.

En la otra acera, Junior de Barranquilla sabe perfectamente lo que es encallar en ataque. Los tiburones vienen de firmar un espeso empate sin goles frente a Santa Fe en las semifinales del torneo colombiano, sellando su boleto a la gran final de forma agónica en la tanda de penaltis.

Ante una zaga tan sólida como la brasileña, la tarea de perforar las redes se antoja sumamente complicada para los visitantes.