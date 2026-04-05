Nápoles vs AC Milan Pronóstico y Apuestas Serie A | 06/04/26

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Mejores apuestas Nápoles vs AC Milan

Victoria del Nápoles ⭐ @ 2.50 en Betano

Ambos marcan y más de 2.5 goles totales ⭐ @ 2.45 en Betano

Scott McTominay marca o asiste ⭐ @ 3.15 en Betano Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Nápoles vs AC Milanson cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Nápoles 2-1 AC Milan

Nápoles 2-1 AC Milan Pronóstico de goleadores: Nápoles: Scott McTominay, Rasmus Hojlund; AC Milan: Rafael Leao

El Napoli ha atravesado una campaña de altibajos. Actualmente ocupa la tercera posición en la Serie A, a tan solo un punto del AC Milan. Una victoria permitiría a los locales superar a los Rossoneri por dos puntos. Aun así, los tres puntos no están ni mucho menos garantizados contra un Milan que es el equipo que menos partidos ha perdido en lo que va de curso (3).

Los Partenopei llegan a esta jornada tras encadenar cuatro victorias consecutivas. Antes del parón internacional, se impusieron al Cagliari por 1-0, tras cosechar tres triunfos idénticos por 2-1 frente a Lecce, Torino y Hellas Verona. Su rendimiento como local es el pilar de su éxito: el Napoli sigue siendo el único equipo invicto en casa en esta Serie A.

Por el contrario, el Milan se ha mostrado bastante irregular, logrando la victoria en solo tres de sus últimos seis compromisos. En su última aparición, los Rossoneri derrotaron al Torino por 3-2 en un duelo frenético, pero la derrota por 1-0 ante la Lazio en su última salida puso de manifiesto ciertas vulnerabilidades. Aquel tropiezo en el Stadio Olimpico puso fin a una racha de ocho partidos sin perder como visitante.

El Napoli cuenta con el factor campo y el impulso de su imbatibilidad en casa. El Milan, a pesar de su orden defensivo y calidad individual, se enfrenta al difícil reto de doblegar a un equipo que se resiste a caer en el Stadio Diego Armando Maradona.

Con el Inter cediendo terreno, ambos conjuntos tienen una oportunidad de oro para recortar distancias en la cima. Esperamos que los locales se lleven un duelo disputado y aseguren un triunfo vital en la lucha por la segunda plaza.

Alineaciones Probables Nápoles vs AC Milan

Posible alineación del Nápoles:

Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Mathias Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; McTominay, De Bruyne, Hojlund

Posible alineación del AC Milan:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Fullkrug.

Las mejores apuestas Nápoles vs AC Milan

1er Pronóstico Nápoles vs AC Milan: Victoria del Nápoles @ 2.50 en Betano

El Napoli ya se vengó de su derrota liguera previa ante el Milan al vencerlo por 2-0 en las semifinales de la Supercoppa Italiana. Los Rossoneri se habían impuesto por 2-1 en San Siro en el duelo de la primera vuelta el pasado septiembre.

La inercia favorece ahora a los vigentes campeones. Están escalando posiciones en la tabla y solo un punto los separa del AC Milan; una brecha que servirá de motivación extra para que Antonio Conte busque la victoria a toda costa. Un empate apenas beneficiaría a ninguno de los dos.

El Milan reavivó sus esperanzas de título con una sufrida victoria ante el Torino tras caer ante la Lazio hace dos jornadas. Su rendimiento fuera de casa podría ser determinante: tres de sus últimas cinco victorias a domicilio fueron contra equipos situados del noveno puesto hacia abajo. Tanto Roma como Lazio han logrado puntuar contra ellos en este periodo.

Massimiliano Allegri está decidido a ampliar la ventaja del Milan sobre el Napoli y acercarse al Inter. Sin embargo, el contexto favorece a los anfitriones. Con el apoyo de una afición entregada en el Maradona y una plantilla casi al completo, el Napoli debería imponerse al conjunto milanista en otro duelo de marcador ajustado.

2ºPronóstico Nápoles vs AC Milan: Ambos marcan y más de 2.5 goles totales @ 2.45 en Betano

La primera victoria con portería a cero del Napoli en 12 partidos oficiales llegó precisamente ante el Cagliari en la última jornada. La defensa de Conte ha encajado exactamente 30 goles en el mismo número de encuentros de Serie A, logrando mantener su arco invicto en solo 10 ocasiones en toda la temporada.

Esta fragilidad defensiva podría ser un problema; no obstante, el Milan tampoco destaca por su eficacia realizadora. Los visitantes han anotado 47 goles en liga, apenas uno más que los 46 del Napoli.

Los Partenopei han visto portería en cada uno de sus últimos 10 partidos oficiales. El Milan no puede decir lo mismo, ya que se quedó sin marcar en sus dos últimas derrotas.

La mitad de los últimos 10 enfrentamientos directos entre ambos terminaron con goles de los dos equipos. Hay mucho en juego en este partido y el resultado impactará directamente en la pelea por el título. Prevemos que ambos marcarán en un choque que debería ofrecer un mínimo de tres goles en total.

3er Pronóstico Nápoles vs AC Milan: Scott McTominay marca o asiste @ 3.15 en Betano

Scott McTominay fue fundamental para que el Napoli levantara el Scudetto el año pasado. Esta temporada sigue rindiendo a gran nivel, aunque sin alcanzar exactamente las mismas cotas de excelencia. El polivalente centrocampista suma 11 goles y cuatro asistencias en 36 apariciones con su club este curso.

McTominay estuvo fuera en febrero por una tendinitis, regresando a los terrenos de juego a mediados de marzo en la victoria 2-1 ante el Lecce. Su impacto fue inmediato en el siguiente partido contra el Cagliari, donde marcó a los 90 segundos para sellar el 1-0 definitivo.

El parón internacional fue menos fructífero para él. Escocia perdió sus dos amistosos ante Japón y Costa de Marfil (ambos por 1-0). McTominay no pudo ser decisivo, lo que le brinda la oportunidad perfecta para resarcirse en este gran escenario.

Junto a Kevin De Bruyne, el escocés es el talismán de Conte en el centro del campo. Apostar a que dominará a sus rivales y contribuirá con gol o asistencia ofrece un valor excelente en cualquier operador o casa de apuestas.