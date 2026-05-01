Osasuna vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 02/05/26

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Mejores apuestas Osasuna vs Barcelona

Primera parte - Osasuna más de 0.5 goles ⭐ @ 2.15 en bet365

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.20 en bet365

Empate y ambos equipos marcan ⭐ @ 4.33 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Osasuna 2-2 Barcelona

Osasuna 2-2 Barcelona Pronóstico de goleadores: Osasuna: Ante Budimir, Víctor Muñoz | Barcelona: Ferran Torres, Fermín López

El Osasuna ha navegado por la zona media de la tabla durante gran parte del curso. Tras remontar y vencer 2-1 al Sevilla en su último compromiso, los rojillos han disipado cualquier miedo al descenso. Con solo una derrota en sus últimos cinco partidos, mantienen una pequeña esperanza de pelear por puestos europeos.

Por su parte, el Barcelona está a solo cinco puntos de sellar el título de liga. Podrían proclamarse campeones este mismo fin de semana si asaltan El Sadar y el Real Madrid pincha el domingo.

Una racha de nueve victorias consecutivas en el campeonato doméstico ha sentenciado prácticamente la lucha por el trofeo. A pesar de las bajas de Lamine Yamal y Raphinha, los de Flick vienen de ganar con solvencia por 0-2 en el campo del Getafe.

Alineaciones Probables Osasuna vs Barcelona

Posible alineación de Osasuna:

Herrera; Galán, Catena, Boyomo, Rosier; Moncayola, I. Muñoz, V. Muñoz, Oroz, Rubén; Budimir.

Posible alineación del Barcelona:

J. García; Cancelo, Martín, Cubarsí, E. García; Gavi, Pedri, Fermín, Olmo, Bardghji; Ferran.

Las mejores apuestas Osasuna vs Barcelona

1er Pronóstico Osasuna vs Barcelona: Primera parte - Osasuna más de 0.5 goles @ 2.15 en bet365

Osasuna golpeará antes del descanso

El Barça ya sabe lo que es sufrir en este escenario, donde cayó por un contundente 4-2 la temporada pasada. El Osasuna suele ser un hueso duro de roer en sus dominios y ha logrado anotar ocho goles en sus últimas cuatro visitas a Pamplona.

Esta temporada, los locales han cogido la costumbre de salir a por todas ante su afición. De hecho, han marcado el 54% de sus goles en casa antes del descanso, siendo especialmente peligrosos en el tramo final del primer tiempo, con 10 tantos anotados entre el minuto 31 y el silbato de la media parte.

Mientras tanto, el Barcelona ha encajado el 62% de sus goles a domicilio en la primera mitad, por lo que los pupilos de Alessio Lisci confiarán en sus opciones de ver puerta temprano. La ausencia de Jules Koundé por sanción en el lateral derecho visitante es un factor clave que tú debes tener en cuenta; el veloz extremo Víctor Muñoz debería generar mucho peligro por esa banda izquierda rojilla.

Con la liga casi en el bolsillo, un poco de relajación podría aparecer en el cuadro culé. Apostar a que el Osasuna anota más de 0,5 goles en la primera parte parece una opción sólida en tu casa de apuestas, con una probabilidad implícita del 45,5%.

2ºPronóstico Osasuna vs Barcelona: Más de 3.5 goles @ 2.20 en bet365

Festival de goles en El Sadar

Se espera un guion de partido muy distinto al que vimos en la visita del Barça al Coliseum. El equipo de Bordalás siempre plantea bloques bajos, pero Lisci querrá que su Osasuna sea valiente para surtir de balones a su máximo artillero, Ante Budimir, que ya suma 16 dianas.

Los rojillos promedian 1,75 goles por partido como local este curso, una cifra que solo cinco equipos de la categoría superan. La necesidad de ganar para engancharse a Europa debería abrir el partido considerablemente.

Los encuentros del Barça esta temporada promedian 3,55 goles por cada 90 minutos. Si a esto le sumas que en las últimas cuatro visitas a El Sadar la media ha sido de cuatro tantos por choque, el valor está claramente en el "Over". Esta selección tiene una probabilidad implícita del 44,4% en cualquier operador.

3er Pronóstico Osasuna vs Barcelona: Empate y ambos equipos marcan @ 4.33 en bet365

Un empate con goles para retrasar el alirón

Si el Barcelona no logra la victoria, su siguiente oportunidad para sentenciar el título será nada menos que en El Clásico la próxima semana. Hay motivos para pensar que esto puede ocurrir, ya que el Osasuna solo ha hincado la rodilla dos veces en su estadio en todo el curso. El equipo de Lisci promedia exactamente dos puntos por partido en casa, el mejor registro de la liga si exceptuamos a los cuatro primeros.

Sin embargo, el empate ha sido un resultado recurrente para ellos: el 41% de sus partidos oficiales desde que empezó el año han terminado en tablas. Además, ambos equipos marcaron en todos esos empates menos en uno.

Existe la posibilidad de que Raphinha reaparezca y juegue algunos minutos, lo que potenciaría el ataque azulgrana. Aun así, el gol está garantizado con los de Flick, que han marcado en todos y cada uno de sus partidos de La Liga hasta la fecha.

Teniendo en cuenta que ambos equipos han marcado en los siete partidos que el Osasuna ha jugado en casa contra rivales de la mitad superior de la tabla, buscar una apuesta combinada que incluya el empate y goles por ambas partes parece el movimiento más inteligente.